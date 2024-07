!!Génocide à Gaza: J 289!! La moindre bonne nouvelle nous ravit: l'économie du régime terroriste israélien en chute libre

Des dizaines de milliers d’entreprises israéliennes ferment leurs portes en pleine guerre





Depuis le lancement de la guerre génocidaire d’Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, l’économie du régime a été «sérieusement endommagée» et des dizaines de milliers d’entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes, selon les médias israéliens.





Le journal hébreu Maariv a déclaré dans un article mercredi 10 juillet, que depuis le déclenchement de la guerre le 7 octobre 2023, environ 46.000 entreprises ont jusqu'à présent fermé leurs portes dans les territoires occupés.





Évoquant «l’effondrement» du régime, la société israélienne de gestion des risques CofaceBdi, estime que près de 60.000 entreprises israéliennes seront fermées d’ici fin 2024. Yoel Amir, PDG de CofaceBdi, a déclaré au journal israélien que «quasiment aucun secteur n’a été épargné».





Les pénuries de main-d'œuvre, la baisse des ventes, les coûts d'intérêt et de financement élevés, les problèmes de transport et de logistique, les pénuries de matières premières, l'accès restreint aux zones agricoles dans les régions de combat, l'absence de clients impliqués dans la guerre, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation des coûts d'approvisionnement sont parmi les principaux problèmes. Voilà les défis majeurs auxquels est actuellement confrontée l'économie israélienne, indique le rapport.





Une économie vulnérable





«Environ 77% des entreprises qui ont été fermées depuis le début de la guerre, soit environ 35.000 entreprises, sont des petites entreprises comptant jusqu'à cinq employés, et sont les plus vulnérables de l’économie», indique le rapport, tirant la sonnette d’alarme.





Il a également souligné que l’industrie de la construction et l’ensemble de l’écosystème qui l’entoure comptaient parmi les «industries les plus vulnérables» au milieu de la guerre qui en est maintenant à son dixième mois. «La céramique, la climatisation, l'aluminium, les matériaux de construction, etc., ont tous été considérablement endommagés.»





Le rapport note qu'il n'y a eu «pratiquement plus de tourisme étranger» depuis le début de la guerre le 7 octobre. Le quotidien israélien Haaretz a rapporté qu'entre janvier et juin de cette année, un peu plus de 500.000 touristes étaient arrivés dans les territoires occupés, soit une baisse de 76% par rapport à la même période de l'année dernière, où un peu plus de 2 millions de touristes avaient visité Israël, selon le Bureau central des statistiques.





Le rapport de Maariv indique également que les autres secteurs les plus durement touchés sont celui du commerce, qui comprend l'industrie de la mode, de la chaussure, du mobilier et des articles ménagers, ainsi que le secteur des services, qui comprend les cafés, les services de divertissement et de loisirs, ainsi que les transports.





Le secteur agricole, qui se situe principalement dans les zones de combat du Sud et du Nord, souffre d'une grave pénurie de main d'œuvre. «Les dégâts causés à l’économie israélienne sont considérables sur tous les fronts. Lorsque des entreprises ferment leurs portes et ne peuvent pas respecter leurs obligations financières, cela se répercute sur les clients, les fournisseurs et d’autres personnes correspondant à ces sociétés», note le rapport.





Menaces contre l’industrie technologique israélienne





Shlomo Dovrat, l’un des principaux investisseurs israéliens dans le secteur technologique, a averti que la guerre en cours contre Gaza menaçait l’industrie de haute technologie et qu’elle pourrait constituer un risque sérieux pour son économie. Selon Dovrat, les gens vont quitter les territoires occupés et créer leurs startups ailleurs où les conditions sont plus réalisables.





Plus tôt ce mois-ci, l’Institut israélien RISE a averti dans un rapport de recherche que la baisse continue du nombre d’investisseurs actifs dans le secteur technologique israélien dans les territoires occupés était «extrêmement préoccupante» et qu’elle constituait une menace pour la survie de l’écosystème local.





