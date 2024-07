!!Génocide à Gaza: J 276!! DÉCLARATION| Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, Abu Obeida

"Neuf mois se sont écoulés depuis le début de la bataille du Déluge d'Al-Aqsa le 7 octobre de l'année dernière, et notre peuple continue de subir l'agression nazie américano-sioniste et le génocide en guise de punition pour son attachement à sa terre et à ses lieux saints, ainsi que pour l'exercice de son droit naturel, voire de son devoir, à résister pour récupérer ses droits et expulser ses occupants."



"Neuf mois après, nous rappelons au monde que le Déluge d'Al-Aqsa n'était pas le début de notre action de résistance ni de l'agression de l'occupation, mais représentait l'explosion face à l'ennemi après des décennies de répression, d'injustice et de tyrannie des gangs sionistes envers les humains, les pierres, les arbres, la terre et les lieux saints."



"Le point culminant de l'agression a été atteint avec un gouvernement sioniste que le monde voit aujourd'hui nier ouvertement l'existence même du peuple palestinien, pratiquer le nettoyage ethnique et l'extermination systématique en Cisjordanie, à Jérusalem et à Gaza, et inciter à l'éradication de la présence palestinienne à l'intérieur de la Palestine occupée depuis 1948."



"La compréhension de notre peuple de la nature de cette bataille et de l'opération du Déluge d'Al-Aqsa est ce que reflètent les sondages d'opinion indépendants, montrant après plusieurs mois d'agression comment notre peuple à Gaza et en Cisjordanie soutient massivement l'opération du Déluge d'Al-Aqsa et se rallie autour de sa résistance."



"Neuf mois se sont écoulés et notre résistance ne s'est ni affaiblie ni fléchie. Nous continuons de combattre à Gaza sans soutien ni approvisionnement extérieur en armes et en équipements. Notre peuple continue de résister sans nourriture, sans eau ni médicaments, sous une guerre d'extermination criminelle et injuste."



"Gaza entre dans l'histoire par les plus grandes portes de la gloire, comme le plus grand modèle de liberté que l'humanité moderne ait connu, et comme une école inspirante pour tout homme libre, résistant et humain dans le monde."



"Ô notre peuple, ô notre nation, ô notre oumma, ô tous les hommes libres du monde, les combattants et les résistants de notre peuple mènent depuis neuf mois une bataille épique, attaquant les cibles de l'ennemi et défiant son armée lourdement armée, soutenue par le feu terrestre, maritime et aérien, avec le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne, complices de l'agression et du génocide."



"Nos combattants combattent avec bravoure et affrontent l'ennemi comme nous l'avions promis dès le premier jour de l'agression. Chaque jour, malgré la longueur de la bataille et la cruauté de l'agression, ils tuent et blessent ses soldats, bien que nous affrontions l'armée la plus vile, la plus méprisable et la plus immorale au monde."



"Une armée qui utilise les civils comme boucliers humains, leur faisant croire qu'ils sont en sécurité dans des zones protégées, puis les bombarde. Elle vise les maisons civiles où vivent leurs habitants, attaque les hôpitaux, les organisations internationales, les écoles, les centres d'accueil civils. Elle détruit délibérément les antiquités, les sites historiques, les mosquées, les églises, les cimetières et les bibliothèques, par peur de l'histoire qui lui enseigne qu'il n'y a pas d'avenir pour les envahisseurs et qu'ils seront relégués aux oubliettes de l'histoire."



"Tout cela se passe sous les yeux et les oreilles du monde, diffusé en direct pour que le monde voie à travers Gaza la tromperie des organisations internationales, l'impuissance des prétendues lois sur les droits de l'homme, et les failles de la justice internationale sélective."





"Nos combattants luttent avec une fermeté totale, ils inventent des moyens et des tactiques, font face à l'ennemi avec un esprit de combat exceptionnel et une foi inébranlable, comme s'ils venaient de l'époque des compagnons du Prophète Muhammad (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui). Dieu leur accorde des miracles et une constance que la langue humaine peine à décrire, et Dieu dit la vérité : 'Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers, Dieu est en vérité avec les bienfaisants.'"



"Pendant 9 mois complets, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, nos 24 brigades et toutes les armes d'appui au combat ont combattu de Beit Hanoun au nord jusqu'à Rafah au sud, avec nous les factions de la résistance, frères et compagnons d'armes."



"Nos brigades ont mené des batailles et des campagnes héroïques successives et continuent de le faire. Ainsi, les performances de nos combattants progressent, évoluent et grandissent à chaque fois. Nos combattants infligent encore plus de blessures à l'ennemi et tirent profit de leurs expériences à chaque occasion. Nous avons sacrifié des martyrs sincères parmi les soldats et les dirigeants de tous niveaux, mais le drapeau ne tombera pas, avec la permission et l'aide de Dieu Tout-Puissant."



