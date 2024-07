!!Génocide à Gaza: J 294!! La Chine défie l’Occident sur Gaza offrant aux Palestiniens une nouvelle plateforme

Les factions palestiniennes signent un accord d’unité nationale à Pékin

L'accord fait suite à une décision de la Knesset rejetant totalement la création d'un État palestinien, et intervient alors que les efforts de cessez-le-feu restent bloqués en raison de la position d'Israël sur la poursuite de la guerre.

Le Hamas, le parti Fatah de l'Autorité palestinienne (AP) et douze autres factions palestiniennes ont signé un accord de réconciliation négocié sous l'égide de la Chine lors de réunions à Pékin, qui ont débuté le 21 juillet et se sont terminées le 23 juillet.

Les 14 factions se sont mises d’accord pour «mettre fin à la division et renforcer l’unité palestinienne», selon la chaîne de télévision chinoise CCTV le 23 juillet.

L’accord était «dédié à la grande réconciliation et à l’unité des 14 factions», a déclaré mardi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

«Le principal résultat est que l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) est le seul représentant légitime de tout le peuple palestinien. Un accord a été conclu sur la gouvernance après la guerre de Gaza et la mise en place d'un gouvernement provisoire de réconciliation nationale», a-t-il ajouté.

Hussam Badran, chef du Bureau des relations nationales du Hamas, a déclaré dans un communiqué de presse que l'accord constituait une étape positive sur la bonne voie et a remercié la Chine pour ses efforts de médiation et son soutien.

"La Déclaration de Pékin est une étape positive supplémentaire sur la voie de la réalisation de l'unité nationale palestinienne", a-t-il déclaré, exprimant sa "haute appréciation pour les grands efforts déployés par la Chine pour parvenir à cette déclaration".

"La déclaration officielle signée par les factions est claire dans son contenu et n'est pas celle qui a été publiée et diffusée depuis hier", a ajouté Badran. "Il y a eu un accord sur les demandes palestiniennes liées à la fin de la guerre et de l'agression barbare, à savoir: un cessez-le-feu, le retrait complet de la bande de Gaza, les secours et la reconstruction."

Il a ajouté que le point le plus important de l'accord était l'idée d'établir un gouvernement de consensus national «qui gérerait les affaires de notre peuple à Gaza et en Cisjordanie, superviserait la reconstruction et préparerait les conditions des élections», ajoutant que telle était la position du Hamas depuis le début de la guerre.

Selon une copie de la déclaration obtenue par le média al-Mayadeen, les factions se sont engagées à «mettre fin à la division nationale palestinienne» et à «unifier les efforts nationaux pour faire face à l’agression israélienne et mettre fin au génocide».

Selon le document, les factions palestiniennes mettront en œuvre l’accord avec le soutien de l’Égypte, de l’Algérie, de la Chine et de la Russie.

Il met l’accent sur «l’engagement en faveur de la création d’un État palestinien indépendant avec Al-Quds (Jérusalem) comme capitale», qui sera mis en œuvre par le biais de la résolution 181 de l’ONU (résolution de 1947 sur la partition) et de la résolution 2334 de l’ONU (qui qualifie les colonies israéliennes d’illégales au regard du droit international).

La déclaration a également souligné le droit du peuple palestinien à la résistance, le droit de mettre fin à l'occupation et le droit à l'autodétermination, selon al-Mayadeen.

Une déclaration finale et officielle sur la réunion de Pékin n'a pas encore été publiée.

La semaine dernière, le Hamas et le mouvement du Jihad islamique palestinien (JIP) ont appelé dans une déclaration l’OLP à renoncer à la reconnaissance d’Israël, en réponse au récent vote de la Knesset rejetant complètement la création d’un État palestinien.

Les pourparlers de Pékin surviennent alors que les États-Unis et Israël ont lancé des idées sur une mission internationale d’après-guerre, impliquant des États arabes qui administrerait Gaza une fois les combats terminés. Les initiatives excluent le Hamas et impliquent une «réforme» de l’Autorité palestinienne.

Plusieurs factions de la résistance, dont le Hamas et le JIP, ont rejeté ces initiatives et souligné à plusieurs reprises que c'est le peuple palestinien qui décidera de l'avenir de la bande de Gaza et de sa gouvernance.

Rédaction The Cradle -

23.07.24