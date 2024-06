!!Génocide à Gaza: J 258!! Le lent suicide d’Israël

Israël parle de mois de guerre qui se poursuivront au moins jusqu’à la fin de l’année







Lorsqu’Israël aura réussi à décimer Gaza, il aura signé sa propre condamnation à mort. Sa façade de civilité, son prétendu respect de l’État de droit et de la démocratie, son histoire mythique du courage de l’armée israélienne et de la naissance miraculeuse de la nation juive – qu’il a vendue avec succès à son public occidental – seront réduits en cendres. Le capital social d’Israël sera épuisé. Il sera révélé comme le régime d’apartheid laid, répressif et rempli de haine qu’il a toujours été, ce qui aliénera les jeunes générations de juifs américains.





Son protecteur, les États-Unis, au fur et à mesure que les nouvelles générations arriveront au pouvoir, prendra ses distances avec Israël. Son soutien populaire viendra des sionistes réactionnaires et des fascistes christianisés d’Amérique qui voient dans la domination d’Israël sur l’ancienne terre biblique un signe avant-coureur du second avènement et dans son asservissement des Arabes un racisme apparenté et une célébration de la suprématie blanche…





Les nations ont besoin de plus que de la force pour survivre. Elles ont besoin d’une mystique. Cette mystique donne un but, une civilité et même une noblesse qui incitent les citoyens à se sacrifier pour la nation. La mystique offre un espoir pour l’avenir. Elle donne un sens. Elle est source d’identité nationale.





Lorsque les mystiques implosent, lorsqu’elles sont révélées comme des mensonges, un fondement essentiel du pouvoir de l’État s’effondre. J’ai rapporté la mort des mystiques communistes en 1989 lors des révolutions en Allemagne de l’Est, en Tchécoslovaquie et en Roumanie. La police et l’armée ont décidé qu’il n’y avait plus rien à défendre.





La décadence d’Israël engendrera la même lassitude et la même apathie. Il ne sera pas en mesure de recruter des collaborateurs indigènes, tels que Mahmud Abbas et l’Autorité palestinienne – honnie par la plupart des Palestiniens – pour faire le travail des colonisateurs.





Tout ce qui reste à Israël, c’est l’escalade de la sauvagerie, y compris la torture et la violence meurtrière contre des civils désarmés, ce qui accélère le déclin.





Cette violence généralisée fonctionne à court terme, comme ce fut le cas lors de la guerre menée par les Français en Algérie, de la sale guerre menée par la dictature militaire argentine, de l’occupation britannique de l’Inde, de l’Égypte, du Kenya et de l’Irlande du Nord et des occupations américaines du Viêt Nam, de l’Irak et de l’Afghanistan. Mais à long terme, elle est suicidaire.

Chris Hedges -

17.06.24