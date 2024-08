!!Génocide à Gaza: J 313!! Jusqu'où les ambitions personnelles de criminels de guerre vont aller pour sauver (momentanément) leurs têtes?!

Les factions palestiniennes rejettent fermement les énièmes pourparlers de trêve «qui fournissent une couverture à Netanyahu»

Des responsables des trois principales factions de la résistance palestinienne actives à Gaza – le Hamas, le Jihad islamique palestinien (JIP) et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) – ont confirmé ce 14 août qu'ils ne participeraient pas au nouveau cycle de négociations américaines. Des pourparlers de cessez-le-feu soutenus par la Syrie sont prévus ce jeudi 15.08.

"Le climat est clair, plein de tromperies et de procrastination de la part de Netanyahu, qui joue pour gagner du temps tandis que l'Axe prépare une réponse à l'assassinat des martyrs Haniyeh et Shukr", a déclaré le représentant du Hamas au Liban, le Dr Ahmed Abdel Hadi, à Al-Mayadeen, ajoutant que "le groupe n’entrera plus dans des négociations qui fourniront une couverture à Netanyahu et à son gouvernement extrémiste".

"La position du Hamas repose sur la ferme conviction que les négociations de demain commenceront à un point avant zéro… Le Hamas a trouvé inutile de partir de points qui ont déjà été dépassés", a ajouté A.Hadi.

Rasmi Abu Issa, responsable des relations arabes du JIP, a fait écho à un sentiment similaire lorsqu'il s'est adressé au média libanais: "La décision de la résistance est unifiée, et nous n'entrerons plus dans des négociations qui permettraient à Netanyahu de gagner du temps gratuitement. La résistance est la plus désireuse d’arrêter le massacre contre notre peuple, et le monde sait qui fait obstacle aux négociations et où se situe le problème".

Abu Issa a également souligné que "le climat est clair, plein de tromperies et de procrastination de la part du 1er ministre Netanyahu" alors que Tel Aviv attend la réponse à ses attaques contre les capitales libanaise et iranienne il y a deux semaines.

"Nous sommes certains que la réponse de l'Axe de la Résistance arrive, et ces négociations ne sont qu'un pari pour gagner du temps", a ajouté le responsable du JIP.

Le responsable des relations internationales du FPLP, le Dr Maher al-Taher, a déclaré à Al-Mayadeen: "Si la résistance obtient des garanties spécifiques de la part des médiateurs, elle pourrait changer sa position sur les négociations".

Néanmoins, il a souligné que les factions de la résistance palestinienne à Gaza "ne participeront pas à des négociations qui mèneraient à davantage de massacres contre le peuple palestinien".

Une série de pourparlers de cessez-le-feu à « enjeux élevés » est prévue ce jeudi 15 août avec la participation d’Israël, du Qatar et de l’Égypte et avec le plein soutien des États-Unis.

Les pourparlers, qui n’inclueront pas le Hamas, auront lieu quelques jours seulement après que le New York Times (NYT) ait confirmé qu’Israël «a transmis fin juillet une liste de nouvelles stipulations aux médiateurs américains, égyptiens et qatariens qui ajoutaient des conditions moins flexibles» et ont bloqué tout progrès.

B .Netanyahu a toujours nié que son gouvernement avait changé de position lors des négociations, mais les documents prouvent que les forces israéliennes veulent désormais garder le contrôle de la frontière sud avec l'Égypte et se montrent “moins flexibles” quant à la capacité des Palestiniens de rentrer chez eux dans le nord de la bande de Gaza après la fin des combats.

L'administration Biden n'a cessé de rejeter la responsabilité du retard du cessez-le-feu sur le Hamas, alors que l'ancien chef du gouvernement, M. Haniyeh, accusait depuis des mois Israël d'être à l'origine du ralentissement des négociations.

Les détracteurs du gouvernement de Netanyahu, et M. Biden lui-même, ont déclaré que le Premier ministre faisait traîner les négociations et n’était pas intéressé par un cessez-le-feu ou par un arrêt de la guerre, car cela mettrait fin à s a carrière politique. C e dirigeant profondément impopulaire, doit non seulement répondre des attaques du 07 octobre menées par le Hamas contre le sud d'Israël, mais aussi d'un important procès pour corruption.

B. Netanyahu a formé une alliance avec plusieurs responsables politiques d'extrême-droite pour obtenir un 6è mandat en 2022, et les éléments extrémistes de son gouvernement sont fermement opposés à tout cessez-le-feu, entendant occuper la bande de Gaza de manière permanente, et ne veulent même pas entendre évoquer l’éventualité d’un Etat palestinien. La Knesset a d'ailleurs voté massivement contre toute possibilité d'un Etat palestinien (68 voix contre 9) le 18 juillet dernier.

En raison des dérapages constants des négociations à Tel Aviv, le Hamas a appelé dimanche les médiateurs dans les négociations de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers à présenter un plan pour mettre en œuvre la proposition acceptée par le mouvement de résistance début juillet et à obliger Israël à le faire également.

Rédaction MCP -

14.08.24