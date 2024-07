!!Génocide à Gaza: J 279!! Nouvelles révélations sur l'attaque de la résistance palestinienne le 07 octobre dernier

Israël a publié la directive Hannibal et a transformé la frontière de Gaza en «zone d'extermination» le 7 octobre

La «Directive Hannibal» a été publiée dès 0 7h18 le matin du 7 octobre, ordonnant aux forces israéliennes de tuer leurs propres soldats et civils si nécessaire, tout en transformant leur propre territoire en «zone d'extermination», selon l'édition hébraïque de Haaretz. signalé c e 7 juillet.

«Les documents obtenus par Haaretz, ainsi que les témoignages de soldats et d'officiers supérieurs et intermédiaires de l'armée israélienne, révèlent une série d'ordres et de procédures reçus par la division de Gaza, le commandement Sud et l'état-major général jusqu'à l'après-midi de "7 octobre - des détails qui révèlent l'ampleur de l'utilisation de la procédure Hannibal pendant les premières heures de l'attaque du Hamas et à divers endroits dans les environs", écrit le journal hébreu.

Le rapport de Haaretz déclare qu'il «ne sait pas si et combien de soldats et de civils ont été blessés suite à ces instructions, mais d'après les informations accumulées, il apparaît qu'un bon nombre d'entre eux étaient en danger, exposés aux tirs israéliens - même s'ils n'étaient pas la cible.

La procédure Hannibal est une politique militaire israélienne controversée selon laquelle il est permis de tuer des soldats et des civils israéliens pour éviter qu'ils ne soient faits prisonniers par un ennemi.

Le 7 octobre, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur leurs propres bases militaires, sur les colonies et sur la zone frontalière de Gaza en utilisant des armes lourdes depuis des hélicoptères d’attaque, des drones et des chars. Ils souhaitaient éliminer les combattants du Hamas qui attaquaient Israël depuis Gaza, même si cela impliquait également de tuer les Israéliens que le Hamas avait pu faire prisonniers au cours de l'opération. En conséquence, bon nombre des 1.200 Israéliens morts ce jour-là ont été tués par les forces israéliennes.

Haaretz affirme que la directive Hannibal a été publiée pour la première fois à 07h18 en réponse aux combattants de la branche armée du Hamas, les Brigades Qassam, qui ont kidnappé des soldats au terminal d'Erez, adjacent au quartier général de coordination et de liaison de l'armée à la frontière de Gaza.

L'ordre a été de nouveau émis à 07h41 pour garantir qu'«aucun soldat ne sera emmené» lorsque les combattants Qassam attaqueraient le quartier général lui-même. Des rapports antérieurs parus dans les médias israéliens suggéraient que la directive Hannibal n’avait été publiée que vers midi.

Haaretz déclare que la directive Hannibal a été publiée à nouveau à 10h19 à la base militaire de Re'im, siège de la division Gaza de l'armée israélienne. Le général de brigade Avi Rosenfeld a donné l'ordre aux hélicoptères israéliens d'ouvrir le feu sur la base alors qu'il était barricadé à l'intérieur de son centre de commandement souterrain.

À l’époque, les forces spéciales israéliennes de l’unité Shaldag combattaient les combattants Qassam à l’intérieur et à l’extérieur de la base.

Haaretz affirme que l'ordre «Assurez-vous qu'il n'y a pas de soldats à l'extérieur ; les forces arrivent pour nettoyer la base» a été entendu sur les réseaux de communication de l'armée.

Selon des informations antérieures du Yedioth Ahronoth , des hélicoptères d'attaque israéliens Apache ont ouvert le feu sur la base ainsi que sur les champs et les forêts qui l'entourent. L'ordre a également été donné aux hélicoptères d'attaquer l'avant-poste de Nahal Oz, où les combattants Qassam ont réussi à capturer sept soldats.

Une source de sécurité de haut rang a déclaré que la décision d'attaquer à l'intérieur de Rei'm et dans d'autres bases "accompagnera ces commandants supérieurs pour le reste de leur vie". La source ajoute: «Quiconque prenait de telles décisions savait que les combattants sur le terrain pouvaient être blessés».

A 10h32, un nouvel ordre attribué au général de brigade Rosenfeld est émis ordonnant à "tous les bataillons du secteur de tirer des mortiers en direction de la bande". Haaretz affirme que cette décision a été sévèrement critiquée car «Tsahal n'avait pas une vision complète de toutes les forces sur le terrain, où se trouvaient encore des combattants ainsi que de nombreux civils; certains d'entre eux sont restés dans des zones ouvertes et des bois près de la frontière, où ils ont essayé de se cacher des terroristes.»

