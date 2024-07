!!Génocide à Gaza: J 272!! Plus horrible que la prison d'Abu Ghraib en Irak

Un avocat raconte sa visite dans un centre de détention israélien



“ La situation là-bas est plus horrible que tout ce que nous avons pu entendre à propos d’Abu Ghraib et de Guantanamo” . Voilà comment Khaled Mahajneh décrit le centre de détention de Sde Teiman , alors qu’il est le premier avocat à le visiter.

Plus de 4.000 Palestiniens arrêtés par ‘Israël’ à Gaza sont détenus dans la base militaire du Naqab ( Negev ) depuis le 7 octobre. Certains d’entre eux ont été libérés par la suite, mais la plupart sont toujours détenus par Israël. L’avocat Khaled Mahajneh, citoyen palestinien d’’Israël’, a d’abord été contacté par Al Araby TV , qui cherchait des informations sur Muhammad Arab, un reporter de la chaîne, arrêté en mars alors qu’il couvrait le siège israélien de l’hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza.

“ J’ai contacté le centre de contrôle de l’armée israélienne et, après avoir fourni une photo et une carte d’identité du détenu, ainsi que mon document officiel de procuration, j’ai été informé que M.Arab était détenu à Sde Teiman et que l’on pouvait lui rendre visite” a déclaré Mahajneh . Lorsque l’avocat est arrivé à la base le 19 juin, on lui a demandé de laisser sa voiture loin du site, où une jeep de l’armée l’attendait pour le conduire dans la base.

C’est “quelque chose qui ne m’était jamais arrivé lors d’une visite précédente de prison” , a-t-il déclaré à +972 . Ils ont roulé pendant environ 10 minutes à travers le site – un réseau tentaculaire de baraquements – avant d’arriver à un grand entrepôt, où se trouvait une baraque gardée par des soldats masqués. “Ils ont répété que la visite serait limitée à 45 minutes et que toute action susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’État, du camp ou des soldats entraînerait l’interruption immédiate de la visite. Je n’ai toujours pas compris ce qu’ils voulaient dire” , a déclaré M. Mahajneh.

Les soldats ont traîné le journaliste détenu bras et jambes entravés, tandis que M.Mahajneh restait derrière une barrière. Après que les soldats lui aie nt retiré son bandeau, M.Arab s’est frotté les yeux cinq minutes, peu habitué à une lumière vive. La première question qu’il a posée à l’avocat a été: “Où suis-je?” La plupart des Palestiniens de Sde Teiman ne savent même pas où ils sont détenus. Comme au moins 35 détenus sont morts dans des circonstances inconnues depuis le début de la guerre, beaucoup l’appellent simplement “le camp de la mort”.

“ Cela fait des années que je rends visite aux détenus et prisonniers politiques et de sécurité dans les prisons israéliennes, y compris depuis le 7 octobre” , a fait remarquer M. Mahajneh. “Je sais que les conditions de détention sont devenues beaucoup plus dures et que les prisonniers sont maltraités au quotidien. Mais Sde Teiman ne ressemble à rien de ce que j’ai vu ou entendu auparavant” .

Muhammad Arab, journaliste palestinien à Al Araby TV

Mahajneh a déclaré à +972 que M.Arab était presque méconnaissable après 100 jours dans le centre de détention: son visage, ses cheveux et la couleur de sa peau avaient changé, et il était couvert de souillures et de fientes de pigeons. Le journaliste n’avait pas reçu de nouveaux vêtements depuis près de deux mois et n’a été autorisé à changer de pantalon pour la première fois ce jour-là qu’en raison de la visite de l’avocat.

Selon M.Arab, les détenus ont continuellement les yeux bandés et sont menottés mains dans le dos, contraints de dormir recroquevillés sur le sol sans la moindre pièce de literie. Leurs menottes métalliques ne leur sont retirées que lors d’une douche hebdomadaire d’une minute. “Mais les prisonniers ont commencé à refuser de se doucher parce qu’ils n’ont pas de montre, et qu’en dépassant la minute allouée, ils s’exposent à de sévères punitions, y compris des heures passées dehors en pleine chaleur ou sous la pluie” , a déclaré l’avocat .

Tous les détenus, note M.Mahajneh, voient leur état de santé se détériorer en raison de la mauvaise qualité du régime alimentaire quotidien de la prison: une petite portion de labaneh [fromage à tartiner] et un morceau de concombre ou de tomate. Ils souffrent également de constipation sévère, et pour 100 prisonniers, un seul rouleau de papier hygiénique est fourni par jour. “ Les prisonniers n’ont pas le droit de se parler, même si plus de 100 personnes sont gardées dans un hangar, dont certaines sont des personnes âgées et des mineurs”, a déclaré Mahajneh. “Ils ne sont autorisés ni à prier ni même à lire le Coran.”

M. Arab a également déclaré à son avocat que des gardes israéliens ont agressé sexuellement six prisonniers à l’aide d’un bâton devant les autres détenus après qu’ils aient enfreint les ordres de la prison. “Lorsqu’il a parlé de viols, je lui ai demandé: ‘Muhammad, tu es journaliste, es-tu sûr de ce que tu dis?’” raconte Mahajneh. “Il m’a répondu qu’il l’avait vu de ses propres yeux et que ce qu’il me disait n’était qu’une infime partie de ce qui se passe là-bas”.

