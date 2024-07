!!Génocide à Gaza: J 295!! Les civils comme boucliers humains…

...une politique sioniste systématique pour protéger les soldats de "l'armée la plus morale du monde"!

Les rapports internationaux et les preuves documentées montrent que l’utilisation par l’armée sioniste des civils palestiniens comme boucliers humains pour protéger les soldats ou les véhicules blindés n’est pas un cas isolé, mais une politique récurrente, systématique et constituant une violation flagrante du droit international et humanitaire.

Depuis 2005, l’armée d’occupation utilise les civils palestiniens comme boucliers humains dans le cadre de sa politique officielle, les mettant à risque lors de leurs opérations militaires.

L’incident récurrent de Jenin en est un exemple, où des soldats de l’occupation ont attaché un jeune Palestinien blessé sur le capot d’un véhicule militaire, le transformant en bouclier humain lors de l’incursion dans une zone du camp, dans le district de Tulkarem au Nord de la Cisjordanie.

Des activistes ont fait circulé sur les réseaux sociaux, une photo montrant les forces de l’occupation sioniste utilisant un jeune homme comme bouclier humain lors du siège d’une maison dans le quartier d’Al-Jarad à Tulkarem.

La guerre de génocide continue à Gaza a documenté par le son et l’image des dizaines de séquences qui dénoncent cette politique classée en vertu des accords de Genève comme des crimes de guerre exigeant des responsables qu’ils soient traduits devant les tribunaux internationaux.

Au début du mois en cours de juillet, Al Jazeera a publié des photos montrant l’armée d’occupation néonazie utilisant des prisonniers palestiniens comme boucliers humains pendant les combats continus à Gaza.

La vidéo montre le forçage du prisonnier à entrer dans un tunnel et à l’inspecter, après l’avoir attaché avec des cordes et fixé une caméra sur son corps, et lui avoir donné des projecteurs.

Dans d’autres scènes, les images montrent un autre prisonnier blessé, son corps couvert de sang, enchaîné et nu, pieds nus, avec un autre prisonnier portant une caméra sur son corps, boucliers humains, et leur imposer d’entrer dans un bâtiment détruit, dans lequel sont apparus des martyrs gisant sur le sol.

D’autres images montrent deux prisonniers palestiniens utilisés comme boucliers humains, après que les soldats d’occupation les aient forcés à porter des uniformes militaires de l’entité sioniste, et les ont forcés à rechercher des explosifs et des tunnels entre les décombres des maisons détruites.

Le soir du 27 juin, l’occupation a enregistré un crime odieux contre une famille civile composée d’une mère âgée et de quatre de ses enfants, en envahissant leur maison dans le quartier d’Al-Shujaiya, à l’Est de la ville de Gaza, et en ouvrant directement le feu et en lançant des bombes sur eux. Puis en les retenant alors qu’ils étaient blessés près des réservoirs de l’armée sioniste dans une zone de combat dangereuse, ce qui a conduit à la mort de la mère après avoir été écrasée sous les chenilles d’un char sous les yeux de son fils, selon un rapport publié par l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme.

Le 2 mai dernier, la chaîne Al Jazeera a diffusé des scènes à couper le souffle d’une manifestation sioniste qui avait été lancée à Gaza en décembre 2023. Les images montrent un Palestinien parcourant les rues vides du quartier d’Al-Shujaiya à Gaza, passant près du corps d’un Palestinien inconnu, puis ouvrant les portes de rangées d’écoles (à la recherche probablement de prisonniers ou d’explosifs) sous la surveillance étroite d’un grand drone sioniste et d’un autre plus petit qui le suit comme son ombre.

Le 5 mai dernier, des séquences ont été enregistrées montrant l’utilisation par l’armée d’occupation de trois enfants palestiniens comme boucliers humains lors de leur incursion dans le camp de réfugiés de Tulkarem.

L’armée a contraint les enfants à marcher devant eux dans les bâtiments et les ruelles du camp, à inspecter les maisons et à ordonner aux habitants de sortir, tirant même sur deux enfants en leur mettant des fusils comme support sur les épaules.

Le 20 mars dernier, l’armée d’occupation a utilisé le médecin Yahya Khalil Dib al-Kayali (59 ans) et plusieurs membres de sa famille comme boucliers humains après avoir envahi leur maison, les obligeant à se tenir sur le balcon de la maison pendant un échange de tirs avec des militants à l’Ouest de Gaza.

Lors de l’attaque de l’hôpital Al-Shifa par l’armée néonazie en mars dernier, des civils parmi les patients et les déplacés ont été utilisés comme boucliers humains et exploités pour renforcer leurs opérations militaires à l’intérieur de l’hôpital, ainsi que pour former un bouclier derrière leurs forces et leurs véhicules militaires, les envoyant sous la menace dans des maisons et des immeubles résidentiels autour du complexe médical, ordonnant à leurs habitants de les évacuer, avant que l’armée sioniste n’entame des opérations d’invasion, en arrêtant certains d’entre eux, puis en éliminant plusieurs autres.

Un réfugié palestinien présent dans le complexe a déclaré que les forces d’occupation lui avaient ordonné, ainsi qu’à trois autres jeunes, d’entrer dans plusieurs chambres à l’intérieur du complexe médical Al-Shifa, après que des caméras aient été fixées sur leurs têtes, les forçant à se déplacer à distance vers des endroits spécifiques pour inspection.

D’autre part, l’épouse d’un infirmier a indiqué que l’armée d’occupation l’avait forcée à évacuer le complexe en direction de la ville de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza, et qu’elle avait vu l’utilisation de son mari comme bouclier humain pour ouvrir les portes de sections dans le complexe médical Al-Shifa pendant plusieurs heures consécutives, signalant que le sort de son mari était toujours inconnu et craignant qu’il n’ait été liquidé.

Les boucliers humains, un terme militaire légal, désignent l’utilisation d’un groupe de personnes, civils ou militaires, dans le but de protéger des installations sensibles pendant les périodes de guerre (centres militaires, installations stratégiques, barrages, ponts…) en les déployant autour d’elles pour placer l’ennemi dans une situation morale difficile, l’empêchant de cibler les installations à protéger.

Le concept de boucliers humains ne se limite pas à l’utilisation directe de civils comme boucliers, mais aussi lorsque l’une des parties au conflit mène des opérations militaires à partir de sites civils tels que des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte et des quartiers résidentiels, cela signifie que les civils se transforment inévitablement en boucliers humains.

Rédaction Palinfo -

25.07.24