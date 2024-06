!!Génocide à Gaza: J 261!! Sévère mise en garde de Hassan Nasrallah au régime terroriste israélien

Des «enterrements de masse» prévus par Israël si la guerre avec le Liban éclate

Mercredi dernier, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a averti Israël que la résistance islamique au Liban "se battra sans contrôle, sans règles ni plafond, si la guerre lui est imposée". Il a précisé qu’"il n’y aura aucun endroit dans l’entité israélienne à l’abri de nos missiles et de nos marches, et que l’ennemi doit nous attendre sur terre, sur mer et dans les airs".

H. Nasrallah a également mis en garde le gouvernement chypriote contre l’ouverture de ses bases à l’occupation israélienne. Il a déclaré: "Si tel est le cas, nous traiterons cela comme faisant partie de la guerre."

Il a poursuivi: "L’armée israélienne mobilise une grande partie de ses forces sur le front du Liban à un moment où elle a besoin de ces forces pour combattre dans la bande de Gaza, car il existe une réelle crainte israélienne que le Hezbollah prenne d’assaut la Galilée, et cela est une possibilité dans toute guerre imposée au Liban."

Il a expliqué que l’occupant "ne veut pas transformer le front Nord en un front qui fait pression sur Netanyahu et cache les pertes que nous lui infligeons. Depuis le début d’’Ouragan Al-Aqsa’, il y a une machine médiatique dont le rôle est de minimiser les fronts de soutien et ce qui se passe vraiment à Gaza."

Il a prévenu qu’"une partie de la guerre médiatique et psychologique de l’ennemi consiste à ne pas reconnaître ses morts et ses pertes. D’un autre côté, les médias militaires diffusent les opérations et craignent que les choses ne dégénèrent en guerre, et c’est ce qui a un fort impact sur le front de Gaza et l’oblige à économiser des munitions."

Nasrallah a souligné qu’"en raison de l’incapacité de l’occupation israélienne à faire la guerre sur ces fronts, les Britanniques et les Américains ont pris soin du front du Yémen", confirmant: "un échec massif des deux flottes les plus importantes du monde face aux attaques d’Ansar Allah au Yémen contre les navires ennemis."

Il s’est demandé: "Comme le ministère de la Défense de l’ennemi dit qu’il y a 8.663 officiers et soldats handicapés, nous nous demandons quel pourrait être le nombre total de blessés?!" Et a poursuivi: "Nous disposons d’une très grande quantité d’informations, et ce que nous avons publié hier ne représente qu’une petite partie des nombreuses heures qui ont été filmées à Haïfa. Et prendre d'assaut la Galilée est une possibilité qui reste présente dans le cadre de toute guerre que l'occupation pourrait lancer contre le Liban", a-t-il ajouté, faisant référence à sa promesse vieille de 12 ans selon laquelle le Hezbollah envahirait le Nord d'Israël si Tel Aviv choisissait d'attaquer.

Un jour avant le discours de Nasrallah, le Hezbollah a publié une vidéo de 9 minutes filmée par ses drones. Les images des drones montraient plusieurs cibles sensibles dans le Nord, notamment des usines associées à la société israélienne de technologie de défense ‘Rafael’, ainsi que des navires de guerre et une station sous-marine à l’intérieur du port de Haïfa. La vidéo a provoqué la panique dans tout Israël.

Réitérant ses propos, H.Nasrallah a déclaré: "La solution est claire. Un cessez-le-feu au Yémen, en Irak et au Liban ne sera résolu que par un cessez-le-feu à Gaza." Et a conclu: "C’est la plus grande bataille que la nation ait menée depuis 1948. Elle a des objectifs qui changeront le visage, l’histoire et l’avenir de la région. Aujourd’hui, le sang coule au bon endroit, pour sauver la Palestine, le Liban et les pays de la région des massacres supplémentaires qui nous attendent si cet ‘Israël’ reste en place."

De son côté, le ministre israélien des Affaires religieuses, Michael Malchieli, a déclaré le 19 juin aux médias hébreux que Tel Aviv se préparait à un scénario d'«enterrements de masse» résultant d'une potentielle expansion du conflit entre Israël et le Hezbollah libanais. Lors de l’entretien, le journaliste lui a demandé ce que pourrait vouloir dire des «enterrements de masse», M. Malchieli a confirmé que le nombre de morts israéliens pourrait augmenter fortement en cas de guerre totale avec le Hezbollah. "Nous, au ministère, organisons des réunions et anticipons des choses plus importantes dans le Nord, oui", a-t-il ajouté.

"La vidéo du Hezbollah transmet un message sans équivoque à Israël, à savoir que le parti est présent en Israël par voie aérienne, terrestre et maritime, qu'il planifie ce qui va suivre et qu'il est capable de mener des frappes sévères", a-t-il déclaré à la 14è chaîne d'information israélienne, ajoutant que le tournage de ces images est "un échec sécuritaire israélien au premier degré… La situation dans le Nord est bien pire que ce que nous imaginons".



Mercredi en fin de journée, l'armée israélienne a annoncé que des plans de bataille pour une guerre élargie contre le Liban avaient été approuvés.





Rédactions The Cradle & Palinfo (relu et corrigé par MCP) -

20.06.24