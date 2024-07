!!Génocide à Gaza: J 275!! Le nombre de prisonniers palestiniens au double de ce que l'on pensait

Le Shin Bet (service de renseignements israélien parfois aussi appelé Shabak-ndlr-MCP) révèle que 21.000 prisonniers palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes

Le chef du service de sécurité israélien du Shin Bet, Ronen Bar, a averti dans une lettre récente adressée au 1er ministre B.Netanyahu et au ministre de la Sécurité nationale I.Ben Gvir que 21.000 Palestiniens sont emprisonnés dans les prisons à travers Israël, qualifiant le problème de «crise d'incarcération».

La lettre a été remise à Netanyahu et Ben Gvir la semaine dernière. Son contenu a été révélé dans un article du site d’information hébreu Ynet le 2 juillet.

Dans la lettre, également envoyée au commandant de la police israélienne Kobi Yacovi et au procureur général Gali Baharav-Miara, R.Bar a averti que «la crise de l’incarcération constitue une véritable crise stratégique», selon Ynet .

La situation dans les prisons israéliennes est une «bombe à retardement», a déclaré Bar. «Cela pourrait également mettre en danger les hauts responsables israéliens à l’étranger et les exposer à des tribunaux internationaux», étant donné que les conditions et le comportement envers les Palestiniens dans ces prisons «frisent les abus».

R.Bar a vivement critiqué Ben Gvir, responsable du système pénitentiaire, et a appelé «à l'annulation de diverses mesures qui ont porté atteinte aux conditions des détenus ».

Depuis que le gouvernement de Netanyahu a pris le pouvoir en novembre 2022, Ben Gvir a considérablement renforcé les mesures déjà brutales et restrictives à l'encontre des prisonniers palestiniens. Le ministre de la Sécurité nationale a également récemment redoublé sa position, exigeant l’ exécution des prisonniers palestiniens.

Le chef du Shin Bet poursuit en affirmant dans sa lettre qu’aujourd’hui – après plusieurs mois de guerre – le nombre actuel de personnes incarcérées s’élève à 21.000, alors que la capacité des prisons ne permet pas plus de 14.500 personnes. On pensait auparavant qu’environ 9.000 à 10.000 Palestiniens étaient détenus dans les prisons israéliennes.

«La législation d’urgence permet le surpeuplement des prisons presque sans limite. Cette crise est survenue malgré les avertissements qui ont été envoyés au ministère de la Sécurité nationale pour s'y préparer il y a environ un an», a déclaré R.Bar dans sa lettre.

Plus loins, R.Bar a également critiqué Ben Gvir pour son annulation des visites de la Croix-Rouge à la prison. «Après l’attaque du 7 octobre, Israël a refusé aux prisonniers des droits qui étaient acceptables avant la guerre, y compris ceux qui sont tenus par le droit international, par exemple, les visites de la Croix-Rouge», a-t-il déclaré.

Il a également averti que la question des prisons expose les individus au sein du gouvernement israélien à des poursuites devant la Cour pénale internationale (CPI) basée à La Haye, en particulier à la lumière des récentes demandes de la CPI visant à obtenir des mandats d'arrêt contre Netanyahu et son ministre de la Défense pour crimes de guerre à Gaza. «La question des conditions de détention est bien réglementée par le droit international», a-t-il souligné.

Il a également averti que la crise de l'incarcération nuit considérablement «au rythme et à la qualité» de la capacité d'Israël à «contrer le terrorisme» et qu'au cours des derniers mois, l'establishment de la sécurité a été contraint d'annuler les arrestations de suspects ou de «ceux qui sont définis comme ce qui représente un danger clair et immédiat pour la sécurité. En fin de compte, la crise de l’incarcération crée des menaces pour la sécurité nationale d’Israël.»

Le directeur de l'hôpital Al-Shifa, dans le N ord de Gaza, le Dr Mohammed Abu Salmiya , a été libéré de détention israélienne le 1er juillet, suscitant l'indignation dans tout Israël et au sein de son establishment politique. Abu Salmiya est considéré par les Israéliens comme complice de la détention présumée de prisonniers par le Hamas à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa – une des nombreuses affirmations concernant l'établissement médical qu'Israël n'a pas été en mesure de prouver.

Le Docteur a été libéré aux côtés de dizaines d’autres prisonniers palestiniens. Après sa libération, les responsables israéliens se sont mutuellement reprochés d’avoir permis sa libération, et Netanyahu a déclaré avoir ordonné une enquête sur cette affaire.

Parmi les dizaines de prisonniers palestiniens libérés lundi se trouvait Mohammed Abu Salmiya, directeur de l'hôpital al-Chifa de la ville de Gaza, arrêté fin novembre par l'armée israélienne. "Les prisonniers sont soumis à toutes sortes de tortures", a-t-il déclaré à sa libération, affirmant avoir été détenu "sans inculpation".

"De nombreux prisonniers sont morts dans les centres d'interrogation et ont été privés de nourriture et de médicaments. Pendant deux mois, les prisonniers n'ont mangé qu'une miche de pain par jour", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'ils étaient "soumis à des humiliations physiques et psychologiques".

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué «vérifier ces informations». Le Shin Beth, a décidé libérer plusieurs détenus de Gaza qui représentent un danger «moins élevé», d'après l'agence.

Israël accuse le mouvement islamiste palestinien, au pouvoir à Gaza depuis 2007, d'utiliser les hôpitaux à des fins militaires, ce que le Hamas a toujours dément i . L'hôpital al-Chifa a été le théâtre de raids particulièrement intenses de l'armée. En avril et mai, au moins trois fosses communes y avaient été découvertes, d'après des sources locales.

«Sous la direction du Dr Mohammed Abu Salmiya, l'hôpital a été le théâtre de nombreuses activités terroristes du Hamas», avait assuré l'armée, sans jamais pouvoir prouver leurs déclarations.

"La libération du directeur du centre médical al-Chifa, avec des dizaines d'autres terroristes, est un renoncement à la sécurité" , a immédiatement commenté le ministre israélien à la Sécurité nationale, Ben Gvir. De son côté, d ans un communiqué, le Hamas a confir mé «les signes visibles de torture et les témoignages terribles sur leurs tragiques conditions de détention, démontra nt le comportement criminel du gouvernement fasciste d'occupation».





Rédaction MCP -

04.07.24