!!Génocide à Gaza: J 312!! Fin d’un récit et échec d’une propagande

La résistance défait la désinformation sioniste

Alors que la guerre génocidaire menée par l’occupation sioniste contre la résistance de Gaza s’intensifie, une autre guerre, tout aussi féroce, est menée par la résistance: la guerre psychologique contre l’occupation et ses alliés, ainsi que ceux qui les soutiennent, y compris les normalisateurs et les détracteurs qui ont choisi de se ranger du côté de l’ennemi contre leurs propres frères, par appétit du gain, peur d’une répercussion sur leur pouvoir soutenu par les occidentaux ou simplement par haine et jalousie.

Les activistes, les intellectuels et même les citoyens ordinaires jouent un rôle important dans cette guerre psychologique, en affrontant la propagande trompeuse de l’occupation et de ses alliés, qui vise à altérer la conscience du peuple et sa foi en la justice de sa cause.

Unité de guerre psychologique

Il y a plus de deux décennies, l’armée sioniste néonazie a créé une unité militaire spécialisée dans la guerre psychologique, visant à mener des campagnes pour influencer les attitudes du public palestinien, à travers la propagande, la guerre psychologique et les manœuvres de désinformation.

Le quotidien hébreu Haaretz avait alors révélé l’existence de cette unité, précisant qu’elle exploitait les médias sionistes et étrangers pour promouvoir son récit et ses rapports. Cette unité a connu des périodes d’inactivité, mais a été réactivée en cas de besoin, notamment pendant les périodes de guerre, et elle est toujours opérationnelle aujourd’hui.

L’unité vise à influencer le moral et les idées des Palestiniens en promouvant le mythe de l’armée invincible, en mettant en avant la supériorité technologique de l’entité sioniste, en diffusant des informations trompeuses sur la résistance, et en justifiant les actions militaires sionistes sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Un exemple de cette guerre psychologique est une vidéo publiée en novembre dernier montrant une femme prétendument infirmière à l’hôpital Al-Shifa, accusant les membres de Hamas d’avoir pris le contrôle de l’hôpital et d’avoir pris le carburant et les médicaments.

La prétendue infirmière tentait de faire pleurer les gens en affirmant avoir soigné une fracture chez un enfant de cinq ans sans morphine, prétendant que le Hamas l’avait pris pour lui-même, et demandait à tout le monde de quitter le complexe Al-Shifa.

Cette vidéo était purement sioniste: d’une part, elle tentait de ternir l’image de la résistance, et d’autre part, elle cherchait à aider à atteindre les objectifs de l’occupation en évacuant le complexe de ses citoyens. Cependant, la perspicacité de la résistance et des activistes a permis de contrer cette vidéo trompeuse, révélant qu’il s’agissait d’une actrice sioniste utilisée par l’occupation pour promouvoir son récit et semer la peur parmi les Palestiniens.

Média de normalisation

La propagande du gouvernement sioniste continue de diffuser ses informations toxiques et d’exprimer son arrogance et son mépris. Quelques heures après l’attaque sournoise qui a conduit à la mort du commandant Ismail Haniyeh, le gouvernement sioniste a accusé le Hamas de continuer à refuser de parvenir à un accord sur les otages, une position que l’écrivain égyptien Fahmy Howeidi a qualifiée d’arrogance et de grossièreté, reflétant un mépris pour le monde arabe.

Dans ce contexte, de nombreux médias des pays arabes ‘normalisateurs’ (ayant des relations avec les sionistes) ont soutenu le récit de l’entité, attaquant la résistance, la critiquant pour son patriotisme, attaquant ses symboles et doutant de sa loyauté. Les trolls électroniques ont alors intensifié leurs attaques contre la résistance et ses dirigeants par tous les moyens possibles, exploitant la douleur et les souffrances des gens pour atteindre leurs objectifs malveillants, qui ne servent que les intérêts de l’ennemi sioniste.

Cependant, la prise de conscience des activistes défenseurs de la justice les pousse à combler cette brèche au niveau du front de la guerre, afin d’être un soutien pour les combattants qui se sacrifient pour défendre leur patrie et la dignité de leur nation.

Dans un article intitulé «Média de la normalisation… et la guerre sur Gaza», l’écrivain Hosni Mohamed Nasser évoque la performance des plateformes médiatiques arabes pendant la guerre d’extermination sioniste à Gaza, affirmant que les médias dans nos pays arabes servent les intérêts de leurs régimes et non ceux de leurs peuples et de leurs préoccupations.

