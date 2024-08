!!Génocide à Gaza: J 318!! De génocide, tu ne commettras point

Je pense aux personnes honnêtes et pacifiques que j'ai connues par milliers, et je me pose des questions. Combien d'entre eux sont à ce point atteints par la maladie de la normalité et de la déchéance qui fait que, alors même qu'ils prônent la paix, leurs mains se tendent instinctivement dans un spasme vers leur confort, leur maison, leur sécurité, leur revenu, leur avenir, leurs projets - ce plan quinquennal d'études, ce plan décennal de statut professionnel, ce plan vingtennal de croissance et d'unité familiales, ce plan quinquennal de vie décente et de mort naturelle honorable. “Bien sûr, faisons la paix”, nous écrions-nous, “mais en même temps, assurons la normalité, ne perdons rien, préservons notre vie, ne connaissons ni la prison, ni l'infamie, ni la rupture de bans”. Et parce que nous devons couvrir ceci et protéger cela, et parce qu'à tout prix - à tout prix - nos espoirs doivent vivre, et parce qu'il est inouï qu'au nom de la paix, un glaive tombe, rompant cette toile fine et subtile que nos vies ont tissée, parce qu'il est inouï que des hommes de bien subissent l'injustice ou que des familles soient brisées ou que l'honneur soit perdu - à cause de cela, nous crions et appelons la paix, et pourtant, cette paix n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas de paix parce qu'il n'y a pas d'artisans de la paix. Il n'y a pas d'artisans de la paix parce que faire la paix est au moins aussi coûteux que faire la guerre - au moins aussi exigeant, aussi perturbant, au moins aussi susceptible d'entraîner l'opprobre, la prison et la mort dans son sillage.”