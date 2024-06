!!Génocide à Gaza; J 263!! Qui a dit qu'un malheur n'arrivait jamais seul?... Force est de constater que les Palestiniens les cumulent

Le bombardement israélien de Gaza laisse derrière lui une catastrophe environnementale (ONU)

Une évaluation préliminaire publiée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) le 18 juin, indique que la guerre menée par Israël contre Gaza a causé des dommages environnementaux majeurs.





«L’ensemble du territoire palestinien occupé (la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est) a été affecté par le changement et la dégradation de l’environnement avant l’escalade du conflit qui a suivi le 7 octobre 2023», commence le rapport de l’ONU.





L'évaluation préliminaire du PNUE indique que la guerre a annulé les progrès accomplis dans l'amélioration des installations de dessalement de l'eau et de traitement des eaux usées, la restauration de la zone humide côtière de Wadi Gaza et les investissements dans des projets d'énergie solaire.





«Le conflit à Gaza a interrompu presque tous les systèmes et services de gestion environnementale (y compris les services écosystémiques) tout en créant de nouveaux risques environnementaux», indique le rapport. «L’effondrement des systèmes et installations de gestion des eaux usées et des déchets solides a eu des impacts majeurs sur l’environnement et les populations.»





Le rapport préliminaire fait suite à une demande de décembre 2023 de l’Autorité palestinienne (AP) pour la qualité de l’environnement d’examiner l’étendue des dommages environnementaux dans les territoires palestiniens.





Le rapport préliminaire continue en disant: «Le bombardement de Gaza et la destruction de bâtiments, de routes et d’autres infrastructures qui en ont résulté ont généré plus de 39 millions de tonnes (!) de débris, dont certains sont contaminés par des munitions non explosées (UXO), de l’amiante et d’autres substances dangereuses.»





Les armes explosives larguées sur la bande de Gaza l’ont polluée avec plus de 107 kilos de débris par m². «La quantité totale de débris du conflit actuel à Gaza est plus de cinq fois supérieure à la quantité de débris générés par le conflit de l'EIIL à Mossoul en 2017 (7,65 millions de tonnes)», indique le rapport du PNUE.





Pour avoir une idée, le rapport mentionne également que la quantité de débris à Gaza équivalait à 10 grandes pyramides de Gizeh.





Tester l’écosystème marin est impossible en raison de la guerre en cours. Pourtant, le rapport indique aussi que «le conflit a presque certainement conduit à une augmentation de la pollution marine provenant de sources telles que les eaux usées non traitées, les déchets solides et les munitions».





En outre, un examen du secteur agricole de Gaza montre que près de la moitié des terres arables de Gaza ont été endommagées par les bombardements israéliens. «L'évaluation provisoire des dommages fait état de destructions substantielles dans le secteur agricole, estimées à 629 millions de dollars, liées à la destruction d'arbres, d'exploitations agricoles, de serres, d'établissements de vente au détail et d'infrastructures de stockages et d'irrigation», indique le rapport du PNUE.





La population de Gaza est victime d'une crise humanitaire brutale aux mains des forces israéliennes, qui continuent d'étendre leurs opérations malgré l es condamnation s internationale s .





Le rapport indique qu’il y a eu une «intensité sans précédent de dégâts liés au conflit» dans la guerre actuelle contre Gaza par rapport aux guerres précédentes. Il appelle en outre à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu pour éviter de nouveaux décès et indique que l'ONU, la Banque mondiale et l'UE mèneront des recherches plus approfondies pour évaluer les besoins de la bande de Gaza.

Rédaction The Cradle -

18.06.24