!!Génocide à Gaza: J 255!! Formidable résistance yéménite contre l'Axe du Mal israélo-occidental

Le Pentagone dépense 1 milliard de dollars dans une campagne navale «insoutenable» contre le Yémen





L'armée américaine affirme avoir dépensé environ 1 milliard de dollars dans sa campagne non viable visant à combattre les forces armées yéménites dirigées par Ansarallah dans la mer Rouge, a rapporté le Wall Street Journal le 15 juin.



Depuis novembre, les forces yéménites ont attaqué des navires commerciaux liés à Israël voyageant par la mer Rouge, la plus importante route maritime commerciale du monde, en réponse au génocide israélien en cours à Gaza.



Après que les navires de guerre américains et britanniques ont commencé à mener des attaques contre la marine yéménite et des sites dans la capitale, Sanaa, les forces yéménites ont également commencé à attaquer les navires de guerre.

Pour se défendre contre les attaques yéménites, la marine américaine a mené plus de 450 frappes et intercepté 200 drones et missiles dans le cadre d’une campagne dont les responsables américains craignent qu’elle ne soit pas durable.



’’ Leur approvisionnement en armes en provenance d’Iran est bon marché et hautement durable, mais le nôtre est cher, nos chaînes d’approvisionnement sont saturées et nos délais logistiques sont longs’’, a déclaré Emily Harding du Centre d’études stratégiques et internationales de Washington. "Nous jouons à Whack-a-Mole, et ils jouent un long jeu."



Le Wall Street Journal a fourni des détails sur une attaque yéménite contre un destroyer naval américain le 9 janvier, illustrant les difficultés auxquelles le personnel américain est confronté. "Il était peu après 21 heures lorsque les opérateurs radar à bord de ce destroyer de la marine américaine ont repéré une petite flèche sur leurs écrans: un missile se précipitant vers eux à une vitesse cinq fois supérieure à celle du son", a rapporté le Journal .



L’équipage du navire de guerre, avec 300 marins à son bord, n’a eu que quelques secondes pour l’abattre. Alors que le projectile se rapprochait, le Laboon a lancé un intercepteur depuis les silos situés sous son pont, détruisant le missile en vol.



Les forces yéménites ont lancé 18 drones et missiles de croisière, ainsi que le missile balistique, sur quatre destroyers américains, un porte-avions américain et un navire de guerre britannique tout au long des 12 heures de bataille ce jour-là. "Ces objets ont la taille d'un poteau téléphonique, vous disposez de trois minutes de vol, vous les détectez pendant 45 secondes, vous disposez d'environ 10 secondes pour déterminer si vous allez tirer dessus ou non", a déclaré le capitaine David Wroe du groupe aéronaval américain en mer Rouge.



Plus les attaques yéménites se poursuivent, plus il est probable qu'un navire de guerre américain soit touché, a déclaré au Journal Frank McKenzie, un général de la Marine à la retraite. "Il y a toujours un risque que quelque chose se produise et qu'un de nos navires soit touché, et ce risque ne fait qu'augmenter à mesure que nous laissons la situation perdurer", a-t-il ajouté.

Le Yémen affirme que 145 navires ont été ciblés pour soutenir Gaza alors que les États-Unis déplorent une menace «mortelle»





Le chef du mouvement de résistance Ansarallah au Yémen, Abdul-Malik al-Houthi, a révélé le 13 juin que les forces armées yéménites avaient ciblé 145 navires liés à Israël, aux États-Unis et au Royaume-Uni depuis le début des opérations pro-palestiniennes à Sanaa en novembre.



Ce chiffre comprend 11 opérations navales et deux opérations militaires «au plus profond d’Israël» menées au cours de la semaine dernière, qui ont utilisé «31 missiles balistiques et ailés, drones et bateaux militaires».



La plus récente de ces opérations a eu lieu jeudi dernier, lorsque des missiles de croisière yéménites ont frappé le vraquier commercial M/V Verbena dans le golfe d'Aden, y mettant le feu et blessant au moins un membre d'équipage.



Selon le Commandement central américain (CENTCOM), le Verbena est un vraquier battant pavillon palaosien, appartenant à l'Ukraine et exploité par la Pologne, qui avait «accosté en Malaisie et était en route vers l'Italie avec du bois».



Les révélations du leader d'Ansarallah sont intervenues quelques heures avant un rapport d'AP dans lequel les commandants de la marine américaine déplorent la menace «mortelle et grave» que représente le pays le plus pauvre du monde arabe.



"Je ne pense pas que les gens comprennent vraiment à quel point ce que nous faisons est mortellement grave et à quel point les navires continuent d'être menacés", a déclaré à l'AP le commandant Eric Blomberg de l'USS Laboon.



Le rapport détaille l'intensité des attaques yéménites, soulignant que les membres de la mission navale dirigée par les États-Unis « ont quelques secondes pour confirmer un lancement par les Houthis, s'entretenir avec d'autres navires et ouvrir le feu sur un barrage de missiles qui peut se rapprocher ou au-delà».



"C'est chaque jour, à chaque veille, et certains de nos navires sont ici depuis plus de sept mois pour faire cela", a déclaré le capitaine David Wroe, le commodore supervisant les destroyers lance-missiles de Washington.



Bryan Clark, ancien sous-marinier de la Marine et chercheur principal à l'Hudson Institute, a confirmé les déclarations précédentes de hauts responsables du CENTCOM, selon lesquelles la bataille navale contre le Yémen était la plus grande bataille à laquelle Washington ait participé depuis la Seconde Guerre mondiale.



"Il s'agit du combat le plus soutenu que la marine américaine ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale, sans aucun doute", a déclaré Clark à AP. "Nous sommes en quelque sorte sur le point de permettre aux Houthis de lancer des attaques que les États-Unis ne peuvent pas arrêter à chaque fois, et nous commencerons alors à constater des dégâts substantiels… Si vous laissez cela s’envenimer, les Houthis deviendront une force beaucoup plus capable, compétente et expérimentée".

Cinq mois après que les avions américains et britanniques ont commencé à bombarder des cibles à travers le Yémen en soutien à Israël, les attaques des forces armées yéménites se sont poursuivies sans relâche. À la fin du mois dernier, Sanaa a lancé deux attaques contre le porte-avions USS Eisenhower, et quelques jours plus tard, le pays a lancé sa première opération conjointe avec la Résistance islamique en Irak (IRI).



Les autorités yéménites ont également récemment démantelé un vaste réseau d’espionnage exploité par les agences de renseignement américaines et israéliennes.

Rédaction The Cradle -

15.06.24