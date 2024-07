!!Génocide à Gaza: J 274!! L'horrible politique sioniste envers les habitants de Gaza

Déplacements incessants et exténuants des populations vers... l'inconnu

D’un déplacement à l’autre, des centaines de milliers de Palestiniens à Gaza endurent une situation de contrainte et de désespoir dans leur quête d’un lieu sûr, introuvable en raison de la politique de déplacement sioniste et des bombardements généralisés.

Suite à des ordres de déplacement émis par les forces d’occupation, qui ont touché presque la moitié de Khan Younès lundi soir dernier, des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées dans une détresse profonde, contraintes de se déplacer une nouvelle fois sans savoir où aller.

Dans les rues et les ruelles de Khan Younès, et sur le parvis de l’hôpital de Khan Younès, des milliers de personnes se sont rassemblées, précipitées pour quitter leurs maisons détruites et leurs tentes dressées après les nouveaux ordres de déplacement, tous se demandant «Où irons-nous?».





Déplacements répétés





Mahmoud Abu Daqqa a déclaré: ’’J’ai été contraint de me déplacer au moins 7 fois d’une zone à l’autre depuis le début de la guerre sioniste contre Gaza.’’ Il a ajouté que son dernier déplacement remontait à environ 4 jours, lorsqu’il a été obligé de quitter la région du parc régional à l’Ouest de Khan Younès à cause de l’approche des forces d’occupation et de leurs frappes sur la zone proche de Shakhush à Rafah.

Il a poursuivi dans son entretien avec le Centre Palestinien d’Information: ’ ’Avec l’intensification des bombardements et l’approche des tanks, j’ai eu du mal à me préparer et à installer une tente dans la région de Bani Suhaila près de ma maison que l’armée d’occupation avait déjà détruite. Mais la nouvelle choquante était quand j’ai reçu un enregistrement de l’occupation demandant de quitter la zone.’’

Il a ajouté: ’’J’ai été contraint de sortir rapidement sans rien prendre. Je suis actuellement près de l’hôpital Nasser et je ne sais pas où nous allons nous asseoir ni comment organiser nos affaires.’’





Déplacements massifs de jour comme de nuit





Les nouveaux ordres de déplacement ont touché les villes de Khaza’a, Abassan, Al-Qarara et Bani Suhaila à l’Est de Khan Younès, ainsi que la région de Al-Fakhari, Al-Manara et Qizan Al-Najjar, des zones étendues qui représentent près de la moitié de Khan Younès.

Les forces d’occupation ont déjà envahi Khan Younès au début de décembre 2023 et y sont restées pendant près de 5 mois, détruisant plus de 70% des bâtiments de la province ainsi que ses villages et infrastructures, en plus de tuer des milliers de civils.

Au milieu des larmes, Mme Um Mohammed Al-Najjar a déclaré: ’’Que Dieu nous suffise, n’est-ce pas assez avec les bombardements et le siège affamant? À chaque fois, un déplacement. Où irons-nous? Nous vivons dans des tentes misérables et même un endroit pour ériger une tente n’est pas disponible actuellement. Ils veulent nous priver du minimum de stabilité et de sécurité.’’

Salama Amer a déclaré: ’’J’ai déjà été déplacé 10 fois, je n’ai plus l’énergie pour plus que cela. Je ne quitterai pas ma tente car je n’ai même pas assez d’argent pour déplacer mes maigres affaires. Je resterai ici avec mes enfants même si nous devons mourir, car nous sommes prêts à rencontrer Dieu.’’





250.000 personnes vers l’inconnu





Des centaines de milliers de résidents et de déplacés sont retournés dans les quartiers variés de Khan Younès après l’invasion par les forces d’occupation de Rafah le 7 mai dernier, où plus de 1,5 million de personnes avaient été forcées de fuir vers ces zones auparavant.

L’UNRWA a déclaré: ’’Quelques semaines seulement après avoir forcé les gens à retourner à Khan Younès détruite, les autorités d’occupation ont émis de nouveaux ordres d’évacuation. Les familles à Khan Younès sont à nouveau confrontées à des déplacements forcés et environ 250.000 personnes sont contraintes de fuir malgré l’absence de lieu sûr à Gaza.’’





Privation de stabilité





Le chercheur en droits humains Mohammad Sabah confirme qu’Israël adopte une politique systématique de ciblage des populations civiles et des individus à Gaza, les privant de toute stabilité même temporaire dans les centres de déplacement et d’hébergement.

Sabah a expliqué dans son entretien avec le Centre Palestinien d’Information que l’occupation met en œuvre cela à travers des ordres de déplacement et des bombardements de zones incluant les centres d’hébergement et ciblant les zones déclarées comme humanitaires, comme cela s’est produit à plusieurs reprises dans la région de Al-Mawassi et à l’Ouest de Rafah.

Il a souligné que l’occupation continue d’imposer des déplacements forcés et de détruire toutes les infrastructures de vie essentielles dans le cadre d’un crime de génocide en cours depuis le 7 octobre dernier.

Il a précisé que l’occupation suit une politique claire visant à ôter toute sécurité de Gaza et à priver les Palestiniens d’un logement ou de simple stabilité, même temporaire, à travers des ordres de déplacement et la poursuite des bombardements à travers le territoire, en se concentrant sur le ciblage des centres d’hébergement y compris les écoles de l’UNRWA.

Tandis que les déplacés expriment leur colère envers l’occupation qui les vise un par un, ils lancent un appel au monde pour qu’il prête attention à leur souffrance continue depuis 9 mois, sans perdre espoir ni renoncer à résister face aux tentatives de déracinement de leur terre.

Rédaction Palinfo -

03.07.24