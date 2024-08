!!Génocide à Gaza: J 304!! Ce que nous dénonçons au MCP depuis des années du régime 'terroriste' israélien, semble faire son chemin...

L’État ‘terroriste’ israélien

Il n’est plus possible de catégoriser la violence nihiliste de l’État israélien. Elle semble n’avoir d’autre objectif que la violence et la volonté de désolation.

En 24 heures, ‘Israël’ a assassiné I.Haniyeh, l’homme avec lequel il devrait négocier la libération des otages à court terme et un règlement politique à long terme, ainsi qu’un personnage clé F.Chokr de son ennemi militaire potentiel le plus dangereux, le Hezbollah, qui s’est abstenu d’une guerre totale.

Ce faisant, il a commis une violation de territoire, voire des capitales, de deux États régionaux cruciaux.

‘Israël’ a également pris la décision politique de considérer que les viols massifs de détenus par des soldats – et, quelque peu étrangement, les viols homosexuels en particulier – sont acceptables en temps de guerre et ne doivent pas être sanctionnés.

Comble de l’ironie, ‘Israël’ a également souligné son intention génocidaire à Gaza en prouvant qu’il a la capacité technique de mener des attaques ciblées et que raser des villes entières à l’aide de bombes d’une tonne et massacrer des dizaines de milliers d’innocents a été un choix politique.

Les médias occidentaux semblent paralysés par la situation. Je n’ai vu pratiquement aucun commentaire ou analyse sérieux. Personne n’a non plus souligné le contraste entre les mensonges d’’Israël’ sur les viols massifs du 7 octobre et la politique désormais admise d’Israël de tolérer les viols de détenus.

La classe politique semble encore plus paralysée que la classe médiatique. Prisonnière de son engagement en faveur du sionisme – en réalité achetée et financée – elle n’a rien à dire de plus sensé sur ces terribles événements que l’incantation zombie de Kamala Harris sur le “droit d’Israël à l’autodéfense”.

Les Affaires étrangères britanniques n’ont pas manifesté la réaction éclairée promise suite à l’avis de la CIJ sur l’illégalité de l’occupation israélienne, et ont encore moins fait de commentaires sensés sur le paroxysme de la folie destructrice d’’Israël’ cette semaine.

Pour moi, il est désormais évident qu’il n’y a pas de ‘solution à deux États’ possible, et que l’’Israël’ de l’apartheid doit être complètement démantelé en tant qu’entité. Et c’est, je crois, ce que de plus en plus de gens pensent dans le monde entier.

Et si nous devons démanteler nos propres classes politiques et médiatiques pour y parvenir, qu’il en soit ainsi.

Craig Murray (ancien ambassadeur britannique) -

01.08.24