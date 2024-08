!!Génocide à Gaza: J 299!! En assassinant I.Haniyeh, le régime israélien tente d'élargir toujours plus la guerre dans la région

L'agence iranienne Mehr a rapporté la mort du chef du Politburo du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran. Un homme politique et l'un de ses gardes du corps ont été tués lors d'une attaque contre sa résidence dans la capitale iranienne, ont rapporté les médias locaux. Le Hamas a confirmé la mort de Haniyeh, accusant Israël d'être responsable de l'attaque.

Les détails sur la manière exacte dont Haniyeh a été tué restent flous. Certains médias affirment que l'attaque est le résultat d'une frappe de missile sur son domicile. L'agence iranienne Fars rapporte que Haniyeh est mort à la suite d'une frappe aérienne menée depuis le territoire d'un autre État. La chaîne de télévision libanaise Al Mayadeen confirme également cette version.

Le chef de la résistance palestinienne était à Téhéran pour assister à la cérémonie d'investiture du président élu iranien Masoud Pezeshkian. Après son assassinat, une réunion d'urgence du Conseil suprême de sécurité nationale a été convoquée à la résidence du guide suprême de l'Iran.

Les responsables de l'armée israélienne ont refusé de commenter à CNN le meurtre de Haniyeh, affirmant qu'ils « ne répondent pas aux informations des médias étrangers ». Cette déclaration n’a fait qu’accroître les soupçons quant à une éventuelle implication israélienne dans l’attaque.

L'assassinat d'Ismail Haniyeh fait craindre une nouvelle escalade des tensions dans la région. Le Hamas a déclaré que la mort de son chef ne resterait pas sans réponse et a mis en garde contre d'éventuelles représailles. La communauté internationale est préoccupée par la montée de la violence et appelle à la retenue.

Les condamnations de cet assassinat arrivent de plusieurs pays à travers le monde : Russie, Chine, Turquie, Qatar, Yémen, Irak, Liban,... condamnant fermement les procédés du régime israélien.

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Mikhaïl Bogdanov, a qualifié la mort du chef du Politburo du Hamas, Ismail Haniyeh, de meurtre politique et a mis en garde contre une possible escalade des tensions dans la région. Dans une interview accordée à RIA Novosti, Bogdanov a déclaré que de telles actions sont absolument inacceptables et peuvent avoir de graves conséquences négatives.

«Il s’agit d’un assassinat politique totalement inacceptable qui entraînera une nouvelle escalade des tensions.» , a noté Bogdanov. S oulign ant que les réactions à cet acte meurtrier compliquerait considérablement les négociations en cours à Doha et affecteraient négativement le processus de résolution du conflit.

Les autorités israéliennes n'ont pas encore revendiqué la responsabilité de l'attaque, ce qui ajoute à l'incertitude de la situation. Les experts craignent que cet événement ne provoque une nouvelle vague de violence dans la région et n'intensifie la confrontation entre les parties.

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a déclaré le 31 juillet qu'Israël s'exposait à une «sévère punition» pour l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh. "Israël s’est assuré une punition sévère en assassinant Haniyeh. Assassiné dans le sanctuaire de la République islamique d’Iran, notre devoir est de le venger."

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré: "Des organisations iraniennes enquêtent sur l'ampleur et les détails de l'incident."

Le mouvement du Jihad islamique palestinien (JIP) a déclaré mercredi que "l’assassinat coupable perpétré par l’ennemi criminel contre un symbole de la résistance ne dissuadera pas notre peuple de poursuivre la résistance pour mettre fin aux crimes sionistes qui ont dépassé toutes les limites". Le JIP a présenté ses condoléances à la famille et aux partisans de Haniyeh et a souligné sa «cohésion avec le Hamas dans la résistance à l'entité usurpatrice».

Les Comités de résistance populaire ont déclaré dans un communiqué que la perte de Haniyeh «n’affaiblira pas la résolution et la détermination de la résistance à poursuivre son chemin visant à expulser ce traître ennemi sioniste assis sur notre terre occupée, de sa mer à son fleuve. L’ennemi sioniste n’a pas appris de ce qui s’est passé lors de la confrontation en cours depuis le 7 octobre que la politique d’assassinats ne fera qu’accroître la résistance sur tous les fronts et dans toutes les arènes… le sang du grand leader martyr Abu al-Abd Haniyeh sera un une malédiction qui choquera et brûlera l’entité de cet ennemi nazi», ajoute-t-il. Le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) a également pleuré le plus haut dirigeant du Hamas.

Mercredi matin, un communiqué du Hamas a exprimé son deuil «aux fils de notre grand peuple palestinien, à la nation arabe et islamique et à tous les peuples libres du monde… Nous appartenons à Dieu et c’est à Lui que nous retournerons. C’est une lutte pour la victoire ou le martyre».

Le mouvement de résistance Ansarallah au Yémen a déclaré: «L'assassinat du leader Haniyeh ne dissuadera pas le peuple palestinien, ni ne l'empêchera de poursuivre sa résistance, mais augmentera plutôt sa fermeté et sa force.»

Au Liban, le Hezbollah a publié une déclaration disant «Nous, au Hezbollah, partageons avec nos chers frères du mouvement Hamas tous les sentiments de douleur suscités par la perte de ce grand dirigeant, les sentiments de colère face aux crimes de l'ennemi, les sentiments de fierté que les dirigeants de nos mouvements conduisent leur peuple et leurs moudjahid au martyre.

Rédaction MCP -

31.07.24

Source: divers