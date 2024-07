!!Génocide à Gaza: J 278!! Les stéréotypes dans le conflit israélo-palestinien...

...après le 07 octobre 2023

Les stéréotypes, ces perceptions simplistes et souvent négatives à l’égard de groupes sociaux ou culturels, sont des raccourcis mentaux qui empêchent une compréhension nuancée des sociétés humaines. Ils alimentent les préjugés et légitiment des actions discriminatoires ainsi que des idéologies spécifiques.





Dans le cadre du conflit israélo-palestinien, une multitude de stéréotypes ont été élaborés et perpétués par des intellectuels, des politiciens et des experts israéliens pour soutenir des objectifs politiques. Les Palestiniens sont souvent représentés comme étant rétrogrades, incapables de gérer leurs terres, et terroristes. Ces stéréotypes cherchent à déshumaniser les Palestiniens et à justifier l’occupation israélienne. Par contraste, les Israéliens sont souvent dépeints comme un peuple moderne, civilisé, éduqué et victime de persécutions historiques continues. Cette dichotomie engendre une vision manichéenne du conflit, où les Israéliens sont perçus comme innocents, tandis que les Palestiniens sont considérés comme les fautifs.





La manipulation narrative





Même si ceux qui sont au courant de la vérité peuvent distinguer la propagande de la réalité, le récit proposé par Israël ne cherche pas seulement à persuader les personnes mal informées. Il vise principalement à fournir aux personnes éduquées un récit cohérent qui leur permet de justifier leurs positions.





C’est précisément ce qui se produit avec certains politiciens européens, comme Ursula von der Leyen. Elle était parfaitement consciente qu’il n’y avait pas de décapitations d’enfants dans les colonies de Gaza par les combattants du Hamas. Cependant, lorsqu’elle s’est rendue sur place et est revenue à Bruxelles, elle a utilisé les informations fournies par Israël pour adopter une position politique en faveur d’une attaque militaire, qui pourrait conduire à un génocide dans la bande de Gaza. Elle a tenté de convaincre tous les Européens de la validité de cette position.





L’objectif de cette distorsion narrative n’est donc pas tant de gagner de nouveaux soutiens, mais plutôt de fournir à ceux qui soutiennent déjà l’occupation des outils de pression. Il s’agit de les aider à prendre position et à adoucir l’image des crimes commis contre les Palestiniens.





En fin de compte, cette stratégie vise à renforcer le soutien existant en fournissant une justification apparente et en dissimulant les réalités brutales sur le terrain sous un vernis de légitimité et de défense nécessaire. La manipulation des faits et la diffusion de récits biaisés deviennent ainsi des armes politiques puissantes dans la bataille de l’opinion publique.





La représentation des femmes palestiniennes dans les médias





Dans le paysage contemporain, l’image courante de la femme palestinienne est généralement celle d’une silhouette en détresse, pleurant à haute voix, levant les mains vers le ciel, s’adressant aux caméras, et se tenant au milieu des décombres d’une maison détruite ou à proximité des corps des victimes. Cette représentation ne parvient souvent pas à toucher le public occidental, en raison des obstacles linguistiques, du voile porté par ces femmes et de leur tenue modeste. Les propos de ces femmes ne sont généralement pas traduits, les journalistes arabes se limitant à enregistrer l’image, supposant qu’elle parlera d’elle-même aux spectateurs arabes.





Depuis 1948, ces femmes lancent un appel à la communauté internationale, implorant qu’on prête attention à leur situation et qu’on vienne en aide au peuple palestinien. Leur cri résonne avec des interrogations désespérées: “Regardez, écoutez, n’est-ce pas suffisant pour que vous agissiez?”





L’impact de ces images a souvent été atténué par des stéréotypes. Cependant, après le 7 octobre, une évolution significative s’est produite. Le monde a commencé à écouter et à prêter attention aux paroles de la femme palestinienne. Bien que l’écoute et l’attention ne soient pas encore suffisantes pour apporter la justice qu’elle espère, elles constituent une victoire symbolique. Cette prise de conscience inédite marque un tournant, offrant à ces femmes une voix plus forte et une reconnaissance plus étendue de leur combat et de leurs épreuves.





L'image du Palestinien religieux





Le fidèle musulman est confronté à de nombreux stéréotypes dans sa vie de tous les jours et dans les médias, exacerbés par la propagande et l’islamophobie. Être un Palestinien pratiquant opposé à l’occupation représente un poids supplémentaire. La propagande israélienne associe fréquemment l’apparence à des groupes terroristes tels que l’État islamique (ISIS), renforçant ainsi l’idée que le monde doit soutenir Israël face à ces menaces.





Toutefois, cette association simpliste ne reflète pas la réalité des Palestiniens résistants. En dépit des stéréotypes, ces derniers ne portent pas de vêtements afghans ni ne se couvrent la tête de tissu comme au Pakistan ou en Iran. En fait, de nombreux leaders palestiniens arborent des costumes européens, sont rasés de près, et portent des chemises soigneusement repassées et des chaussures brillantes. Même les combattants se présentent souvent comme de jeunes hommes élégants, avec des coupes de cheveux tendance et des vêtements de marques internationales.





Le contraste existant a entravé la tentative d’Israël de peindre un portrait visuellement négatif de ces combattants. Pourtant, après le 7 octobre, une vidéo a fait surface, dévoilant un civil en tenue quotidienne simple. Dans cette vidéo, il s’adresse avec une profonde émotion au corps sans vie de sa petite-fille, victime d’un bombardement israélien sur Gaza, la surnommant “L’âme de l’âme”, ce qui a touché le cœur du monde entier.





