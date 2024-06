!!Génocide à Gaza: J 267!! Dans sa fuite en avant, de Gaza au Liban, le régime terroriste israélien prêt au pire

Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence a mis en garde contre les conséquences «apocalyptiques» si la campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza se propage ait au Liban





Martin Griffiths a lancé cet avertissement, mercredi 27 juin à Genève, alors que l'escalade des frappes entre le mouvement de résistance libanais Hezbollah et Israël fait craindre un nouveau conflit dans la région.



Une guerre impliquant le Liban, a-t-il poursuivi, ’ ’entraînera la Syrie... et elle en attirera d'autres. C'est très alarmant... l ’UE serait également affectée.’’



Signe précurseur: p lusieurs gouvernements étrangers ont averti leur population de ne plus se rendre au Liban et ont commencé à appeler leurs ressortissants installés sur place à faire leurs bagages et rentrer sans délai au pays.



Lundi dernier, le 1er ministre israélien B. Netanyahu a déclaré que la phase actuelle de guerre avec le Mouvement de résistance palestinien Hamas touchait à sa fin ( ?!), ouvrant la voie à l'armée pour envoyer davantage de troupes aux frontières du N ord. Il a brandi cette menace alors que les forces israéliennes restent pourtant enlisées dans le conflit qu’il a déclenché le 7 octobre 2023.





A ce jour, l es bombardements d’occupation israélienne sur le Sud du Liban ont déjà fait 435 martyrs et 1.801 blessés depuis l’escalade de Hezbollah le 8 octobre dernier. Un rapport publié par le ministère de santé libanais a indiqué que 44% des blessures étaient des cas de traumatismes, 35% étaient causées par des déflagrations, 16% à cause de produits chimiques. Il a ajouté que 95% des blessés sont de nationalité libanaise.



Le rapport ajoute que le nombre de déplacés libanais a atteint au 13 juin courant, plus de 92.000 personnes au moment où les autorités libanaises accusent l’occupation israélienne d’avoir utilisé du phosphore blanc lors d’attaques sur les frontières Sud du pays, causant de graves dégâts humains et écologiques dans toute la région.



Ces déclarations interviennent sur fond de menaces d’élargir la scène des combats entre le Hezbollah et l’armée israélienne pour impliquer toute la région, alors que les tentatives diplomatiques n’ont pas réussi à aboutir à une accalmie. Le Hezbollah exige un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où l’agression israélienne a fait plus de 124.000 martyrs et blessés, pour ranger ses armes.



Pour sa part, l e secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré le 25 juin lors d’une réunion au Pentagone avec le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant qu’une solution diplomatique immédiate était nécessaire pour éviter une ’ ’guerre coûteuse’’ entre Israël et le Liban.

’’ Nous recherchons de toute urgence un accord diplomatique qui rétablisse un calme durable à la frontière Nord d'Israël et permette aux civils de rentrer en toute sécurité chez eux des deux côtés de la frontière israélo-libanaise’’, a déclaré L.Austin aux journalistes.

Sans surprise, le responsable américain a imputé la responsabilité des «provocations» au groupe de résistance libanais Hezbollah, mais a ajouté qu'une guerre à grande échelle serait destructrice pour les deux parties.

’’ Les provocations du Hezbollah menacent d'entraîner les peuples israélien et libanais dans une guerre dont ils ne veulent pas, et une telle guerre serait une catastrophe pour le Liban et elle serait dévastatrice pour les civils israéliens et libanais innocent’’, a déclaré L.Austin à Y.Gallant. ’’Une autre guerre entre Israël et le Hezbollah pourrait facilement se transformer en une guerre régionale avec de terribles conséquences pour le Moyen-Orient, et la diplomatie est donc de loin le meilleur moyen d’empêcher une nouvelle escalade.’’

Gallant a également insisté sur la menace d’ une guerre nucléaire avec l’Iran, déclarant à Austin que ’ ’le temps presse. La plus grande menace pour l’avenir du monde et de notre région est l’Iran’’, a- t-il déclaré. ’’Il est maintenant temps de concrétiser l’engagement pris par les administrations américaines au fil des années de promettre d’empêcher l’Iran de posséder des armes nucléaires.’’

Le ministre israélien de la Défense a déclaré à Austin qu’Israël se trouve ’’à la croisée des chemins qui aura un impact’’ sur l’ensemble de l’Asie occidentale, ajoutant en outre que les États-Unis et Israël doivent travailler ensemble pour récupérer les 120 captifs de Gaza ’’sans exception’’.

Austin, répondant aux commentaires de Gallant, a déclaré que les États-Unis ’’soutiendront toujours le droit d'Israël à se défendre, et les États-Unis veilleront toujours à ce qu'Israël ait ce dont il a besoin pour cela’’. Le responsable américain a souligné l'engagement de Washington envers son allié en guerre en rappelant qu'un 3è escadron d'avions de combat F-35 devrait se diriger vers Israël. ’’Nous sommes unis pour garantir que l’Iran… ne pourra jamais se doter de l’arme nucléaire’’, a-t-il ajouté.

Ces commentaires font suite à une rencontre précédente entre Y. Gallant et le secrétaire d’État américain A. Blinken au cours de laquelle ce dernier a vait exhorté ‘Israël’ à reconsidérer le lancement d’une guerre totale contre le Liban.

Et pourtant, des responsables militaires et des experts ‘israéliens’ continuent de mettre en doute les capacités de l'armée dans un scénario contre le Hezbollah. Le général Yitzhak Brik a déjà déclaré que ’’mener la guerre contre le Hezbollah équivaut à un suicide de masse’’, ajoutant que ’’l’armée israélienne est de petite taille et qu’elle est incapable de gagner même sur un seul front, et donc certainement pas sur six fronts à la fois."



Rédaction MCP -

27.06.24