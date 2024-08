!!Génocide à Gaza: J 310!! Massacre après massacre, le régime terroriste israélien poursuit son génocide dans le silence de nos gouvernements

Le Hamas appelle à la formation de commissions d’enquête s internationales qui puissent entrer à Gaza





Le mouvement Hamas a appelé les Nations Unies et la communauté internationale à former des commissions d’enquête s internationales, à pénétrer dans la bande de Gaza et dans les centres d’hébergement et de déplacement, et à vérifier les fausses affirmations de l’armée d’occupation.

Dans un communiqué publié samedi soir, le Hamas a appelé à dénoncer les crimes continus de l’occupation et à activer les résolutions et les traités destinés à protéger les civils dans les guerres, afin de mettre fin à ce crime continu contre la population de la bande de Gaza.

Le mouvement de résistance a dénoncé les déclarations faites par le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, commentant le massacre commis par l’armée d’occupation fasciste contre des personnes déplacées innocentes à l’école Al-Tabaeen à l’aube ce jour, dans lesquelles il a appelé le Hamas à cesser d’exposer les civils au danger.

C’est une cohérence scandaleuse avec de faux récits de l’occupant qui prétend à chaque fois que le Hamas utilise les écoles et les centres de déplacement à des fins militaires, et d’ainsi justifier le ciblage de civils.

Le mouvement Hamas a ajouté qu’il s’agit d’une tentative flagrante d’échapper à la responsabilité juridique, politique et morale de son pays dans la poursuite de ce génocide brutal, en continuant à apporter un soutien politique et militaire à l’occupation sioniste.

Le Hamas a aussi indiqué que les organisations humanitaires, à travers leurs rapports, ainsi que les Nations Unies et leurs organisations internationales et rapporteurs, ont surveillé l’odieux génocide perpétré par le gouvernement d’occupation pendant plus de dix mois, les crimes les plus horribles connus par l’humanité, contre des civils sans défense dans les villes, les camps, les écoles, les hôpitaux et les centres d’hébergement, jusqu’à ce que le nombre de martyrs atteigne plus de 40.000, dont plus des deux tiers sont des femmes et des enfants, dépassant tous les niveaux de la brutalité, de criminalité et de terrorisme, et au mépris de toutes les lois et traités internationaux.

Le Hamas a condamné ces positions complices de certains Etats dans le massacre, appelant le ministre Lammy, le gouvernement britannique et les autres gouvernements occidentaux, dirigés par l’administration américaine, à inverser immédiatement cette voie, qui en font de véritables partenaires dans les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et le génocide commis dans la bande de Gaza. Et à œuvrer plutôt pour faire pression sur le gouvernement extrémiste sioniste afin qu’il mette fin aux massacres intentionnels contre des civils, dont une majorité d’enfants, de femmes et de personnes âgées, et à faciliter le travail des institutions judiciaires internationales cherchant à demander des comptes aux criminels de guerre sionistes.

Massacre sioniste: plus de 100 martyrs et des dizaines de blessés dans le bombardement d’une école





Plus de 100 Palestiniens ont été tués et des dizaines ont été blessés, samedi à l’aube, lors d’un énième horrible massacre commis par l’armée d’Occupation nazie sioniste, ciblant l’école Al-Tabaeen dans le quartier d’Al-Daraj, au centre de la ville de Gaza.

La Défense civile palestinienne a déclaré que les forces armées d’Occupation terroriste sioniste ont ciblé l’école Al-Tabaeen avec 3 missiles, ce qui a entraîné la mort de 90% des personnes déplacées à l’intérieur.

Il a souligné que le ciblage avait eu lieu lors de la prière de l’aube. Cela a conduit à un massacre qui a fait un grand nombre de martyrs et de blessés, ajoutant que les corps de citoyens ont été brûlés.

Selon les estimations des équipes de la protection civile, le massacre d’Al-Tabaeen est le 3è en termes d’ampleur de la catastrophe, après les massacres de l’hôpital Maemadani et de Mawasi Khan Younès.

