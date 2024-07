!!Génocide à Gaza: J 298!! Israël bombarde un immeuble résidentiel au Sud de Beyrouth, faisant des dizaines de victimes

La frappe aérienne israélienne aurait visé un haut commandant du Hezbollah





Une frappe aérienne israélienne a frappé un immeuble résidentiel dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise, le 30 juillet, tuant au moins trois civils et en blessant des dizaines d'autres, dont plusieurs enfants.

Le ministère libanais de la Santé a confirmé mardi soir que 85 personnes avaient été blessées par la frappe aérienne, qui a rasé une partie du bâtiment dans le quartier Haret Hreik de Dahye.

Selon les médias israéliens, la cible de l'attaque était Fuad Shukr, également connu sous le nom de Hajj Mohsen, un haut responsable du Hezbollah qui dirigerait le projet de missiles de précision du groupe de résistance. Les autorités américaines le décrivent comme un «conseiller principal» du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Les rapports contradictoires de plusieurs médias n'ont pas permis de déterminer si l'attentat contre Shukr a réussi.

"La machine à tuer israélienne n'a cessé de cibler les zones libanaises du sud et la vallée de la Bekaa, s'étendant jusqu'au cœur de Beyrouth, à quelques mètres seulement de l'un des plus grands hôpitaux du Liban", a déclaré le 1er ministre par intérim Najib Mikati après l'attaque.

"Nous soumettons cette question à la communauté internationale, qui doit assumer ses responsabilités et exercer une pression maximale pour contraindre Israël à mettre fin à son agression et à ses menaces et à mettre en œuvre les résolutions internationales", ajoute son communiqué.

En réponse à l'attaque, le Hamas a exprimé «sa pleine avec le Liban frère et nos frères du Hezbollah» et a souligné que «l'aventure mal calculée» d'Israël aurait un «lourd tribut».

Le mouvement de résistance Ansarallah au Yémen a également exprimé sa solidarité avec le Liban, condamnant «dans les termes les plus fermes l'agression terroriste contre la banlieue sud de Beyrouth». Les responsables de Sanaa ont également déclaré qu’ils «apprécient le grand rôle du Hezbollah dans le soutien au peuple palestinien à un moment où les régimes arabes ont abandonné leur responsabilité de défendre ce peuple».

L’Iran a qualifié la frappe aérienne israélienne de «vicieuse» et a souligné que l’agression «ne peut pas empêcher… la fière résistance du Liban de poursuivre sur la voie honorable du soutien aux Palestiniens opprimés et de s’opposer à l’agression du régime d’apartheid israélien».

Le ministère russe des Affaires étrangères a également publié une déclaration condamnant l’attaque contre la capitale libanaise, la qualifiant de «violation flagrante du droit international».

Le 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé mardi soir au quartier général militaire de Tel Aviv pour procéder à des «évaluations de la situation», a déclaré un porte-parole à CNN.

L’attaque contre la banlieue sud de Beyrouth intervient quelques jours après que les autorités israéliennes aient accusé le Hezbollah d’être responsable d’une frappe aérienne meurtrière sur un terrain de football sur le plateau du Golan occupé , qui a tué 12 civils, dont 10 enfants. La résistance libanaise a nié avec véhémence cette affirmation, tandis que les habitants du territoire syrien occupé ont pointé du doigt un missile intercepteur Dôme de Fer errant pour le massacre.

L'attaque de mardi marque la deuxième fois cette année qu'Israël bombarde la banlieue sud de Beyrouth. En janvier, une frappe aérienne israélienne a tué Saleh al-Aouri, un haut dirigeant du Hamas et co-fondateur de sa branche militaire, les Brigades Qassam.





Rédaction The Cradle

30.07.24