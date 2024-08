!!Génocide à Gaza: J 300!! Des commandants de l’armée israélienne ont donné l’ordre de faire sauter la principale réserve d’eau de Rafah

Le journal israélien Haaretz a rapporté que l’armée enquêtait sur d’éventuelles violations du droit international par les forces israéliennes à la suite d’un incident survenu la semaine dernière, au cours duquel l’installation d’eau a été détruite par une unité de l’armée appartenant à la 401è brigade du corps blindé.

L’explosion a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux, avec pour légende: «La destruction du réservoir d’eau de Tel Sultan en l’honneur de Shabbat».

L’attaque contre l’accès des Palestiniens aux éléments essentiels de la vie, tels que l’eau, est une caractéristique de la guerre actuelle d’Israël contre le territoire assiégé, depuis le 9 octobre, date à laquelle le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a ordonné un «siège complet» de Gaza, y compris l’arrêt de l’électricité, de la nourriture, de l’eau et du carburant.

Selon Haaretz, l’ordre de faire exploser l’installation a été pris sans l’approbation des officiers supérieurs du commandement Sud de l’armée israélienne.

Après une première enquête, l’armée décidera s’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la police militaire israélienne pour un complément d’enquête, selon Haaretz.

La réserve d’eau était située dans le quartier Tel Sultan de Rafah, à proximité de zones que l’armée israélienne a désignées comme zones humanitaires.

Le droit international humanitaire et la Convention de Genève interdisent la destruction d’installations essentielles à la survie des civils en temps de guerre, telles que les installations d’eau potable.

Le fait d’empêcher délibérément des civils d’accéder à des «objets indispensables à leur survie», tels que l’approvisionnement en eau potable, est considéré comme un crime de guerre.

Comme l’a écrit Jessica Buxbaum en janvier, la guerre actuelle d’Israël contre Gaza se caractérise par le fait que les soldats israéliens ont fréquemment téléchargé des vidéos les montrant en train de commettre d’éventuels crimes de guerre, tels que la démolition, le vandalisme et le pillage d’habitations civiles.

Les conditions de vie à Gaza s’aggravent, après que des groupes médicaux ont annoncé que la polio avait été détectée dans certaines parties de Gaza, en raison de l’effondrement du système de santé et du manque d’eau potable et d’installations d’hygiène.

La guerre d’Israël contre Gaza a ravagé l’enclave, tuant plus de 39.000 personnes et en blessant plus de 90.000 autres (uniquement les personnes recensées-ndlr) depuis octobre, bien qu’un récent rapport de Lancet ait indiqué que le nombre total de morts pourrait s’élever à 186.000 personnes.

Le ministère de la Santé de Gaza déclare une épidémie de polio





Le ministère de la Santé a blâmé les forces israéliennes qui ont travaillé à détruire systématiquement les infrastructures d'eau, d'assainissement et d'électricité de Gaza pendant 10 mois de guerre.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré une épidémie de polio dans toute l'enclave palestinienne, accusant l'offensive militaire israélienne, qui a détruit de vastes étendues de Gaza, y compris ses infrastructures sanitaires et son système de santé.

La polio est une maladie hautement infectieuse qui peut infecter le système nerveux central et endommager les cellules nerveuses qui activent les muscles.

La polio et d'autres maladies se sont propagées parmi les Palestiniens à Gaza. Des centaines de milliers de personnes vivent dans des camps de tentes exigus où elles sont obligées de boire de l'eau impure et sont exposées aux eaux usées non traitées.

Comme si cela ne suffisait pas, l a semaine dernière, des soldats israéliens ont utilisé des explosifs pour détruire le principal réservoir d'eau dans le quartier Tel Sultan de Rafah.

La destruction par Israël des infrastructures d'eau et d'électricité et les restrictions sur l'entrée des pièces de rechange et du carburant ont provoqué une baisse de la production d'eau de 84% à Gaza, indique un rapport d’Oxfam.

Le rapport ajoute qu'Israël a détruit 70% de toutes les pompes à eaux usées et 100% de toutes les usines de traitement des eaux usées, ainsi que les principaux laboratoires d'analyse de la qualité de l'eau à Gaza.

Lama Abdul Samad, spécialiste de l'eau et de l'assainissement chez Oxfam, a expliqué: ’’Nous avons déjà vu Israël recourir aux punitions collectives et à la famine comme arme de guerre. Nous assistons aujourd’hui à une militarisation de l’eau, qui a déjà des conséquences mortelles.’’

En novembre, un mois seulement après le début de l'attaque israélienne contre Gaza, Pedro Arrojo-Agudo, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement, a averti qu'Israël «d eva it cesser d'utiliser l'eau comme arme de guerre». Il a souligné le risque que les Palestiniens meurent de soif et de maladies causées par le manque d'eau potable après qu'Israël a coupé l'approvisionnement en eau de Gaza.

Rédaction MCP -

29.07.24