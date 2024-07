!!Génocide à Gaza: J 281!! UNRWA: 2000 de nos agents ont été tués à Gaza; il n’y a plus aucun coin sûr

UNRWA: "Nos institutions ont été détruites et nous sommes confrontés à la perte d’une génération entière à Gaza"

Alors que 281 jours se sont écoulés depuis le début de l’agression du régime sioniste contre la bande de Gaza, le régime terroriste d’occupation s’enfonce de plus en plus dans ses crises internes et externes et il n'a manifestement pas atteint les objectifs qu’il s’était fixé pour cette guerre.

Durant cette période, cet odieux régime n’a rien accompli d’autre que des massacres, des destructions, des crimes de guerre, des violations des lois internationales, des bombardements sur les organisations humanitaires et l’imposition de la famine aux habitants des zones agressées.

Le Commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré: ’’50% des institutions de l’UNRWA dans la bande de Gaza ont été détruites.’’

Les forces d’occupation ont poursuivi leur agression contre la bande de Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne depuis le 7 octobre 2023, entraînant la mort recensée de 38.200 citoyens, dont une majorité d’enfants et de femmes, et la blessure de 88.000 autres, tandis que des milliers de victimes restent sous les décombres et sur les routes, où les équipes d’ambulances ne peuvent pas les atteindre.

Le commissaire général de l’UNRWA a ajouté lundi dans un communiqué de presse qu’’’environ 250.000 personnes ont été déplacées de la ville de Khan Yunès, dans le Sud de la bande de Gaza, pour la sixième ou septième fois’’, soulignant qu’il n’y avait plus aucun endroit sûr à Gaza.

’’ Nous sommes confrontés à la perte d’une génération entière à Gaza’’, a-t-il dit, appelant à la nécessité de ramener les enfants dans un environnement éducatif sécurisé.

Philippe Lazzarini, Commissaire général de l'Office de l'UNRWA, a déclaré: ’’ Près de 2.000 de nos employés ont été tués jusqu’à présent pendant la guerre de Gaza, et nos institutions ont été la cible d’opérations militaires incessantes depuis le début de la guerre.’’

Le commissaire général a ajouté: ’’Il n’y a aucun endroit sûr à Gaza et un cessez-le-feu doit être établi le plus vite possible. Parce que nous avons besoin d’un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de la fourniture d’une aide humanitaire à ses habitants.’’

Il a également évoqué la suspension de l’aide américaine à l’UNRWA et a déclaré: ’’La suspension du soutien américain à l’agence a eu un impact négatif sur la fourniture de l’aide humanitaire aux résidents de cette enclave privée de tout.’’

Le régime occupant a de toute évidence déjà perdu cette guerre et n'a aucune lueur d'espoir quant à d'éventuels futurs gains. Il faut dire qu'après 9 mois, il demeure incapable de faire capituler les groupes de résistance de cette petite zone soumise à un siège génocidaire depuis des années.

De plus, ses méthodes et le comportement de son armée ont provoqué la colère mondiale pour ses odieux crimes commis au grand jour tant à Gaza qu'en Cisjordanie occupée, perdant ainsi un bon nombre d'États et de nations qui le soutenaient ou mieux dire, le 'toléraient' jusque-là.