Nasser ajoute qu’à l’exception des pays de résistance et des pays opposés à la ‘normalisation’ avec l’entité occupante, la tendance dominante dans ces pays est de soutenir l’État d’occupation et de chercher à éliminer toutes les formes de résistance, même si elles sont contre l’occupant. Cette tendance se reflète dans les médias des pays normalisateurs ou en voie de ‘normalisation’.

En conséquence, les «médias de normalisation» ont tenté de rejeter la responsabilité de la guerre sur la résistance palestinienne à Gaza en raison de ses actions du 7 octobre dernier. Ainsi, ces médias sont devenus un bras de la propagande sioniste contribuant à la poursuite de la guerre d’extermination jusqu’à aujourd’hui, sans perspective de cessation.

Discours de la résistance

Contre ce discours de l’occupation et de ses partisans, la résistance a son propre discours. À ce sujet, Imad Abdel Latif, professeur de rhétorique et d’analyse de terminologie, affirme que le discours de la résistance palestinienne a réussi à affronter le discours sioniste soutenu par l’Occident, considérant qu’Abu Obeida, le porte-parole des Brigades Al-Qassam, est l’équivalent discursif du fusil «al-Ghoul» et des obus «al-Yassine».

Abdel Latif explique dans un entretien avec le magazine Al-Mujtamaa koweïtien que la résistance à l’occupation est une lutte multiforme, qui se déroule dans les tranchées et les tunnels, mais aussi sur les écrans de télévision, les pages Facebook et dans les salles de négociation.

Il ajoute que le but fondamental de toute occupation coloniale est de vaincre les esprits et les âmes, et de forcer la soumission ou la mort, ou l’exil. Pour y parvenir, l’occupation cible les corps des propriétaires de la terre avec des fusils, des bombes et des missiles, et cible leurs esprits et leurs âmes avec des mots et des images.

Selon Abdel Latif, la résistance a remporté dans la guerre des discours une victoire aussi importante que la résistance militaire héroïque sur les champs de bataille; le discours de la résistance a réussi à contrecarrer le discours manipulatoire sioniste soutenu par l’ensemble de l’Occident et des pays arabes pro-sionistes. Cela s’est manifesté par la réfutation du mythe décrivant la résistance comme terroriste, la chute du mythe de l’armée invincible et la révélation de la véritable nature du soldat sioniste, le décrivant comme lâche, incompétent, raciste et brutal.

Échec de la guerre psychologique sioniste

Le site Majd affilié à la résistance a publié une déclaration indiquant que l’entité sioniste avait perdu sa guerre psychologique contre les Palestiniens au niveau local, régional et mondial, malgré la complicité des médias, ajoutant que la résistance palestinienne avait remporté une victoire morale immense.

La déclaration précise que le recours à l’activation de la «lamentation sur l’antisémitisme» est le moyen le plus court qu’emploie l’État d’occupation pour se redéfinir au monde comme victime agressée, accusant le monde entier de partialité contre lui et de sympathie pour le peuple palestinien, de l’ONU au Comité international de la Croix-Rouge, en passant par les organisations humanitaires.

Le site Majd confirme également que l’État d’occupation fait appel au complexe de persécution nazie pour le brandir contre les Palestiniens, qui ont été et restent les victimes de la persécution sioniste atroce depuis près d’un siècle, ajoutant que la répétition des mensonges sionistes, comme la décapitation et l’incendie d’enfants vivants, et le viol de femmes lors du 07 octobre, a conduit à une lassitude mondiale face à ce discours de propagande sioniste usé et à son manque de crédibilité.

Le site avertit également contre les tentatives de l’entité sioniste de diffuser des informations et des nouvelles trompeuses visant à perturber le front intérieur, à inciter le public palestinien à se retourner contre la résistance et à justifier les crimes de meurtre de civils.

Le site explique que les autorités d’occupation cherchent à obtenir des informations de sécurité en surveillant les réseaux sociaux et les moyens de communication, afin d’arriver finalement à démoraliser les Palestiniens et à remonter le moral des soldats d’occupation sur le terrain.

Pour faire face à cette campagne, le site Majd a appelé à se méfier d’accroire le récit de l’ennemi et à éviter de le diffuser. Il a souligné l’importance de se référer au récit de la résistance, d’éviter de publier ou de partager des noms, des informations ou des analyses susceptibles de nuire à la résistance et à sa sécurité, ainsi que de lutter contre les rumeurs et de ne pas diffuser d’informations sans en vérifier la véracité.

Rédaction Palinfo -

06.08.24