De nombreux médias, dont CNN et le New York Times , ont fait état de cas de viols et d’agressions sexuelles à Sde Teiman . Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux en début de semaine, un prisonnier palestinien récemment libéré du camp de détention a déclaré avoir été personnellement témoin de multiples viols et de cas où des soldats israéliens ont agressé sexuellement des prisonniers avec des chiens.

Selon Muhammad Arab, plusieurs prisonniers ont été tués au cours du mois dernier lors d’interrogatoires brutaux. D’autres détenus blessés à Gaza ont été contraints de se faire amputer d’un membre ou extraire une balle de leur corps sans anesthésie, et ont été soignés par des étudiants infirmiers.

Les équipes de défense juridique et les organisations de défense des droits de l’homme n’ont pas été en capacité de s’opposer à ces graves violations des droits des prisonniers à Sde Teiman , et la plupart d’entre elles sont empêchées de visiter l’établissement afin d’éviter un examen plus approfondi. “Le bureau du procureur de l’État a déclaré que ce centre de détention allait être fermé à la suite de critiques sévères, mais rien ne s’est produit” , a déclaré M. Mahajneh. “Même les tribunaux sont gangrenés par la haine et le racisme à l’égard de la population de Gaza” .

La plupart des détenus, note M.Mahajneh, ne sont pas formellement accusés d’appartenir à une organisation ou de participer à une activité militaire. M.Arab lui-même ne sait toujours pas pourquoi il a été arrêté ni quand il pourra être libéré. Depuis son arrivée à Sde Teiman, des soldats des unités spéciales de l’armée israélienne ont interrogé M.Arab à deux reprises. Après le premier interrogatoire, il a été informé que sa détention avait été prolongée pour une durée indéterminée, sur la base de “soupçons d’affiliation à une organisation dont l’identité ne lui a pas été révélée”.

Pour se venger de qui?

Ces derniers mois, les médias internationaux ont publié plusieurs témoignages de prisonniers libérés et de médecins ayant travaillé à Sde Teiman . Pour le docteur Yoel Donchin, médecin israélien qui s’est entretenu avec le New York Times , les raisons pour lesquelles les soldats israéliens ont arrêté un grand nombre de détenus n’étaient pas claires, certains d’entre e ux n’étant que “peu susceptibles d’avoir été des combattants impliqués dans la guerre” en raison de pathologies physiques ou de handicaps préexistants.

Le Times a également rapporté que les médecins de l’établissement ont reçu pour instruction de ne pas écrire leur nom sur les documents officiels ou de ne pas s’appeler les uns les autres par leur nom en présence des patients, de peur d’être ultérieurement identifiés et accusés de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. “Ils les ont dépouillés de tout ce qui pouvait leur donner une appartenance humaine” , a déclaré à CNN un témoin qui travaillait comme infirmier dans l’hôpital de fortune de l’établissement. “Les coups infligés n’ont pas été donnés dans le but de recueillir des renseignements. Ils l’ont été par vengeance” , a déclaré un autre témoin. “C’est une punition pour ce qu e les Palestiniens ont fait le 7 octobre et pour leur comportement dans le camp” .

Depuis sa visite à Sde Teiman , M.Mahajneh a éprouvé une profonde frustration et de la colère, mais surtout de l’horreur. “Je ne m’attendais pas à entendre parler de viols de prisonniers ou d’humiliations de ce genre. Et tout cela non pas dans le but d’interroger les prisonniers – puisque la plupart d’entre eux ne sont interrogés qu’après de nombreux jours de détention – mais dans un but de vengeance. Pour se venger de qui? Ce sont tous des citoyens, des jeunes, des adultes et des enfants. Il n’y a pas de membres du Hamas à Sde Teiman parce qu’ils sont entre les mains des Shabas [services pénitentiaires israéliens]” .

Dans sa réponse aux questions posées pour cet article, l’armée israélienne a déclaré: “L’armée israélienne rejette les allégations de mauvais traitements systématiques des détenus, y compris par la violence ou la torture… Si nécessaire, des enquêtes de la police militaire sont ouvertes lorsque des soupçons de comportement inhabituel le justifient.”

L’armée a nié les récits de privations de M.Arab et de M.Mahajneh, et a certifié que des vêtements et des couvertures sont distribués en quantité suffisante, ainsi que la nourriture et l’eau ( “trois repas par jour” ), l’accès aux toilettes et aux douches ( “entre 7 et 10 minutes” ), ainsi que d’autres commodités à tous les détenus.

L’armée a également ajouté: “Depuis le début de la guerre, il y a eu des décès de détenus, y compris des détenus arrivés blessés du champ de bataille ou dans des conditions médicales problématiques. Chaque décès fait l’objet d’une enquête de la police militaire. A la fin des enquêtes, leurs conclusions seront transmises au bureau de l’avocat général des armées.”

Khaled Mahajneh a transmis un message clair de Sde Teiman : “Muhammad Arab et les autres prisonniers du centre de détention appellent la communauté internationale et les tribunaux internationaux à agir pour les sauver. Il est inconcevable que le monde entier parle des Israéliens enlevés et que personne ne parle des prisonniers palestiniens”.

M. Mahajneh ne sait pas ce qu’il est advenu du journaliste détenu après sa brève interview de 45 minutes. “L’ont-ils battu? L’ont-ils tué? J’y pense tout le temps.”

Baker Zoub i (journaliste - Nazareth)

27. 06.24

Source: arretsurinfo.ch