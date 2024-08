!!Génocide à Gaza: J 306!! La fuite en avant suicidaire du régime terroriste israélien

Israël n'est pas fou, c'est juste MAD

Dans la nuit du 30 au 31 juillet, Israël a ciblé deux hauts responsables de l’Axe de la Résistance pour les assassiner, tous deux d’une ancienneté sans précédent au cours de ce cycle de conflits.

Premièrement, le commandant de guerre du Hezbollah, Fuad Shukr, tué dans une attaque aérienne israélienne contre son immeuble résidentiel dans la banlieue densément peuplée de Dahiyeh, à Beyrouth, faisant plusieurs morts parmi les civils et plus de 70 blessés.

La seconde cible le 31 juillet à 0 2 h du matin, était le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh – une figure centrale des négociations de cessez-le-feu – qui se trouvait à Téhéran pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian.

En quelques heures, Israël a réussi à frapper trois membres de l’Axe de la Résistance: le Liban, la Palestine et l’Iran. Ce faisant, Tel Aviv a violé toute une série de lois internationales, de conventions diplomatiques et de pratiques coutumières qui interdisent les assassinats politiques, tout en violant de manière flagrante l’intégrité territoriale de deux États membres de l’ONU.

Depuis sa guerre contre Gaza, Israël a rapidement acquis le statut de paria mondial, non seulement à cause de son génocide retransmis en direct qui a tué au moins 40.000 civils palestiniens – dont plus de 17.000 enfants – mais aussi à cause des décisions et délibérations sans précédent toujours en cours à la Cour pénale internationale (CPI) et la Cour internationale de Justice (CIJ) pour ses crimes de guerre.

Ainsi, les actions incendiaires de Tel Aviv soulèvent la question suivante: Israël est-il simplement fou? Ne voit-elle pas la censure mondiale se préparer, les boycotts se développer, ses alliances diminuer, la rage des médias sociaux et son isolement croissant et flagrant?

La réponse simple est non. Les gouvernements israéliens successifs ont été entièrement rationnels, dépendant d’une seule stratégie primordiale dont l’État ne s’est pas écarté.

Reconnaissant dès le départ ses lacunes géographiques, démographiques, politiques et économiques, le projet sioniste a mis en œuvre – de manière très calculatrice – ce que nous pouvons appeler la «stratégie MAD» pour atteindre ses objectifs et ensuite dépasser largement sa classe de poids géopolitique. Stratégie étrange mais efficace, MAD dérive en fait de la théorie de la dissuasion classique:

Créer une ‘présence menaçante’ en ayant une réputation agressive ‘avec un brin de folie’ empêchera vos ennemis de vous attaquer. Ils n’attaqueraient pas celui qui emmène son ennemi avec lui s’il tombe.

C'est l'essence de la stratégie d'Israël envers ses amis et ses ennemis, et une fois comprise, il est difficile de ne pas voir ces tactiques dans toutes les relations de l'État.

Après l'opération militaire de la résistance palestinienne du 7 octobre de l'année dernière – et juste au moment où le président américain Joe Biden était en route vers Tel Aviv pour apporter son soutien à Israël – l'armée d'occupation a frappé l'hôpital Al-Shifa de Gaza, tuant des centaines de civils en quête d'un abri et de soins médicaux. Le coup n’est pas dû au hasard. Le 1er ministre israélien B.Netanyahu a délibérément opté pour cette optique. Il voulait contraindre le président américain à afficher son soutien à sa politique, aussi horrible soit-elle.

Il s’agit d’une tactique sioniste pratiquée depuis longtemps pour ‘apprivoiser et préparer’ les cibles à ‘accepter et à s’attendre’ au mauvais comportement israélien.

Netanyahu a également joué à ce jeu dangereux avec le président russe Vladimir Poutine pendant la guerre en Syrie. Après chaque rencontre avec le puissant chef d’État russe, le 1er ministre israélien lançait de dures frappes contre la Syrie – encore une fois, pour ‘apprivoiser et préparer’ les Russes à ‘accepter et à s’attendre’ au mauvais comportement israélien.

Aujourd’hui, Israël utilise tout le spectre de sa stratégie MAD dans ses attaques contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie – viols, meurtres, amputations, décapitations, torture – en toute impunité. Les alliés, les ennemis et les populations mondiales devraient accepter les images et les données et se préparer à des scénarios encore pires.

