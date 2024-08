!!Génocide à Gaza: J 315!! A l'adresse des responsables politiques de Belgique

Multiples violations des droits humains en Palestine

Madame, Monsieur,

je vous écris aujourd'hui avec une profonde inquiétude concernant la situation actuelle en Palestine, en particulier à Gaza. Cette semaine marque le dixième mois d'une campagne que beaucoup qualifient de génocidaire menée par Israël contre le peuple palestinien.

Les récentes attaques israéliennes sur quatre écoles, qui ont tué et blessé plus de 100 Palestiniens, y compris des enfants, sont des événements tragiques qui nous rappellent l'urgence de la situation. Ces civils, chassés de leurs foyers par des expulsions forcées, avaient cherché refuge dans ces établissements scolaires, mais ont finalement trouvé la mort sous les bombes.

Les révélations récentes concernant la pratique systématique de la torture et des abus sexuels sur les détenus palestiniens par Israël ne font qu'accentuer notre horreur. Ces violations graves des droits humains, documentées par des organisations telles que B’Tselem, une ONG israélienne respectée pour la défense des droits humains, révèlent l'existence de ce qui peut être qualifié de «camps de torture».

Le témoignage de 55 anciens détenus, rassemblés au sein de 16 prisons et centres de détention israéliens, confirme une politique de mauvais traitements institutionnalisés. Les conditions inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers palestiniens sont devenues la norme, et la communauté internationale ne peut rester indifférente à cette réalité.

De plus, l'assassinat par Israël du leader politique du Hamas, Ismail Haniyeh, en Iran, qui jouait un rôle clé dans les négociations pour un cessez-le-feu, compromet encore davantage les perspectives de paix. Cet acte, en plus d'alimenter les tensions, menace de plonger toute la région dans un conflit armé d'une ampleur catastrophique.

Il est consternant de constater qu'Israël continue de mener ces actions destructrices sans que la Belgique et l'Occident n'interviennent de manière décisive. Le silence de la communauté internationale face à ces crimes ne fait qu'encourager la poursuite de ce génocide et l'escalade vers une guerre régionale.

Je vous exhorte, en tant que représentant(e) élu(e) de notre pays, à prendre une position ferme et courageuse contre ces violations flagrantes des droits humains. La Belgique doit agir de manière proactive pour mettre fin à ces atrocités, notamment en soutenant les initiatives internationales visant à imposer des sanctions contre Israël, en reconnaissant la souveraineté de la Palestine, et en appelant à la protection des civils et des prisonniers palestiniens.

Il est de notre devoir moral de ne pas détourner le regard et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter la justice et la paix dans cette région tourmentée. Le silence ou l'inaction ne sont plus des options viables.

Dans l'attente de votre réponse et de voir des actions concrètes être entreprises, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

[Note: courrier envoyé au 1er Ministre De Croo, à la Ministre des Affaires étrangères Lahbib et à la Ministre de la Défense Dedonder]

Nordine Saïdi -

11.08.24