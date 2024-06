!!Génocide à Gaza: J 256!! Affamés... sous les yeux et les oreilles du monde politique indifférent

Face à la famine de Gaza… la conscience humaine en sommeil profond

Les corps s’affaiblissent, les côtes des corps se dessinent et les maladies se multiplient. Tel est le sort de l’enfant Bahaa Al-Nemer, souffrant de paralysie cérébrale et d’atrophie cérébrale depuis sa naissance; la famine imposée par l’occupation dans le Nord de Gaza vient aggraver son calvaire.

La famille d’Al-Nemer affirme qu’il a perdu 20kg de poids à cause des conséquences de la famine et de la malnutrition, que l’occupation utilise comme arme génocidaire dans sa guerre contre les habitants de la bande de Gaza. Son poids est passé de 50kg avant la guerre à seulement 30kg actuellement. Al-Nemer est l’un des milliers d’enfants, voire des centaines de milliers, parmi tous les habitants, estimés à environ 700.000 personnes, qui sont résolus à rester dans le Nord de Gaza face à la machine de guerre sioniste, affamés sous les yeux et les oreilles du monde.

Le retour de la famine

Depuis le début du mois de mai dernier, l’occupation a resserré le siège sur Gaza et son Nord, et a intensifié l’utilisation de la faim comme arme dans sa guerre nazie contre les habitants de la bande de Gaza, après l’avoir utilisée pendant des mois après la première trêve à la fin de novembre dernier. Selon des données sur les droits de l’homme et sur le terrain, les habitants de la ville de Gaza et de son Nord souffrent actuellement d’une grave pénurie de toutes sortes de denrées alimentaires, se limitant à de petites quantités de farine utilisées pour maintenir le fonctionnement des boulangeries, sans disponibilité de légumes, de fruits, de viande ou de volaille.

Le tragique quotidien de Gaza

Dès les premières lueurs du jour, un grand nombre d’habitants du Nord de Gaza se dirigent vers les rues, les ruelles et les décombres des maisons détruites à la recherche de tout aliment consommable pour assurer la subsistance de leurs familles, en particulier des enfants et des femmes. Le journaliste et activiste Mahmud Al-Amoudi fait partie de ceux-là. Il déclare: ''Chaque matin, je mets mes vêtements et je descends chercher de la nourriture, sans savoir si je vais en trouver ou non. Pendant les jours de famine précédents, c’était en hiver et nous pouvions trouver un peu d’herbe que nous mangions. Aujourd’hui, en été, même cela n’est plus disponible, mais nous sommes satisfaits de la volonté de Dieu.''

Le Nord de Gaza a souffert depuis décembre 2023 et pendant des mois d’une famine étouffante, où l’aide et les marchandises ont cessé d’entrer et où tout a été épuisé des marchés, les gens passant des jours sans rien manger, avec un bref répit qui n’a pas duré longtemps en avril dernier. Face aux scènes brutales qui se sont alors manifestées, la pression sur l’occupant a augmenté, l’obligeant à permettre l’entrée d'un peu d’aide, mais elle a commis des massacres contre ceux qui la recevaient et contre ceux qui travaillaient à la sécurisation de son accès, incitant ainsi les principales organisations de défense des droits de l’homme internationales à déclarer que l’entité sioniste utilise la faim comme arme dans sa guerre sale contre les Palestiniens.

Selon des sources médicales, il y a 37 décès officiellement documentés à cause de la faim et de la malnutrition, la plupart venant du Nord de Gaza, tandis que les estimations indiquent que le nombre réel est plus élevé car de nombreux décès (naturels) sont dus à la malnutrition et à la famine et sont traités comme des morts naturelles, ce qui n’est pas le cas.

Selon des sources médicales de l’hôpital Kamal Adwan, plus de 200 enfants souffrent de symptômes de malnutrition en raison de la catastrophe humanitaire qui frappe le Nord de la bande de Gaza.

Des scènes horribles

Des scènes brutales de famine sont flagrantes et ne trompent pas. L'observation parmi les décombres et dans les rues dévastées du Nord de Gaza suffit à comprendre la situation. Il n’y a plus de marchés ni de magasins, seules quelques étals proposant quelques conserves à des prix exorbitants subsistent. Quant aux habitants et surtout aux enfants, ils incarnent la tragédie causée par l’entité néonazie.