Il est faux de dire que Tel Aviv agit de manière irrationnelle. La mise en œuvre de la stratégie MAD est une décision rationnelle pour une petite entité qui doit imposer sa volonté démesurée non seulement à ses voisins mais également aux puissances mondiales et aux institutions internationales.

MAD, avant 1948

Le MAD n’est pas une nouvelle stratégie israélienne; ses débuts remontent aux années précédant la création de l’État, lorsque les milices sionistes ont bombardé et tué les forces britanniques qui avaient permis l’immigration juive en Palestine et lancé des opérations militaires pour nettoyer ethniquement la population indigène du pays.

Israël a institué une «présence menaçante» offensive dès le début: actes terroristes perpétrés par des milices juives telles que le Gang Stern et l'Irgun: assassiner des diplomates britanniques au Caire en 1944; faire exploser l'hôtel King David en 1946; mener le massacre de Deir Yassin en 1947; suivi par la Nakba palestinienne en 1948.

Mais au lieu d’être punis pour leurs crimes, les sionistes ont été récompensés par un vote à l’ONU qui a officialisé l’État d’Israël en 1947. Leur mauvais comportement a récolté des récompenses extraordinaires, alors pourquoi abandonner cette stratégie?

La majeure partie des premières milices terroristes sionistes ont ensuite formé l’armée israélienne. L'homme politique qui a ordonné le nettoyage ethnique des Palestiniens a été surnommé le «père d'Israël» et est devenu 1er ministre du pays. D’autres chefs de milices ont rapidement accédé à ce rang – Menachem Begin, Yitzhak Rabin, Yitzhak Shamir – dont certains ont remporté le prix Nobel de la paix. Encore une fois, les mauvais comportements ont payé.

Après la création d'Israël, une série de guerres avec ses voisins arabes en 1956, 1967, 1973 et 1982 ont récompensé Israël avec de nouveaux gains territoriaux, davantage de colonies et un siège plus important à la table internationale. Un flux constant d’agressions militaires et de renseignements israéliens a été lancé sur une région qui s’étendait sur une superficie 250 fois supérieure à celle d’Israël, couvrant le Liban, la Syrie, l’Irak, l’Iran, la Jordanie, les Émirats arabes unis, la Tunisie, l’Égypte et l’Ouganda.

Tout cela n'a été possible que grâce au soutien diplomatique, économique, militaire et médiatique de l'Occident, qui s'est donné beaucoup de mal pour couvrir les provocations audacieuses et illégales d'Israël, réorientant plutôt le récit vers les efforts de processus de paix israéliens, sa «démocratie», son «système discipliné», une armée «morale» avancée et invincible protégeant la «terre promise juive». En bref, en aidant Tel Aviv ‘à préparer et à apprivoiser’ l’opinion mondiale, les alliés occidentaux d’Israël ont préparé le terrain pour que la communauté internationale ‘accepte et s’attende’ au mauvais comportement israélien en tant qu’«avant-poste occidental essentiel de la civilisation».

Enlever les gants MAD

Puis vint l’opération de résistance palestinienne du 7 octobre, au cours de laquelle Israël fut témoin de l’effondrement total de son pouvoir de dissuasion en quelques heures. Pour endiguer l’hémorragie, Israël devait passer d’une présence active et menaçante à une touche de folie.

Cela signifiait plus de lignes rouges et plus de masques. Les diatribes génocidaires désarticulées, inspirées du Talmud, qui se répandent sur les écrans de télévision et émanant d’un large éventail de responsables et d’influenceurs israéliens, ne peuvent être considérées que comme délibérées. L’État d’occupation exerce une censure stricte sur les détails militaires. Mais il ne voyait aucune raison d’endiguer le flot de discours racistes incriminant ses propres responsables.

Pour le profane ou le consommateur occidental moyen d’informations, ce «nouveau» comportement israélien est surprenant et erratique, et suggère que les Israéliens sont en quelque sorte irrationnels. Pour les penseurs stratégiques, il ne s’agissait là que d’une nouvelle escalade de la stratégie MAD d’Israël, qui vise à inciter les populations à tolérer des comportements de plus en plus mauvais et à les paralyser dans l’inaction.

