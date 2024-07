!!Génocide à Gaza: J 283!! Les soldats israéliens transforment Gaza en «zone de tir libre jonchée de cadavres»

Des soldats israéliens décrivent l’absence quasi-totale de régulation des tirs à Gaza, faisant feu à leur guise, incendiant les maisons et laissant des cadavres dans les rues, le tout avec l’autorisation de leur hiérarchie





L’armée israélienne a champ libre pour agir selon ce qu’elle pense utile, laissant les soldats juger de l’opportunité de tirer ou non sur les Palestiniens. AU point que certains déclarent sans aucune retenue: ’’Parfois je m’ennuie, alors je m’exerce à tirer sur tout ce qui bouge’’.

Selon le sociologue politique Yagil Levy, depuis la seconde Intifada, «l’armée n’a pas donné aux soldats de règles d’engagement écrites», laissant une large place à l’interprétation des soldats et de leurs commandants sur le terrain.

Les troupes israéliennes sont autorisées à «ouvrir le feu sur les Palestiniens pratiquement à volonté, y compris sur les civils», et ont transformé Gaza en un «paysage jonché de cadavres», a rapporté +972 Mag le 8 juillet.

Les journalistes du magazine d'information basé à Tel Aviv ont interviewé six soldats israéliens qui ont participé à l'invasion et à l'occupation de Gaza ces derniers mois. Les sources, dont cinq qui ont souhaité rester anonymes, ont raconté comment les soldats israéliens «exécutaient systématiquement des civils palestiniens» simplement parce qu’ils pénétraient dans des zones désignées comme «zones interdites».

«Il y avait une totale liberté d'action», a déclaré B., un soldat qui opérait à Gaza. «S'il y a même un sentiment de menace, il n'est pas nécessaire de l'expliquer: il suffit de tirer. I l faut créer une situation dans laquelle il est interdit d’approcher les soldats en toutes circonstances. Les Palestiniens ont appris que lorsque nous arrivons, ils doivent s’enfuir. »

Lorsque les soldats voient quelqu’un s’approcher, «il est permis de tirer sur leur centre de masse [leur corps], pas en l’air», a poursuivi B.. «Il est permis de tirer sur tout le monde, une jeune fille, une vieille femme.»

B. a ensuite décrit un incident survenu en novembre au cours duquel des soldats ont tué 15 à 20 Palestiniens, dont des enfants, qui avaient évacué dans le mauvais sens lorsqu'une fusillade a éclaté près d'une école. "Tous ceux qui allaient vers la droite ont été tués... Il y avait un tas de cadavres", a-t-il déclaré au +972.

Un autre soldat, S., a déclaré qu'un camarade avait abattu une famille palestinienne simplement parce qu'elle se promenait près de l'enceinte protégée des soldats.

«Au début, ils disent ‘quatre personnes’. Cela se transforme en deux enfants et deux adultes, et à la fin, c'est un homme, une femme et deux enfants. Vous pouvez assembler le tableau vous-même.»

A., un officier qui servait à la Direction des opérations de l'armée, a expliqué qu'il était censé obtenir une autorisation avant de tirer sur «des hôpitaux, des cliniques, des écoles, des institutions religieuses, des bâtiments d'organisations internationales,...» Mais en pratique, «je peux compter sur une main les cas où on nous a dit de ne pas tirer. Même dans des domaines sensibles comme les écoles, l’approbation semble n’être qu’une formalité.»

A. a ajouté : ’’L'esprit dans la salle des opérations était: «Tirez d'abord, posez des questions plus tard». C'était le consensus… Personne ne versera une larme si nous rasons une maison alors que ce n'est pas nécessaire, ou si nous tirons sur quelqu'un sans avoir à le faire.’’

A. a expliqué plus loin: ’’Le sentiment dans la salle de guerre, et c’est une version adoucie, était que chaque personne que nous tuions, nous la comptions comme ‘terroriste’… Le but était de compter combien de ‘terroristes’ nous avons tués dans la journée.’’

Les soldats ont témoigné que dans tout Gaza, les cadavres de Palestiniens en civil restaient éparpillés le long des routes et sur les terrains découverts. "Tout le quartier était rempli de cadavres", a déclaré S., un réserviste.

Une source non militaire qui s'est rendue à Gaza a déclaré à +972 que les soldats israéliens ont exécuté des Palestiniens déplacés qui tentaient de rentrer chez eux.

’’Près du complexe militaire situé entre le Nord et le Sud de la bande de Gaza, nous avons vu une dizaine de corps touchés à la tête, probablement par un tireur embusqué, [apparemment alors qu'ils] tentaient de retourner vers le Nord’’, a-t-il déclaré. ’’Les corps étaient en décomposition; il y avait des chiens et des chats autour d'eux.’’

Les soldats israéliens ont également empêché les Palestiniens de rentrer chez eux en incendiant et en démolissant leurs maisons après les avoir occupées. Un soldat nommé S. a déclaré que la politique était la suivante: «Si vous déménagez, vous devez incendier la maison ».

«Avant de partir, vous brûlez la maison – chaque maison», a réitéré B.. «Cela est soutenu au niveau du commandant de bataillon. C'est pour que les Palestiniens ne puissent pas revenir, et si nous laissons derrière nous des munitions ou de la nourriture, les terroristes ne pourront pas les utiliser.»

Rédaction MCP -

11.07.24