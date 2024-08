!!Génocide à Gaza: J 305!! Que retenir du dernier discours de Hassan Nasrallah?

Le chef du Hezbollah affirme qu'Israël a poussé la résistance à ouvrir la bataille "sur tous les fronts"

H.Nasrallah a promis que la réponse du Hezbollah à l'assassinat par Israël d'un haut commandant à Beyrouth "ne sera ni symbolique ni une formalité".

Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a annoncé le 1er août que la résistance libanaise n'est plus seulement «un front de soutien» dans la lutte contre Israël et que la réponse à l'assassinat du commandant en chef de la guerre Fouad Shukr «est une fatalité».

’’ Nous avons dépassé le stade d'un 'front de soutien'; nous sommes désormais dans une bataille ouverte contre l’ennemi israélien, sur toutes les frontières – nous sommes entrés dans une nouvelle étape’’, a déclaré Nasrallah, soulignant que les opérations des prochains jours ’’ne sont pas une réponse au martyre de M. Fouad Chukr’’.

’’ L'ennemi et ceux qui sont derrière l'ennemi doivent attendre notre réponse inévitable au meurtre de Shukr, sans discussion ni débat, et entre nous se trouvent les jours, les nuits et le champ de bataille’’ , a ajouté le chef de la résistance, qualifiant l' attaque de Dahye de ’’partie de la guerre américano-israélienne contre notre région’’ et soulignant qu’ ’’il n’y aura pas de solution si ce n’est de mettre fin à l’agression contre Gaza’’ .

’’ L’ennemi ne sait pas d’où viendra notre réponse, si elle viendra du Nord ou du Sud de la Palestine, et si elle sera séparée ou simultanée avec le reste de l’Axe de la Résistance… Nous mènerons une réponse réelle et pratique – ce ne sera pas une réponse symbolique ou une formalité’’.

’’ Vous (Israël) pleurerez beaucoup parce que vous ne savez pas quelles lignes rouges vous avez franchies’’, a déclaré Nasrallah lors d'un discours télévisé prononcé dans le cadre des funérailles de Shukr, tué lors d'une frappe aérienne israélienne dans la banlieue Sud de Beyrouth en début de semaine.

Il a ensuite rappelé aux autorités israéliennes que la résistance pourrait ’’rapidement combler tout poste vacant dans notre structure organisationnelle, nous avons une génération de commandants bien formés… L'assassinat des dirigeants ne nous concerne pas; l’expérience montre que la résistance grandit et prospère’’.

H.Nasrallah s’est également prononcé contre l’affirmation israélienne selon laquelle Shukr était à l’origine de l’attaque qui a tué 12 civils ce week-end sur le plateau du Golan syrien occupé, affirmant que Tel Aviv ’’refuse d’accepter que ce qui s’est passé à Majdal Shams soit causé par un missile intercepteur israélien’’.

’’ Nous, nous avons assez de courage pour admettre si l’incident de Majdal Shams était notre erreur’’, a souligné Nasrallah.

Le chef du Hezbollah a ensuite parlé de l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, affirmant que la République islamique ’’considère l'assassinat de Haniyeh comme une attaque contre sa sécurité et sa souveraineté nationales’’.

’’ Est-ce que les Israéliens imaginent vraiment qu’ils tueraient Ismail Haniyeh à Téhéran et que l’Iran garderait le silence?’’ s'est interrogé Nasrallah, soulignant que ’’les propos de l'imam Khamenei après l'assassinat de Haniyeh sont plus durs que ceux après l'attaque du consulat iranien à Damas, car il s'agissait d'une attaque à l'intérieur de l'Iran. L’imam Khamenei considère qu’il s’agit d’une question d’honneur.’’

H.Nasrallah a terminé son discours en rappelant aux partisans et adversaires du Hezbollah que ’’nos commandants, combattants, femmes et enfants seront martyrisés; nous sommes unis dans le sacrifice – c’est la réalité de la résistance, et c’est notre chemin jusqu’au jour du jugement’’.

Rédaction The Cradle -

01.08.24