Netanyahu & Cie ne sont pas des fous; tous leurs mouvements cruels MAD sont bien étudiés et froidement prémédités. Leur objectif principal est d’atteindre un état, brillamment résumé par le maître en stratégie Sun-Tzu au 4è siècle avant J-C:

‘ Lorsque vos adversaires ne veulent pas se battre avec vous, c'est parce qu'ils pensent que cela est contraire à leurs intérêts ou parce que vous les avez induits en erreur en leur faisant croire cela.’

Counter MAD: le traitement Résistance

Depuis 1948, rares sont ceux qui ont véritablement pris les devants pour contrer la stratégie MAD d'Israël. En termes MAD, la définition classique d’un contre serait: «tenir tête au fou et lui refuser la victoire». Sauf que les alliés bien plus puissants d’Israël n’ont jusqu’à présent pas été préparés à risquer cette relation et ses avantages perçus, tandis que les ennemis régionaux d’Israël ont perdu leurs guerres ou ont été incapables d’imposer des solutions.

Mais le statu quo a changé avec la création de l’Axe de la Résistance en Asie occidentale, une alliance d’acteurs étatiques et non étatiques comprenant l’Iran, la Syrie, le Hezbollah libanais, le Hamas palestinien, Ansarallah au Yémen, les Hachd al-Shaabi en Irak et d’autres.

Au fil des décennies, cet Axe a soigneusement décimé la projection de puissance menaçante d’Israël et, surtout, a mis en œuvre la pratique de représailles en nature, lorsque cela était possible. Quelques jalons notables:

Opération 'Accountability': Alors qu’Israël frappait des villages civils au Liban en 1993, le Hezbollah a riposté avec de nouveaux missiles contre des cibles civiles israéliennes. Cette contre-attaque a forcé Israël à accepter un accord informel, le premier du genre, visant à minimiser le ciblage des civils.

Opération 'Raisins de la Colère': À une échelle plus grande que les affrontements de 1993, un accord formel a été conclu en 1996, stipulant clairement que le fait de cibler les civils constitue une ligne rouge dans le conflit.

Retrait du Liban en 2000: Après 18 ans de guerre d’usure au Liban, Israël a été contraint de se retirer des terres arabes sans aucune condition. À cette occasion capitale, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prononcé son célèbre et enflammé discours déclarant Israël «plus faible qu’une toile d’araignée», remettant en cause tous les principes fondateurs d’Israël et sa projection de puissance militaire du haut de la frontière du Liban avec l’État d’occupation.

La guerre de 2006: Suite à un incident frontalier, Israël retente sa chance en déclenchant une guerre à grande échelle contre le Liban mais ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Cette fois, la guerre de 33 jours a pris fin par une R ésolution de sécurité de l'ONU qui déclarait que ni les attaques civiles ni les attaques militaires n'étaient autorisées.

Opération 'Al-Aqsa Flood': Le 7 octobre 2023, le Hamas a brisé le mur le plus sophistiqué jamais construit par Israël pour contrôler sa frontière avec Gaza. Cette fois, la projection de puissance, même à l’intérieur d’Israël, a été brisée, obligeant Tel-Aviv à déclarer une guerre impossible à gagner, affaiblissant s a sécurité intérieure, drainant ses moyens militaires et détruisant son économie. Israël a été contraint d’aller au-delà de sa stratégie MAD et est devenu un paria international.

Opération 'True Promise': Pour la toute première fois, l’Iran lance plusieurs frappes de drones et de missiles balistiques sur Israël en représailles directes aux frappes de Tel Aviv contre le consulat iranien à Damas. Lors des frappes de représailles des 13 et 14 avril 2024, l’Iran a fait face à la défense aérienne d’Israël, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, mais a réussi à pénétrer et à atteindre ses trois cibles.

Blocus naval du Yémen: En réponse à l'assaut militaire brutal d'Israël sur Gaza, les forces armées du Yémen ont lancé une campagne soutenue pour arrêter le transit de tous les navires à destination et en liaison avec Israël sur les voies navigables asiatiques. Étant donné qu'Israël obtient plus de 80% de ses importations par voie maritime, les opérations yéménites ont porté un coup dur à l'économie israélienne, désactivé complètement son port vital d'Eilat et fait grimper les coûts d'assurance pour Israël.

En bref, la stratégie MAD d’Israël peut être vaincue aussi bien par ses amis que par ses ennemis. Il faut regarder MAD en face, s’accroupir et riposter. Plus Israël est contré, plus il paraît fou.





Sharmine Narwani & Daniel Nammour -

31.07.24