Pour sa part, le directeur de l’hôpital baptiste a déclaré dans des déclarations à la télévision arabe que la plupart des blessés reçus par l’hôpital souffraient de brûlures complètes et d’amputations. Il a souligné que de nombreux blessés sont morts sur les tables d’opération, en raison du manque de matériel médical.

De son côté, le bureau des médias du gouvernement à Gaza a déclaré qu’en raison de l’horreur du massacre et du grand nombre de martyrs, les équipes médicales et les équipes de secours n’ont pas encore été en mesure de récupérer les corps de tous les martyrs.

Le bureau ajoute que les équipes médicales éprouvent d’extrêmes difficultés à transporter les corps des martyrs et les parties démembrées des blessés.

Le directeur général du Bureau d’information du gouvernement, Ismail Al-Thawabta, a déclaré que l’Occupation nazie sioniste avait bombardé une école abritant des personnes déplacées avec trois missiles, chacun pesant environ une tonne d’explosifs.

Il a souligné que l’armée d’Occupation terroriste sioniste était au courant de la présence de personnes déplacées à l’intérieur de l’école et que ses affirmations, selon lesquelles elle l’utilisait comme quartier général de commandement et de contrôle étaient «une histoire pleine de mensonges et de fausses informations, et qu’elle cherche, à travers ses fausses informations et déclarations, à justifier ses crimes contre le peuple.

Alors que des sources locales ont rapporté que la plupart des victimes de ces attaques étaient des personnes âgées et des enfants, les journalistes ont exprimé leur choc face aux scènes horribles laissées par le massacre.

L’armée d’occupation suit une politique systématique de ciblage des écoles et des centres d’hébergement où les personnes déplacées ont trouvé refuge à Gaza.

Selon les données officielles, les récents massacres ont porté le nombre de centres d’hébergement habités par des personnes déplacées que l’armée d’Occupation terroriste sioniste a ciblés depuis le début de la guerre génocidaire à Gaza, à 173 écoles et centres d’hébergement, dont 152 écoles habitées par des personnes déplacées, dont certaines sont des écoles publiques et d’autres affiliées à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

Depuis le 7 octobre 2023, l’ennemi usurpateur nazi sioniste mène une guerre génocidaire dans la bande de Gaza, entraînant à ce jour et selon les maigres moyens disponibles environ 40.000 martyrs, plus de 91.000 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, le déplacement d’environ 1.900.000 de personnes et avec au minimum 10.000 personnes disparues, dans un contexte de destruction massive des infrastructures sanitaires et éducatives et d’une famine qui a déjà coûté la vie à des dizaines d’enfants, selon les données des Nations Unies.

La Protection civile dans la bande de Gaza a indiqué que l’occupant israélien a bombardé 13 centres pour les réfugiés depuis le seul mois d’ao û t courant, soit plus d’un par jour!

Lors d’une conférence de presse tenue quelques heures après le bombardement meurtrier de l’école, la Protection civile a indiqué que les forces d’occupation ont ciblé le centre par trois bombes qui ont soufflé deux étages de l’école, dont l’un abritait des femmes et des enfants, et l’autre, au rez-de-chaussée, était une salle de prière.

Ce nouveau massacre a ciblé une école abritant plus de 6.000 déplacés dont les maisons et les quartiers ont été ravagés par la machine de guerre israélienne. La scène «était particulièrement terrifiante, les corps des enfants et des femmes étaient déchiquetés alors que le feu consumait d’autres corps», de sorte qu’il est devenu impossible de reconnaître les identités des victimes.

En réalité, le régime terroriste israélien procède quartier après quartier, y détruisant de manière systématique écoles, centres de soins, mosquées, églises, et tout bâtiment qui puisse servir d’abri précaire à une population dont tout a été détruit, au sordide prétexte que l’un ou l’autre résistant – désigné comme ‘terroriste’ – puisse y trouver refuge.

10.08.24

10.08.24