L’émotion de ce grand-père, sa douceur et le contexte tragique de l’événement ont réussi à démanteler les stéréotypes. Des millions de personnes, à l’Est comme à l’Ouest, ont été touchées par cette image authentique, loin des clichés habituels. Des artistes ont immortalisé son visage, des chanteurs ont dédié des chansons à sa cause, et des poètes ont écrit en son honneur. Des femmes de toutes origines ethniques, religieuses, sociales et sexuelles ont versé des larmes pour lui, contribuant ainsi à déconstruire les stéréotypes associés aux Palestiniens religieux.





Le keffieh et la personne masquée





Depuis l’aube du colonialisme britannique, le shemagh ou le keffieh a été utilisé par les Palestiniens comme un moyen de dissimulation et de protection de leur identité. Ce couvre-chef n’était pas spécifiquement palestinien à ses débuts. Cependant, avec le temps, le keffieh est devenu un symbole de la révolution contre la domination ottomane, le colonialisme britannique, et finalement l’occupation israélienne. Les révolutionnaires l’ont adopté pour s’identifier tout en se cachant pour échapper à l’arrestation et protéger leur identité face aux nouveaux occupants de la terre palestinienne. Au sein de la révolution palestinienne, le keffieh noir a été adopté par la droite et le keffieh rouge par la gauche.





Jusqu’à la fin de la première Intifada, les forces d’occupation ont tenté de réprimer le port du keffieh, le considérant plus comme un symbole que comme un vêtement pratique. Néanmoins, les Palestiniens ont continué à le porter, en particulier après l’émergence des guérilleros palestiniens. Ces derniers, ainsi que Yasser Arafat, ont renforcé le symbolisme du keffieh en le portant régulièrement. L’occupation a tenté de diaboliser le keffieh et ceux qui le portaient, les qualifiant de «saboteurs» en hébreu, un terme largement repris dans les médias et les discours politiques israéliens.





Le keffieh palestinien a été embrassé par des figures révolutionnaires du monde entier comme un emblème de rébellion contre l’injustice et la tyrannie. Il a également été adopté par la jeunesse lors des révolutions du Printemps arabe et dans les mouvements de protestation en Europe et aux États-Unis.





Pour les Palestiniens, le keffieh est devenu un symbole de révolution et de justice, malgré les tentatives de le lier au terrorisme. Abu Ubaida, le porte-parole des Brigades al-Qassam du Hamas, a joué un rôle clé dans cette symbolique. Son image transcende le Hamas et même la Palestine, inspirant les mouvements étudiants et les soulèvements à travers le monde.





L’occupation n’a pas réussi à ternir l’image du combattant palestinien élégant, armé d’un RPG pour attaquer un char israélien sur le sol de Gaza. Ses actions sont devenues un symbole de la lutte mondiale contre l’impérialisme, le capitalisme, le colonialisme et l’injustice. Des millions de porteurs de keffieh à travers le monde se saluent comme des motards en Europe, ressentant une solidarité mutuelle. Même lorsqu’ils se croisent sans se connaître dans des lieux publics, l’échange de sourires ou de signes de reconnaissance est devenu courant, symbolisant une solidarité avec la cause palestinienne.





Nouveaux modèles apparents après le 7 octobre: la famine

Traditionnellement, l’image de l’enfant en situation de famine est souvent liée à l’Afrique subsaharienne. Les médias présentent des enfants noirs, fréquemment victimes de conditions naturelles ou de conflits internes, des situations où les anciens colonisateurs prétendent ne pas être impliqués. Ainsi, lorsque nous pensons à la famine, l’image de l’enfant africain affamé nous vient instantanément à l’esprit.

Cependant, après le 7 octobre, la famine à Gaza a révélé une réalité différente. Cette famine est le résultat du génocide commis par les forces d’occupation israéliennes et de la complicité silencieuse du monde occidental et arabe, qui soit refuse d’apporter une aide à Gaza, soit est incapable de contraindre Israël à le faire. Cette situation a entraîné la propagation de la faim dans la bande de Gaza. Désormais, nous voyons des images d’enfants palestiniens, souvent blonds ou aux yeux bleus ou verts, affamés ou tenant un bol pour obtenir un peu de nourriture pour eux et leur famille, ou pleurant la perte de leurs proches à cause des bombardements israéliens. Ces images rapprochent le spectateur occidental de la réalité palestinienne, car elles brisent l’association stéréotypée de la famine avec les enfants africains.





Pour déconstruire ces stéréotypes préjudiciables, une compréhension approfondie du contexte et une recherche rigoureuse sont indispensables. Dans la situation palestinienne, les faits sont éloquents, surpassant les paradigmes établis au coût du sang palestinien versé dans les rues. Les Palestiniens ont sacrifié leur vie pour que la vérité puisse surgir, démanteler les stéréotypes profondément ancrés et revendiquer leur droit à l’autodétermination et à la résistance contre l’occupation pour leur liberté.





Il est essentiel de se poser la question de savoir quand et comment le système international et les nations occidentales s’engageront à démanteler ces images stéréotypées. L’idée que la justice ne proviendra ni du Conseil de sécurité, ni des tribunaux internationaux, souligne l’hypocrisie européenne envers les criminels de guerre.





Ahmed Frassini -

03.07.24