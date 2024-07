!!Géncodie à Gaza: J 280!! Des chiffres effroyables des victimes palestiniennes potentielles

Selon la revue scientifique ‘The Lancet’, ‘Israël’ pourrait avoir tué à ce jour 186.000 Palestiniens pendant sa guerre contre Gaza





En effet, l a revue scientifique britannique estime que le nombre de Palestiniens tués, directement et indirectement, dans la guerre israélienne contre la bande de Gaza, dépassera les 186.000 martyrs.





Cette estimation, qu’il convient de prendre avec les réserves d’usage, repose sur le fait que les conflits armés ont des effets indirects sur la santé qui vont au-delà des dommages directs causés par la violence.





«Même si le conflit devait prendre fin immédiatement, de nombreux décès indirects continueront d'être enregistrés dans les mois voire les années à venir en raison des maladies reproductives, des maladies infectieuses et des maladies non transmissibles», explique le rapport.





En outre, le rapport estime que «le nombre total de décès devrait être plus élevé compte tenu de l'intensité de ce conflit, de la destruction des infrastructures sanitaires, de la grave pénurie de nourriture, d'eau et d'abris, de l'incapacité de la population à se déplacer vers des endroits sûrs et de la forte diminution du financement de l'UNRWA».

«Lors des récents conflits, le nombre de morts indirectes était de 3 à 15 fois supérieur au nombre de morts directes, souligne ‘ The Lancet’ . Si nous appliquons une estimation prudente de quatre morts indirectes pour chaque mort directe, nous constatons que ce chiffre est bien évidemment plus élevé que le nombre de morts directes.»





Selon le même rapport, étant donné les plus de 38.000 morts signalés à Gaza, il n'est pas surprenant que ce chiffre atteigne les 186.000, voire plus, compte tenu des morts indirectes.





En outre, ‘ The Lancet’ a souligné qu'un cessez-le-feu immédiat et urgent dans la bande de Gaza est nécessaire, mais devrait être «accompagné de mesures permettant la distribution de fournitures médicales, de nourriture, d'eau potable et d'autres ressources pour répondre aux besoins humanitaires fondamentaux».





Par ailleurs, le journal souligne «la nécessité de documenter l'ampleur et la nature des souffrances dans ce conflit […] pour garantir la responsabilité historique et reconnaître le coût total de la guerre».

275 jours de guerre dans la bande de Gaza: plus de 38.15 0 morts et 87.82 5 blessés

Dans un communiqué publié dimanche 7 juillet, le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que le nombre des victimes palestiniennes s'élève désormais à 38.153 morts, et 87.828 blessés. Au cours de ces derniers 24 heures, l’armée israélienne a commis trois nouveaux crimes, faisant 55 morts et 123 blessés, ajoute le communiqué.





Certaines victimes ont été transportées vers des hôpitaux partiellement fonctionnels tandis que les corps de nombreux autres sont restés sous les décombres ou laissés sur le bord des routes. Les secouristes ne peuvant pas les atteindre en raison des bombardements intenses de l'armée israélienne.





Une série d'attaques sporadiques ont à nouveau été menées par l'occupation israélienne au 275è jour de son agression contre la bande de Gaza, a rapporté le correspondant d'Al Mayadeen. Cinq journalistes figurent parmi les civils tués lors des frappes contre la ville de Gaza et le camp de réfugiés d'al-Nuseirat, (ce qui porte à plus de 150 journalistes assassinés au cours de ces 9 derniers mois... toujours ça de témoins en moins!-ndlr-MCP)

Rédaction Presstv (relu & corrigé par MCP) -

08.07.24