!!Génocide à Gaza: J 249!! Comment peut-on fermer les yeux sur ce génocide en cours?! Témoignages au retour de Gaza

''Rien ne justifie ce dont nous avons été témoins'', dénoncent des médecins à leur retour de Gaza

Quelques jours à peine après son arrivée à l’hôpital de Rafah, dans la bande de Gaza, le Dr Omar El-Taji, urologue travaillant habituellement à Manchester, a été réveillé à 2 heures du matin pour opérer un cas urgent. « Un homme d’une trentaine d’années avait été amené à l’hôpital après que tout son immeuble a été bombardé », raconte-t-il. « Il avait une plaie ouverte à l’abdomen, sa main tombait et ses chevilles étaient complètement mutilées. » L’homme est rapidement emmené en salle d’opération. « Les éclats d’obus l’avaient complètement transpercé – je n’avais jamais rien vu de tel », raconte El-Taji.





Le patient a survécu à l’opération, mais il est décédé deux jours plus tard d’une insuffisance rénale due à une septicémie, car il n’y avait pas de dialyse disponible. « Cela ne se serait pas produit dans un système de santé disposant de ressources suffisantes », déclare-t-il.





El-Taji a fait partie d’un groupe de médecins internationaux qui ont passé trois semaines à Gaza, sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé. Ils ont ainsi pu observer de près un système de santé mis à mal par la poursuite de l’offensive israélienne à Gaza, où la plupart des hôpitaux ne fonctionnent plus.





L’équipe de travailleurs médicaux est arrivée à l’hôpital européen près de Khan Younis au début du mois de mai avec des valises remplies de produits de première nécessité, notamment des médicaments, des instruments chirurgicaux et des boîtes de bonbons Quality Street. «Pour les enfants», dit El-Taji. « Je pensais que j’étais mentalement préparé », dit-il. « Mais ce que nous avons vu à Gaza dépasse tout ce que j’aurais pu imaginer. »





Selon le ministère de la santé du territoire, plus de 3 7. 000 Palestiniens de Gaza recensés sont morts depuis le début de l’offensive militaire israélienne en octobre dernier. Plus de 400 attaques contre des établissements et du personnel de santé ont été signalées et, selon le ministère, au moins 340 travailleurs de la santé ont été tués.





Lorsque les médecins sont entrés pour la première fois dans l’hôpital, ils ont trouvé des milliers de familles palestiniennes désespérées, entassées dans des tentes et des abris en carton. À l’intérieur, ils disent avoir vu des familles déplacées occuper les couloirs et les escaliers, ce qui leur rendait l’accès difficile.





« Rien, absolument rien, ne justifie ce dont nous avons été témoins ici », déclare le Dr Mohammed Tahir, chirurgien orthopédique londonien. « Les gens amènent leurs enfants, qui sont morts à leur arrivée, et veulent que nous essayions de les réanimer, même si leur corps ne montre aucun signe de vie. Ils repartent ensuite en emportant les membres de leurs enfants morts dans des boîtes en carton. »





Pour les médecins, la prise de décisions en matière de triage a été l’un des aspects les plus difficiles de la mission. Souvent, les décisions devaient être prises instantanément, ce qui, dans certains cas, signifiait qu’il fallait laisser mourir des patients gravement blessés afin de préserver des ressources qui s’amenuisaient.





Les médecins étrangers ont travaillé aux côtés des médecins palestiniens, dont beaucoup étaient eux-mêmes déplacés et vivaient dans des tentes à l’extérieur de l’hôpital. Un élément clé de la mission est l’enseignement et la formation du personnel médical local et des étudiants. « Les étudiants en médecine palestiniens sont les véritables héros », déclare Tahir. « Leurs universités ont été détruites et ils se tournent vers nous pour obtenir toutes les connaissances que nous pouvons leur transmettre et qui pourraient les aider à aider les autres. Ce sont de jeunes volontaires, qui ne sont pas payés, mais qui se présentent au travail tous les jours, essayant désespérément de soutenir un système de santé défaillant parce que le monde les a laissés tomber. »





Un jour, les médecins disent avoir visité les sites des hôpitaux Nasser et al-Shifa détruits, où les charniers recelant des centaines de Palestiniens ont été récemment découverts, nombre d’entre eux dénudés et les mains liées, selon des rapports publiés par le bureau des droits de l’homme des Nations unies. « C’était apocalyptique » , déclare le Dr Laura Swoboda, spécialiste du traitement des plaies dans le Wisconsin. « La destruction pure et simple ne ressemblait à rien de ce que j’avais vu. Des corps en décomposition étaient encore coincés sous les décombres. Tout autour de nous, nous pouvions sentir l’odeur de la mort. »





