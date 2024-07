!!Génocide à Gaza: J 291!! La liberté ne s'octroie pas, elle s'arrache!

Tant que la résistance vivra, la Palestine vivra. Plus de neuf mois de combats et la résistance n’a pas cédé. Elle n’a pas abdiqué. Elle continue et persévère dans la seule voie voulue par le peuple palestinien: défaire le sionisme et libérer la Palestine.





La Palestine est le seul endroit du monde où la direction politique obéit aux orientations données par le peuple. La résistance par le peuple et pour le peuple. C’est le seul endroit du monde où un peuple expérimente sa liberté et sa souveraineté face à de gigantesques forces coalisées contre lui. Certes dans des souffrances inhumaines mais le peuple palestinien a conscience du prix à payer face à un ennemi impitoyable, jamais rassasié de vols et de sang.





Le peuple palestinien n’a pas besoin de la reconnaissance formelle d’un Etat palestinien par les autres nations. C’est dans la lutte et par la lutte que la Palestine existe. C’est par la lutte et dans la lutte que l’Etat palestinien sera créé et reconnu par qui voudra. Une reconnaissance formelle n’est rien d’autre que des paroles en l’air tant que cette reconnaissance ne s’accompagne pas d’une solidarité concrète.





Reconnaitre un Etat palestinien sans soutenir par les armes la résistance qui fait face à un génocide, c’est se moquer des Palestiniens. Reconnaître un Etat palestinien sans expulser les ambassadeurs ‘israéliens’ ou rompre toute relation diplomatique avec l’Etat génocidaire, c’est se donner une bonne conscience sans effets immédiats pour le peuple palestinien.





Depuis plus de 75 ans, le peuple palestinien a appris à ne compter que sur lui-même et non sur des promesses jamais tenues ou des déclarations sans lendemain. La liberté ne s’octroie pas, elle s’arrache.





En-dehors de quelques Etats et organisations de résistance qui soutiennent militairement les Palestiniens, une partie du monde observe en spectateur la lutte titanesque menée par le peuple palestinien et l’autre partie livre des armes à l’Etat sioniste. La France, les Etats-Unis, l’Angleterre et l’Allemagne, des Etats au passé colonialiste et génocidaire, emploient tous les moyens pour soutenir un autre Etat colonialiste et génocidaire.





Ces Etats impérialistes forment une communauté d’intérêts et partagent le même destin. Ils soutiennent inconditionnellement ‘Israël’ pour maintenir à n’importe quel prix leur domination dans cette région et donc dans le monde. Leur avenir dépend de l’issue des combats qui font rage aujourd’hui en Palestine. Leur intérêt vital est que l’Etat sioniste soit vainqueur, c’est-à-dire qu’il termine le travail pour lequel il a été créé: anéantir le peuple palestinien.





«Plus jamais ça» disaient les Occidentaux après la seconde guerre mondiale. «Plus jamais ça» mais seulement pour les populations européennes. Mais pour les autres peuples ce slogan ne s’applique pas. Au contraire, les Etats occidentaux ont continuellement fait la guerre aux peuples du Sud qui voulaient se libérer du joug colonial et impérialiste. «Plus jamais ça» sauf pour les Arabes, les Noirs et les Asiatiques.





Les Etats occidentaux racistes et suprémacistes depuis leur fondation ont commis des massacres de masse sur toute la planète. Peu importe la couleur politique du régime en place, qu’il soit socialiste, libéral ou conservateur, en Occident la culture raciste est profondément ancrée depuis des siècles. La domination économique va de pair avec la domination raciste. Joe Biden ou Donald Trump, le résultat est le même pour les Palestiniens. François Hollande, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen rien ne changera pour les Palestiniens.





Si la libération de la Palestine est d’abord l’affaire du peuple palestinien, nous devons aussi lui apporter notre entière solidarité. Car ce qui se joue en Palestine, c’est l’avenir de tous les peuples de cette planète. Nous devons soutenir la résistance du peuple palestinien car les forces agissantes impérialistes sont les ennemies de tous les peuples. Les intérêts des grands possédants industriels et financiers sont contraires aux intérêts de l’humanité.

Palestine vivra ! Palestine vaincra !

Rédaction Comité Action Palestine

13.07.24