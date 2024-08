!!Génocide à Gaza: J 308!! Un soutien de plus en plus réticent des États-Unis à Tel-Aviv ?

Axe de la Résistance: une attaque ciblée & simultanée contre Israël?





Une source du Hezbollah déclare que l'Iran, le Liban et le Yémen lanceront des frappes de représailles simultanées contre Israël, dans le but de submerger le Dôme de fer. Wait & see...

L'Asie occidentale est sur le fil du rasoir alors que l'Axe de résistance de la région se prépare à riposter à une série d'assassinats et d'agressions israéliens récents. L'Iran, le Hezbollah et les forces armées d'Ansarallah au Yémen ont juré de faire payer un lourd tribut à l'État d'occupation après l'assassinat ciblé du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh à Téhéran, et du commandant en chef du Hezbollah, Fuad Shukr, dans le Sud de Beyrouth.

En outre, Israël a bombardé le port d'Hodeidah au Yémen après l'opération de drone “Yafa” menée avec succès par Sanaa à Tel Aviv le 19 juillet.

Un responsable de la résistance libanaise a informé The Cradle que:

“ La réponse viendra simultanément de l'Iran, du Hezbollah et du Yémen” , ajoutant que l'objectif était “d'infliger un coup sévère à Israël qui pourrait ne pas être atteint si des représailles séparées étaient exercées” .

Réaliser l'unité des fronts





Les représailles sont quasi-certaines et pourraient avoir lieu dans les heures qui viennent, selon de hauts responsables américains. Un article publié par Axios affirme que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a informé ses homologues du G7 que la riposte pourrait commencer dès les prochaines 24 heures.

Hier encore, Ali al-Qahoum, membre du bureau politique d'Ansarallah, a souligné que la réponse à Israël ne viendrait pas uniquement de Téhéran:

“ Nous affirmons notre engagement dans la bataille, notre détermination, notre conscience, notre honneur et notre fierté d'être aux côtés de la Palestine, la cause de la nation.”

La question cruciale qui se pose aujourd'hui est celle de l'ampleur et de la gravité des représailles. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a promis de porter un coup à la fois douloureux et calculé à Tel-Aviv. Lors de la procession funéraire de F. Shukr, Nasrallah a averti qu'Israël avait dépassé les bornes, promettant “une réponse efficace et bien calculée” - distincte des opérations transfrontalières menées par le Hezbollah contre Israël depuis le 8 octobre.

Destruction du Dôme de fer

D'autres sources bien informées s'accordent à dire que la réponse pourrait être coordonnée, suggérant que des représailles simultanées sur plusieurs fronts sont probables. Elles déclarent à The Cradle qu'une telle approche pourrait mettre hors service le principal système de défense aérienne d'Israël, le Dôme de fer, en l'empêchant de se réarmer rapidement. Ils estiment que cet objectif est réalisable compte tenu de la capacité du Hezbollah à lancer un important déluge de missiles et de la proximité géographique du Liban avec des cibles israéliennes potentielles.

Ces évaluations semblent correspondre à celles des responsables américains qui ont prévenu que le Dôme de fer pourrait être submergé par l'arsenal de missiles et de drones du Hezbollah si un conflit de grande ampleur venait à se déclencher.

De hauts responsables militaires américains ont quant à eux déclaré publiquement que Washington ne serait probablement pas en mesure de fournir à Tel-Aviv une protection suffisante , ‘même en cas de guerre totale sur un seul front avec’ le Hezbollah. Le chef d'état-major interarmées américain, Charles Brown, l'a déclaré à la presse à la fin du mois de juin.

De notre point de vue, compte tenu du stationnement de nos forces, de la courte distance entre le Liban et Israël, il nous est plus difficile de leur apporter [à Israël] le même soutien qu'en avril [lors de l'opération 'Truthful Promise'] .





Le soutien réticent des États-Unis à Tel-Aviv





Bien que l'on ait beaucoup parlé de la manière dont les États-Unis et leurs alliés ont réussi à prévenir la riposte de l'Iran à l'attaque israélienne contre son consulat de Damas en avril dernier, force est de constater que toutes les bases militaires israéliennes ciblées ont été touchées lors des frappes de représailles iraniennes. L'opération “Truthful Promise” était davantage un message, indiquant que Téhéran ne tolérerait plus l'agression israélienne contre ses intérêts.

Les effectifs militaires américains déployés dans la région pourraient aider à intercepter les missiles et les drones en provenance du Liban, tandis que la Jordanie, État vassal, pourrait également jouer un rôle, comme elle l'a fait lors des frappes de représailles de l'Iran. Toutefois, cela fait également des ressources militaires américaines et de celles de ses partenaires des cibles légitimes pour l'Axe de la Résistance.

Comme l'explique Michael Maloof, ancien analyste du Pentagone, à The Cradle:

Le Hezbollah prendrait probablement pour cible les navires de guerre américains présents dans la zone, qui participeraient à l'interception des missiles dirigés vers des cibles israéliennes.

“ Comme en 2006, je pense que l'implication des États-Unis se concentrera davantage sur l'évacuation des 86.000 Américains qui se trouvent actuellement au Liban et qui souhaitent partir” , ajoute Michael Maloof.

Les hauts responsables militaires de Washington semblent également fermement opposés à l'idée d'être entraînés dans un rôle offensif actif si une guerre plus large devait éclater avec le Hezbollah, sans parler d'une guerre redoutée sur plusieurs fronts. Cette attitude est soutenue par les déclarations de Charles Brown, chef d'état-major interarmées des États-Unis, qui indiquent que le Pentagone est peu disposé à protéger l'État d'occupation.

Soulignons que les engagements pris par Washington pour défendre Israël ne font aucunement mention d'une éventuelle action offensive , ce qui traduit le désir des Américains d'éviter une guerre de grande ampleur. Les experts doutent que les États-Unis s'impliquent fortement dans une guerre de grande envergure, soutenus par des déclarations publiques soulignant le souci d'éviter une escalade régionale - et exprimées en privé, le désir de protéger les cibles militaires américaines contre des frappes de représailles.

Risques militaires et calculs politiques

Comme l'a dit Brown à l'époque, le principal message de Washington est le suivant:

“ Il faut penser aux effets indirects de tout type d'opération au Liban, à la manière dont cela pourrait évoluer et à l'impact que cela aurait non seulement sur la région, mais aussi sur nos forces dans les régions concernées.”

Le général - le plus haut gradé de l'armée américaine et le principal conseiller militaire de la Maison Blanche - a délivré un message qui revêt une importance particulière dans le contexte des récents événements.

En déclarant qu'une guerre déclenchée par Israël contre le Liban mettait en danger les troupes américaines, Brown a essentiellement indiqué que les hauts gradés du Pentagone ne voient pas la nécessité d'une guerre régionale de plus grande envergure pour servir les intérêts américains.

Compte tenu de ces déclarations, il est possible - mais loin d'être garanti - que l'administration sortante de J.Biden mette Israël au pas, quel que soit le coup douloureux que lui portera l'Axe de la résistance.

Les élections américaines de novembre prochain sont un autre facteur susceptible d'empêcher une conflagration régionale.

“ Si les États-Unis devaient s'impliquer davantage militairement avec Israël” , prévient Maloof, “cela mènerait à des émeutes dans les rues de Chicago lors de la Convention démocrate qui se tiendra plus tard dans le mois.”

Ces réalités suggèrent un scénario où Washington pourrait contraindre Tel-Aviv à assumer les représailles de l'Axe de la Résistance, aussi sévères soient-elles.

Rédaction The Cradle -

05.08.24