En marchant parmi les débris, Mme Swoboda raconte qu’elle a vu des ambulances renversées et un centre de dialyse incendié, du matériel médical éparpillé partout et le bruit de sacs mortuaires noirs battant au vent. « Il y avait des notes griffonnées sur les murs des salles d’opération par des médecins qui s’y étaient cachés », raconte Mme Swoboda. « Et puis, dans les décombres, j’ai trouvé un doigt humain. On se serait cru dans un film d’horreur. »





Lorsque le Dr Ahlia Kattan et son mari, le Dr Sameer Khan, ont décidé de participer à la mission, leurs parents ont proposé de s’occuper de leurs enfants. Après avoir vu pendant des mois d’horribles vidéos d’enfants palestiniens blessés ou morts sur leurs réseaux sociaux, le couple californien s’est demandé : et si ces enfants avaient été les leurs ? Pendant leur séjour à Gaza, le couple, qui sont tous deux anesthésistes, a vu des centaines de patients, dont une majorité de femmes et d’enfants. Mais il y a eu un cas en particulier que Kattan dit ne pas pouvoir oublier.





« Un jour, je suis allée aux urgences et, allongé sur une civière, il y avait un petit garçon, de la même taille que mon fils de quatre ans ; ses mains cendrées de bébé étaient en train de devenir des mains de bambin », raconte Kattan. « Il s’appelait Mahmoud et avait été victime d’une campagne de bombardement israélienne qui avait brûlé plus de 75 % de son corps. Ses sourcils étaient roussis, ses cheveux sentaient la fumée. » Mahmoud pleurait de douleur pendant que Kattan déballait ses blessures ; une échographie a révélé une rate éclatée et des poumons écrasés. « Nous n’avions pas les moyens de le sauver et il est mort sous nos yeux, dans le froid et la douleur, sans aucune des personnes qu’il connaissait », dit-elle en retenant ses larmes. « J’aurais aimé pouvoir le protéger. Il n’avait que quatre ans. »





Lorsqu’Israël a commencé son assaut sur Rafah en mai, les médecins affirment que les bombes ont commencé à tomber à quelques centaines de mètres de leur refuge, clairement identifié. De fortes explosions ont ébranlé les murs de leurs chambres, tandis qu’à l’extérieur, le bruit des tirs d’artillerie est devenu constant. Une nuit, les médecins ont décidé qu’ils n’étaient plus en sécurité et se sont précipités dehors, toujours vêtus de leur blouse, pour s’installer dans l’hôpital européen, où ils ont dormi à même le sol.





À partir de là, les médecins affirment que la situation n’a cessé de se dégrader. L’hôpital a commencé à manquer de carburant et le générateur s’est souvent arrêté pendant les opérations chirurgicales, plongeant les salles d’opération dans l’obscurité. Les fournitures médicales que les médecins avaient achetées s’épuisaient également. Depuis leur évacuation, ils affirment que personne n’a été en mesure de les remplacer, laissant l’hôpital européen avec encore moins de personnel pour s’occuper des patients avec des ressources de plus en plus réduites.





Malgré le danger auquel ils ont été confrontés, depuis leur retour, de nombreux médecins éprouvent des sentiments mitigés à l’idée d’avoir quitté Gaza. « Lorsque je me suis réveillé pour la première fois sans le bruit des frappes aériennes et des tirs, j’ai immédiatement pensé à ceux que j’avais laissés derrière moi », explique M. El-Taji. « Nous ne pouvons pas détourner le regard. Face à cette immense souffrance, nous avons tous le devoir d’agir. »





Pendant ce temps, un porte-parole des Forces de défense israéliennes a déclaré que celles-ci « s’engagent à atténuer les dommages causés aux civils au cours des activités opérationnelles » et « respectent toutes les obligations juridiques internationales applicables, y compris le droit des conflits armés ». Les avocats des FDI sont également « présents à tous les niveaux de commandement pour veiller à ce que les frappes respectent les obligations juridiques internationales, y compris la proportionnalité ». Ben, voyons...

Thaslima Begum (revu & corrigé par MCP) -

10.06.24