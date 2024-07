!!Génocide à Gaza: J 296!! Un crime contre l’humanité sévit en Palestine depuis 1948 et on lui a donné le nom ’Israël’

Le drone Yaffa et le colosse aux pieds d’argile

Un drone lancé depuis le Yémen, baptisé Yaffa, a frappé en plein cœur l’entité sioniste durant une nuit, il y a quelques jours. ’’Un drone suicide est arrivé depuis la mer Méditerranée, pénétrant l’espace aérien israélien et ciblant un bâtiment près du consulat américain à Tel-Aviv. Le drone n’a pas été intercepté’’, commentait un média sioniste. L’entité sioniste a vécu cette nuit un nouveau 7 octobre. Elle n’a pas entendu le vol silencieux de l’oiseau de fer Yaffa.





La résistance yéménite vient de faire la démonstration, après la résistance palestinienne le 7 octobre, que l’invincibilité et la sécurité des ‘Israéliens’ relèvent désormais du mythe. La résistance arabe peut frapper partout ‘Israël’ et, comble de l’humiliation, lancer un avertissement aux Etats-Unis en visant un bâtiment tout près du consulat américain.





La partie est perdue pour ‘Israël’. Les pieds du colosse sont bien d’argile. L’entité sioniste est confrontée à son propre mensonge: elle ne peut plus jamais dire qu’’Israël’ est un foyer sécurisé pour tous les juifs qui souhaiteraient venir profiter du vol des terres des Palestiniens. La tendance s’est même inversée. Beaucoup de juifs quittent la Palestine pour s’installer en Europe ou ailleurs.





La mécanique de la colonisation est gravement enrayée. C’est une grande victoire pour la résistance. Ce que les Palestiniens n’ont pas obtenu par la voie pacifique, ils sont en train de le réaliser par la force.



La résistance a mis fin à un autre grand mensonge sioniste, la solution des ‘deux Etats’. La Knesset a adopté mercredi dernier une résolution contre la création d’un Etat palestinien. De fait, les ‘Israéliens’ n’ont jamais reconnu la création d’un Etat palestinien, mais ce mercredi 17 juillet ils l’ont formellement annoncé.



Les choses sont aujourd’hui limpides. La résistance a permis de clarifier les positions de chacun. Plus aucun sioniste hypocrite ne pourra cacher son adhésion au projet sioniste en Palestine en invoquant la solution des ‘deux Etats’. Plus aucun sioniste ne pourra dire que l’entité sioniste est un Etat démocratique ayant l’«armée la plus morale du monde». La mise à mort impitoyable de près de 200.000 Palestiniens depuis le 7 octobre atteste que le régime sioniste est un régime génocidaire.



Un crime contre l’humanité sévit en Palestine depuis 1948 et on lui a donné le nom d’’Israël’. Tous les mensonges pour cacher ce crime tombent les uns après les autres. La colonisation, c’est-à-dire la prospérité du capitalisme par le crime et la violence, ne peut triompher nulle part. C’est au tour du peuple palestinien de le démontrer. L’injustice coloniale doit disparaître aussi en Palestine. Et elle disparaîtra grâce à la résistance héroïque du peuple palestinien et de ses alliés.



Pourtant l’entité sioniste a mis en œuvre de gigantesques moyens sécuritaires et lancé d’innombrables et effroyables guerres contre les Palestiniens. L’épuration ethnique en 1948, la guerre des six jours en 1967, la construction du mur de séparation et de la honte coloniale, le dôme de fer réputé infranchissable, les emprisonnements, les assassinats ciblés et de masse, les nombreuses guerres contre Gaza et le Liban, l’intimidation par l’arme nucléaire et le génocide en cours, tous ces crimes atroces n’ont pas pu dissuader le peuple palestinien et ses alliés de poursuivre la résistance. ‘Israël’ est en échec total. ‘Israël ‘est un échec en lui-même.





Le drone venu du Yémen est un cadeau du ciel pour les Palestiniens. Face aux puissances impérialistes qui soutiennent inconditionnellement l’entité sioniste, les Palestiniens sont eux-aussi soutenus inconditionnellement par les Yéménites qui ont, à leur tour, donné un coup mortel à l’arrogance et à l’impunité des sionistes.

Les Palestiniens ne sont pas seuls. Chaque jour des Libanais tombent en martyrs pour la cause palestinienne. Ce qui compte c’est la résistance et rien d’autre. Ce qui compte c’est que nous soyons toujours mobilisés pour soutenir sans condition cette résistance. Jusqu’à la victoire!





Palestine vivra ! Palestine vaincra !

Rédaction Comité Action Palestine -

19.07.24