!!Génocide à Gaza: J 252!! Un paysage ravagé, dévasté autant que les familles qu'il abritait

Le Programme des Nations Unies pour le développement estime qu'il faudra près de 80 ans pour reconstruire Gaza à partir des ruines







L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a déclaré le 10 juin que l'agression israélienne contre la bande de Gaza avait détruit plus de la moitié des bâtiments de l'enclave assiégée, dont la plupart sont des logements.



Cette estimation est basée sur des images satellites collectées et comparées à d’autres images prises un an plus tôt, en mai 2023.



D’après notre analyse, nous avons identifié 36.591 structures détruites, 16.513 structures gravement endommagées, 47.368 modérément endommagées et 36.825 potentiellement endommagées’’ , a détaillé UNOSAT (C entre S atellitaire de l’ONU ), soit au total 137.297 structures concernées . La quasi-totalité des bâtiments impact és sont malheureusement des logements, au nombre de 135.142 unités.



«La destruction à Gaza est indescriptible», a déclaré l'organisme des Nations Unies via une publication sur les réseaux sociaux. «Plus de la moitié de tous les bâtiments ont été détruits.»

Les gouvernorats de Deir al-Balah et de Gaza les plus touchés



Selon l’analyse effectuée par UNOSAT, les gouvernorats de Deir al-Balah (centre de la bande de Gaza) et de Gaza (nord de l’enclave) sont ceux qui ont enregistré la plus forte augmentation des dommages.



La municipalité de Nuseirat, dans le gouvernorat de Deir al-Balah, compte le plus grand nombre de structures nouvellement endommagées (1.216) depuis la dernière analyse, début avril.



Une analyse menée par des chercheurs aux Etats-Unis est arrivée à des proportions très similaires, voire légèrement supérieurs. D’après les analyses satellites de Corey Scher et Jamon Van Den Hoek, 56,9% des bâtiments de la bande de Gaza avaient été endommagés ou détruits, soit 160.000 en tout.



L’UNRWA continue d’affirmer que «le déblayage des décombres prendra des années. Il faudra encore plus de temps pour guérir du traumatisme psychologique de cette guerre.»

Par ailleurs, l'ONU a noté séparément que les bombardements israéliens sur Gaza avaient ciblé plus de 180 de leurs bâtiments, tuant au moins 400 personnes qui s'abritaient sous la bannière de l'ONU.

Plus tôt en mai, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a déclaré que la réparation de l'enclave prendrait environ 80 ans .



Abdullah al-Dardari, sous-secrétaire général et directeur du Bureau régional du PNUD pour les États arabes, a déclaré à The National que ces efforts de construction pourraient coûter plus de 40 milliards de dollars.



"Certains donateurs doivent être conscients qu'ils devront prendre un risque en investissant un peu d'argent", a déclaré Dardari.’’C'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait 2 milliards de dollars [dans un premier temps], un processus qui nous permettra de fournir des moyens de subsistance dignes, jusqu'à un million de Palestiniens, ce qui portera ce chiffre à 3 milliards de dollars, mais cela reste quand même dans des limites raisonnables."



Il a ensuite déclaré à l’agence de presse émiratie: ‘’Nous sommes confrontés à un dilemme, mais personne n’est prêt à investir de grosses sommes d’argent à Gaza avant de voir un processus de paix sérieux et crédible. Mais pour voir un processus de paix sérieux et crédible, encore une fois, nous ne savons pas ce qu'il faudra.’’



Le PNUD affirme que plus de 70% des maisons à Gaza ont été détruites en six mois et que ce chiffre pourrait atteindre 80 à 90 % si la guerre continue.



Plus d'un million de Palestiniens ont fui vers Rafah, cherchant refuge contre les bombardements, et sont désormais contraints de retourner dans les ruines de leurs anciennes maisons après l'assaut israélien contre la ville la plus au S ud qui a débuté en mai.

11.06.24