La plupart d’entre eux meurent de faim, leurs corps sont émaciés et squelettiques, et tous ont perdu plusieurs kilos de leur poids, le manque de médicaments et de traitement aggrave encore la situation, complétant ainsi les cycles d’extermination et de meurtre.

Résumé de la scène de la famine

Le journaliste Mohammad Abu Qamar affirme que depuis l’invasion de l’occupation à Rafah et la fermeture du passage le 7 mai dernier, l’entrée des aides et des denrées alimentaires dans les gouvernorats de Gaza et du Nord de Gaza s’est totalement arrêtée. Abu Qamar, résident du Nord, a souligné dans des déclarations suivies par le 'Centre Palestinien d’Information' que seuls des camions de farine et de carburant pour les boulangeries sont autorisés à entrer via le point de passage de Zikim, ainsi que quelques camions transportant uniquement des conserves.

La plupart des denrées alimentaires sont absentes des marchés, en particulier les légumes, la viande congelée et le lait pour bébé, ainsi que le sucre (au prix de 70 shekels le kilo) et aucun type de fruits n’est arrivé dans le Nord de Gaza depuis le début de la guerre, selon Abu Qamar. Il a également souligné que simultanément avec la fermeture du passage de Rafah, les avions d’aide qui arrivent dans le Nord de Gaza ont cessé de voler, fournissant quelques produits malgré leur rareté, aggravant ainsi la crise de la famine, ce qui indique que l’occupation utilise délibérément la faim comme une arme sous le regard complice et vicieux de la communauté internationale.

L’invasion du camp de Jabalia

L’opération militaire terrestre menée par l’occupation dans le camp de Jabalia qui a duré 20 jours à partir du 11 mai dernier, a exacerbé la catastrophe en resserrant le siège de la ville de Gaza et de son Nord par les forces de l’occupation, qui n’ont pas autorisé l’entrée d’aide alimentaire et de médicaments, en même temps qu’une interruption totale du fonctionnement des hôpitaux après leur blocus dans ces zones. Abu Qamar affirme que l’invasion du camp de Jabalia a aggravé les conséquences de la famine, car les familles ont perdu leur stock alimentaire à l’intérieur de leurs maisons après leur destruction.

Pendant l’invasion, des milliers de personnes ont été contraintes de se déplacer de force, laissant leurs maigres avoirs dans leurs maisons et dans les centres d’accueil où elles sont retournées après le retrait des forces de l’occupation pour découvrir qu’elles étaient soit détruites soit incendiées. Abu Qamar a souligné que le prix des conserves augmente chaque jour, or les habitants de Gaza et du Nord (700.000 personnes) en dépendent pour se nourrir, car c’est le seul choix (les rares produits frais sont hors prix) et aucun des fromages auparavant disponibles (type 'feta') ne le sont plus. Avec la cherté des quelques produits, une autre crise émerge, à savoir le manque d’argent liquide, car le commerce intérieur se fait avec des quantités limitées d’argent disponible entre les mains des commerçants, tandis que toutes les banques sont fermées et que tout le monde est presque sans travail et sans revenu.

La détérioration rapide de la situation

Salama Ma’rouf, chef du bureau de presse gouvernemental, a sonné l’alarme en avertissant que le Nord de la bande de Gaza mourait de faim en raison des politiques de l’occupation et de son utilisation de la famine comme arme dans une guerre d’extermination qui se poursuit pour le 9è mois consécutif. Il a souligné qu’une détérioration rapide de la catastrophe humanitaire se manifestait par l’apparition de signes de famine dans la région, en particulier dans les gouvernorats de Gaza et du Nord de Gaza, en raison de la fermeture des passages par l’occupation et du nombre limité ainsi que du type de camions d’aide autorisés à entrer de temps à autre.

Les médecins mettent en garde contre le risque accru de malnutrition chez les enfants, les personnes âgées, les malades et les femmes enceintes en raison de l’absence de viande, de légumes et de lait dans leur alimentation. Ils soulignent que la plupart des personnes touchées ont des fractures aux extrémités et qu’il n’y a pas de nourriture à base de protéines pour les aider à guérir.

Face à la pénurie alimentaire, certains activistes locaux mettent en place des distributions de nourriture ou organisent des cuisines publiques où des centaines de familles et d’enfants se rassemblent en signe de protestation contre la profondeur de la crise et l'indifférence générale.

Rédaction Centre Palestinien d’Information (relu & corrigé par MCP) -

14.06.24