"Voici nos combattants qui disent à l'ennemi chaque jour : 'Vous n'avez aucune place à Gaza, la fière. Ni pour les véhicules de transport de troupes "Tigre", ni pour les soldats mercenaires équipés des dernières technologies militaire, ni pour les mercenaires qui combattent pour de l'argent dans une bataille perdue, ni pour les forces retranchées dans les maisons comme des voleurs, ni pour les officiers qui se cachent derrière les blindés. Tous partiront, que ce soit morts, blessés ou fuyant dans la terreur, par la volonté de Dieu Tout-Puissant."



"La bataille de Rafah, en cours depuis environ deux mois, où nos combattants ont fait preuve d'une bravoure exemplaire, ainsi que ce que nos combattants ont accompli depuis environ deux semaines à Shujaiya, et les combats intenses qui ont accompagné ces opérations dans le nord, le centre et le sud de la bande de Gaza, sont les preuves les plus évidentes de la force et de la détermination de notre résistance, ainsi que de l'échec et de la confusion de l'ennemi."



"Le monde entier est témoin de la tromperie du criminel corrompu Netanyahu et de son ministre de la Guerre. Ils ont dupé leur public et induit le monde en erreur en prétendant que la bataille de Rafah était le coup final et décisif, alors qu'il ne s'agissait que de la continuation par l'ennemi de sa politique de destruction systématique et de massacres contre les civils."



"En retour, l'ennemi reçoit et continue de recevoir comme réponse de nos moudjahidin et de notre résistance à Rafah des pertes parmi ses soldats, la destruction de ses véhicules et des embuscades contre ses forces. Parallèlement, il subit des frappes douloureuses partout où il tente de s'infiltrer à nouveau, notamment dans l'axe central de la bande de Gaza, appelé Netzarim, qui sera, par la volonté de Dieu, un centre de mort et de terreur pour les soldats ennemis occupant. L'ennemi en sortira défait comme il l'a été auparavant, par la puissance de Dieu Tout-Puissant."



"La capacité de nos combattants à combattre et à résister, ainsi que leur volonté de faire face à cet ennemi, sont devenues plus grandes et plus fortes grâce à Dieu. Le feu de la vengeance allumé par l'ennemi avec ses crimes, son nazisme et sa férocité est suffisant pour le consumer et détruire tous ses plans, par la volonté de Dieu."



"Une génération d’acier va surgir, remplie de la volonté de résister, de combattre et d’affronter l’ennemi. Ce sera le plus grand revers stratégique que l'ennemi reconnaîtra après un certain temps."





"Nous confirmons que les capacités humaines des Brigades Al-Qassam sont en bonne santé, grâce à Dieu Tout-Puissant. Avec l'aide de Dieu pendant la guerre, nous avons réussi à recruter des milliers de nouveaux combattants parmi nos rangs, et des milliers d'autres sont prêts et très motivés à nous rejoindre si nécessaire."



"Grâce à Dieu, nos combattants ont réussi à réhabiliter et à réparer certaines capacités essentielles, à préparer des pièges et des embuscades, à fabriquer des engins explosifs et des obus, et à recycler un grand nombre de débris ennemis, tels que des bombes, des explosifs et des roquettes, largués par l'ennemi sur nos civils avec une densité très élevée et sans précédent dans l'histoire des guerres."



"Nous avons renforcé les capacités défensives pour faire face à l'occupation partout où elle se trouve sur notre terre, et nous avons encore beaucoup à dire à l'ennemi, par la volonté de Dieu : 'Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients.'"



"Notre message au public ennemi et aux familles des soldats sionistes à Gaza, ainsi qu'aux familles des prisonniers ennemis, est que vous savez maintenant, tout comme le monde entier, que la prétendue victoire absolue dont parle Netanyahu n'est qu'une victoire personnelle pour éliminer ses adversaires et rester au pouvoir au prix du sacrifice de vos enfants."



"Ainsi, le destin de vos enfants, ô public ennemi, est devenu un jeu entre les mains du Premier ministre et de ses ministres obsessionnels du gouvernement, obsédés par la destruction et le meurtre. Tout ce que Netanyahu fait, c'est tenter de fuir la vérité et l'échec qui le hantera pour le restant de sa vie."



"Ce qui a récemment été révélé parmi les cercles ennemis à propos des documents de renseignement sur l'échec cuisant du 7 octobre est insignifiant comparé à ce que nous révélerons en temps voulu, par la volonté de Dieu, à travers des documents beaucoup plus durs et plus difficiles, montrant comment nous avons réussi à exécuter une tromperie stratégique complexe contre le Shin Bet et le système de sécurité ennemi pendant des années."



