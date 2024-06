!!Génocide à Gaza: J 253!! Pour faire taire les mauvaises langues et mettre les pendules à l'heure

Sondage: les Palestiniens soutiennent l'opération du 7 octobre, s'opposent aux «deux États» et au régime de l'AP

Un nouveau sondage d'opinion publique réalisé auprès des Palestiniens de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée, publié le 13 juin, montre qu'une majorité significative continue de soutenir l'opération 'Al-Aqsa Flood' menée par le Hamas, qui a précipité la campagne de génocide d'Israël à Gaza il y a huit mois.

Le sondage du Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes (PCPSR) basé à Ramallah a été mené entre le 26 mai et le 1er juin et portait sur un échantillon de 1.570 adultes, dont 760 ont été interrogés en face-à-face en Cisjordanie et 750 dans la bande de Gaza.

Lorsqu'on a demandé aux personnes interrogées si elles pensaient que la décision du Hamas de lancer l'attaque du 7 octobre contre les colonies du sud d'Israël était «correcte ou incorrecte», 67% des personnes interrogées ont soutenu la décision, tandis que 26% s'y sont opposés.









Selon le rapport du PCPSR, plus de 80% des personnes interrogées ont déclaré que l’opération ‘Al-Aqsa Flood’ «a replacé la question palestinienne au centre de l’attention et a éliminé des années de négligence aux niveaux régional et international».

67% des Palestiniens étaient également d’accord sur le fait que la résistance palestinienne sortirait victorieuse à la fin de cette guerre, avec seulement 11% affirmant qu’Israël gagnerait et 18% ne choisissant ni l’un ni l’autre.









Le soutien à l’opération du 7 octobre et les attentes d’une éventuelle victoire du Hamas sont plus élevés en Cisjordanie que dans la bande de Gaza décimée, où 50% des Palestiniens ont choisi Israël ou «aucun d’entre eux» comme vainqueur final.

Néanmoins, la plupart des Palestiniens s’accordent sur le fait que le Hamas devrait diriger la bande de Gaza une fois la guerre génocidaire terminée, l’opposition soit à l’actuelle Autorité palestinienne (AP), soit à s a version «réformée» venant de tous les côtés.









Interrogé sur leur satisfaction à l'égard des acteurs arabes et régionaux, le taux de satisfaction le plus élevé (71 %) est allé au Yémen , qui mène depuis des mois une campagne navale contre les intérêts commerciaux israéliens dans la mer Rouge, l'océan Indien et la mer Méditerranée.

Le Yémen a été suivi par le Qatar, qui joue le rôle de médiateur dans les pourparlers de cessez-le-feu depuis plusieurs mois, avec un taux de satisfaction de 61 pour cent. Le mouvement de résistance libanais Hezbollah et l'Iran arrivent ensuite, à égalité avec 59 pour cent de satisfaction.









En ce qui concerne les projets occidentaux de «solution à deux États», bloqués depuis longtemps, seuls 32% des Palestiniens ont manifesté leur soutien à l’idée, et 65% s’y sont opposés.

En outre, une grande majorité de Palestiniens estiment que le meilleur moyen de «sortir de l’impasse» avec Israël est de «dissoudre l’AP» (62%) et de «recourir à une intifada armée» (63%).









Rédaction The Cradle -

13.06.24