De nombreux civils se trouvaient dans les zones ouvertes et les champs près de la frontière parce que des milliers d'Israéliens avaient assisté au Nova Music Festival, à quelques kilomètres seulement de la base de Re'im. Lorsque l’attaque du Hamas a commencé, les fêtards se sont réfugiés dans les champs et les forêts entourant le lieu du concert.

Comme The Cradle l'a déjà rapporté, des hélicoptères d'attaque israéliens ont tué des spectateurs à Nova, dont beaucoup ont été brûlés vifs par des missiles et des tirs de mitrailleuses incendiaires de gros calibre.

Haaretz rapporte que la directive Hannibal a été publiée à nouveau à 11h22 lorsqu'un ordre a été donné stipulant qu'«aucun véhicule ne doit rentrer dans la bande de Gaza». Cela impliquait de tuer les Israéliens capturés par le Hamas dans les colonies et le parti Nova, car «il était clair pour tout le monde qu'ils pouvaient être kidnappés dans les véhicules», a déclaré à Haaretz une source militaire du Commandement Sud .

"Il n'y a eu aucun cas où ils ont attaqué des véhicules dans lesquels ils ont identifié des personnes enlevées, mais il était également impossible de savoir vraiment s'il y avait des personnes enlevées dans les véhicules. Je ne peux pas dire qu'il y avait une directive claire, mais tout le monde était clair sur le sujet. ce qui signifie qu'aucun véhicule ne reviendra à Gaza", a déclaré la source.

Un autre ordre a été émis vers 14h, stipulant qu'il était interdit à toutes les forces combattantes de quitter les colonies et de se diriger vers l'Ouest en direction de la frontière de Gaza pour poursuivre les combattants du Hamas. Haaretz déclare que «pendant ces heures, la zone de la clôture est devenue un champ de tir - tant pour les terroristes que pour tous ceux qui s'y trouvaient - un danger auquel il était impossible d'échapper».

"L'instruction", a expliqué la source du Commandement Sud, "était de transformer la zone de la clôture en zone d'extermination, de fermer la ligne de contact vers l'Ouest".

«On ne saura probablement jamais dans quelle mesure cette zone était un champ de bataille», a écrit Haaretz, mais selon l'armée, un civil israélien a été tué près de la frontière pendant cette période, Dolev Yehud, un médecin volontaire de 35 ans.

À 18h40, les forces israéliennes ont commencé à tirer de l'artillerie vers la barrière frontalière de Gaza, tout près des colonies de Beeri, Kfar Azza et Kissufim, après avoir obtenu des renseignements suggérant que les combattants de Qassam chercheraient à se retirer vers Gaza de manière organisée. Tous les civils israéliens capturés par ces combattants du Hamas auraient donc été exposés au danger des bombardements. Haaretz déclare que l’armée ne sait pas si des civils israéliens ont été tués ou blessés lors de ce barrage d’artillerie.

Les médias israéliens ont précédemment rapporté que la directive Hannibal avait probablement été exécutée dans la maison Pasi Cohen du kibboutz Beeri lorsqu'un char israélien avait ouvert le feu sur la maison remplie de combattants du Hamas et de leurs captifs israéliens. Sur les 14 captifs israéliens, 13 ont été tués, dont Liel Hetzroni, 12 ans, et son frère jumeau Yanai, qui ont été brûlés vifs.

Dans une interview accordée au New York Times , le général de brigade Barak Hiram, commandant de la Division 99, a reconnu avoir ordonné au char d'attaquer la maison pleine de captifs, "même au prix de victimes civiles". Mais le Times a qualifié l'ordre d'Hiram d'événement exceptionnel et isolé.

Cependant, le rapport de Haaretz déclare: «Il est possible que les actions du général de brigade Hiram soient simplement conformes à la norme de conduite de Tsahal ce jour-là.»

Le journal hébreu ajoute que la directive Hannibal a probablement été publiée dans une autre affaire le 7 octobre. A 21h33, le commandement Sud a donné l'ordre "de fermer toute la ligne de contact devant la bande de Gaza avec des chars". Toutes les forces israéliennes présentes dans le secteur ont reçu un ordre stipulant que «des tirs réels peuvent être ouverts sur quiconque s'approche de la zone; il n'y a aucune restriction en matière de politique de tir».

Rédaction The Cradle -

08.07.24