"L'escalade continue des opérations de résistance en Cisjordanie occupée, à Jénine, à Naplouse, à Jabal Al-Nar, ainsi que dans tous les gouvernorats de Cisjordanie occupée et à Jérusalem, est la réponse et le choix de notre peuple face au génocide systématique, à la judaïsation et à la colonisation menés par le gouvernement criminel."



"Cette réponse et ces opérations bénies et qualitatives de toutes les factions de la résistance sont dignes de notre peuple vaillant, et elles représentent le plus grand message à cet ennemi arrogant et à ses ministres nazis, que le cauchemar du mouvement en Cisjordanie, à Jérusalem et des cellules révolutionnaires depuis la terre occupée en 1948 est imminent, et d'une manière à laquelle il ne s'attend pas, avec la permission de Dieu Tout-Puissant."



"Toutes nos salutations vont aux héros de notre Cisjordanie. Nous les exhortons à continuer d'écraser l'orgueil de cet ennemi tremblant, à poursuivre leurs opérations et leur intensification. Ils représentent notre plus grand espoir et sont la clé pour mettre fin au rêve de cette entité usurpatrice."



"Nous adressons nos salutations à nos frères résistants héroïques du Hezbollah au Liban frère, ainsi qu'aux combattants des factions palestiniennes et du mouvement islamique au Liban et à leurs martyrs, à nos frères Ansar Allah dans le grand Yémen, et à la résistance libre en Irak, qui nous ont tous assuré un soutien continu et une intensification constante pour élever la réponse jusqu'à ce que l'agression contre Gaza cesse."

"Ils ont infligé des leçons sévères à l'ennemi, ravivant l'espoir d'unité nationale face à l'agression, démontrant la capacité de l'assiéger et de l'intimider. Ils ont fait comprendre à l'ennemi qu'il est un corps étranger rejeté, après que ces fronts se soient unis pour soutenir Jérusalem, Gaza et la Palestine à travers la parole, l'action, le combat, le sacrifice du sang, l'affûtage des armes, l'imposition du déplacement forcé à l'ennemi, le blocus maritime, la pénétration de son espace aérien, et la perturbation de ses systèmes de renseignement, de sécurité et de forces militaires."



"La conscience collective de notre nation se range certainement du côté de cette résistance qui a soutenu Gaza avec une volonté de fer et des combats incessants. Les peuples de notre nation sont fatigués de la timide solidarité verbale et de l'odieuse incapacité officielle."



"Nos fidèles combattants de notre nation ont véritablement incarné le concept de soutien et d'unité arabes comme jamais auparavant. Que l'âme de notre martyr Abd al-Qadir al-Husseini soit comblée de joie avec vous, ô héros de notre nation. Quelle grande déception il aurait ressentie envers les dirigeants qu'il avait appelés, que Dieu ait son âme, il y a 76 ans. Sa voix continue de résonner sans les ébranler, leur impuissance a grandi, leur lâcheté et leur trahison sont devenues plus sévères et plus dures."



""Expulser un ambassadeur et couper les liens avec un ennemi qui extermine un peuple arabe musulman est devenu un rêve pour une grande nation qui a dominé les nations de la terre pendant des siècles. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu. Nous plaçons notre confiance en Dieu, le Meilleur des Protecteurs."



"En conclusion, ô notre peuple, toute notre loyauté et nos salutations vous sont adressées, ô âme de la révolution et source de dignité pour la nation. Nous restons fermement déterminés à mettre fin à l'agression. Nous sommes avec vous et pour vous, et nous n'accepterons rien d'autre que la cessation de l'injustice envers notre peuple. Cette bataille sainte est le destin de toutes les nations sous occupation, et son issue inévitable sera la victoire de la vérité et l'humiliation des occupants, malgré leurs efforts et leur oppression."



"Nous rassurons nos combattants, notre peuple et nos familles dans toutes nos terres que le déluge d'Al-Aqsa, qui a commencé à Gaza, et les événements qui l'ont suivi et le suivront, font partie de ces batailles qui mèneront, avec la permission de Dieu, qu'à de grands changements et à des transformations stratégiques à venir. Vous, ô notre peuple, en êtes les artisans de la victoire, portant son étendard avec le sang de vos martyrs, vos grandes épreuves, votre grand courage et votre résistance bénie. Demain est proche, et Dieu est le plus puissant en toutes choses, mais la plupart des gens ne savent pas."



"Nous menons un acte de résistance dont l'issue ne peut être que la victoire ou le martyre.



"Que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que Sa Miséricorde et Ses Bénédictions."

Abu Obeida -

07.07.24