La dépendance de l’économie israélienne à l’égard du secteur de la haute technologie s’est considérablement accrue au cours des dernières décennies. L’année dernière, l’industrie israélienne de haute technologie a contribué à hauteur de 20% au PIB local, contre 6,2% en 1995, et a représenté 53% des exportations totales s’élevant à 73,5 milliards de dollars, tout en générant des recettes fiscales pour le régime.





Les tensions nuisent à l’économie israélienne





Les tensions sont montées entre Israël et le groupe de résistance libanais Hezbollah, dans le Nord des territoires occupés alors que la guerre se prolonge, obligeant des dizaines de milliers de colons à quitter la zone.





Le Hezbollah a régulièrement réitéré que ses attaques contre le Nord d'Israël cesseraient une fois qu'Israël aurait mis fin à sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza, qui a coûté jusqu'à présent la vie à plus de 38.500 Palestiniens (recensés).





Les échanges de tirs de l’autre côté de la frontière sont devenus plus intenses ces dernières semaines, les responsables israéliens mettant en garde contre une escalade si le Hezbollah ne retirait pas ses combattants de la frontière avec les territoires occupés.





Cependant, le Hezbollah a démontré, à travers de récentes alertes vidéo, qu’il était capable d’attaquer les infrastructures énergétiques clés d’Israël, telles que les raffineries de pétrole et les réservoirs de gaz. ’’Notre objectif de drainer l’économie de l’ennemi… a été atteint’’, a déclaré la semaine dernière le leader du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah.





La probabilité d’une escalade avec le Hezbollah a fait craindre parmi les colons israéliens qu’une guerre à grande échelle avec la Résistance libanaise ne plonge l’économie du régime encore plus profondément dans l’abîme.





Les risques, selon le communiqué, pourraient inclure des cyberattaques et des piratages continus, des fuites de données et l'interruption de services vitaux, ainsi que la fuite des investisseurs du marché boursier.





«La division israélienne de cyberguerre estime que «le coût total des cyberattaques en Israël est d'environ 12 milliards de shekels par an (environ 3,5 milliards de dollars), un montant record qui reflète uniquement les dommages économiques potentiels qui pourraient survenir lors d'une forte guerre dans le Nord», indique le rapport.





Au Sud, les opérations de l'armée yéménite en mer Rouge, qui ont débuté en novembre de l'année dernière en solidarité avec le peuple de Gaza, ciblant les navires liés à Israël, contribuaient également à la chute de l'économie israélienne, obligeant les navires à emprunter des itinéraires plus longs et limitant leurs déplacements dans les ports clés tels qu’Eilat.





Le Yémen est entré en mai dans une «quatrième phase» de ses opérations et a élargi la portée de ses attaques pour inclure la mer Méditerranée avec de nouveaux missiles à plus longue portée et des ogives plus lourdes.





Les répercussions de la guerre à Gaza vont s’étendre





Tous les secteurs de l’économie israélienne – de la haute technologie à l’agriculture en passant par le tourisme et diverses industries – ont été irrémédiablement touchés par la guerre qui fait rage à Gaza, un problème exacerbé par la pénurie de main-d’œuvre et la situation précaire.





Les coûts de la guerre ont déjà fait grimper les dépenses militaires & autres du régime israélien, conduisant à un déficit budgétaire de 7,6% du produit intérieur brut en juin et dépassant l’objectif de déficit de 6,6% que le régime s’était fixé pour 2024.





La Banque d'Israël a abaissé lundi les perspectives de croissance du régime par rapport à son estimation d'avril en raison de l'impact de la guerre à Gaza et du «long chemin à parcourir» avant un retour à la normale. Elle a indiqué que l’impact direct de la guerre sur l’économie se poursuivrait jusqu’au début de 2025. «La guerre a des ramifications économiques considérables, qui ont un impact sur l’économie israélienne… il reste encore un très long chemin à parcourir avant de revenir pleinement à une activité normale», a déclaré Amir Yaron, gouverneur de la Banque d’Israël.





En février de cette année, l’agence de notation américaine Moody’s a abaissé la note et la perspective du régime de «stable» à «négative», ce qui n’a fait que se détériorer aujourd’hui.





Rédaction Presstv -

16.07.24