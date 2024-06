!!Génocide à Gaza: J 248!! Le gouvernement Netanyahu: d’une victoire rêvée à un échec effectif

Les désaccords se multiplient au sein du gouvernement terroriste israélien

Au moment où les forces d’occupation pénétraient dans Rafah, à l’extrême Sud de la bande de Gaza, et dans Jabalia, au Nord, le ministre du gouvernement de guerre sioniste, Gadi Eisenkot, a attaqué le 1er ministre Benjamin Netanyahu, l’accusant de vendre une illusion aux sionistes et qu’il ne remporterait aucune victoire complète dans la bande de Gaza.





Eisenkot a affirmé lors de la «Conférence Meir Dagan sur la sécurité et la stratégie», qui s’est tenue fin mai, que quiconque dit: ’’Nous allons dissoudre les Brigades de Rafah affiliées au Hamas, puis rendre les personnes kidnappées, sème une illusion. La question est bien plus complexe.’’ Ajoutant: ’’La vérité est qu’il faudra trois à cinq ans pour parvenir à une stabilité, puis encore de nombreuses années pour former un autre gouvernement. La victoire totale n’est qu’un slogan.’’





Eisenkot a qualifié le 1er ministre sioniste d’échec, soulignant qu’il existe des voies vers la victoire à Gaza, et que l’une d’elles n’est pas une victoire complète sur un mouvement idéologique qui, si des élections avaient eu lieu aujourd’hui, Hamas l’emporterait.





Le grand dilemme





Pour sa part, le chercheur en relations internationales Mahmud Allush affirme que Netanyahu a présenté l’attaque de Rafah comme la dernière mission qui empêche l’entité de déclarer sa victoire dans sa guerre contre Gaza. Alors que le chercheur estime que la majorité des sionistes ont perdu confiance dans l’administration de Netanyahu, et ne croient plus ce qu’il raconte sur la guerre.





Allush ajoute qu’à l’heure où la guerre est dans son 8è mois et avec l’incapacité militaire sioniste persistante à atteindre ses objectifs, ses effets majeurs sur l’entité, ses relations avec le monde, et le retour de l’intérêt mondial pour la question palestinienne, il apparaît clairement que l’occupation n’a pas seulement perdu la guerre, mais s’est créé une impasse stratégique majeure dont il est difficile de sortir.





Le chercheur poursuit que, contrairement aux mois précédents, où l’entité tuait délibérément et détruisait massivement à grande échelle pour obtenir une victoire rapide, l’attaque sur Rafah était conçue principalement comme un moyen de faire pression sur le Hamas afin d’obtenir un accord qui lui permettrait d’obtenir une victoire qui aiderait Netanyahu à affirmer qu’il était capable d’atteindre les objectifs de la guerre, puis à partir.





Il s’agirait d’utiliser l’accord dans sa bataille interne pour sortir de cette guerre avec le moins de mal possible. Réellement Netanyahu se retrouve coincé entre ses illusions de victoire et la réalité de la fermeté que maintient la résistance. Par conséquent, Allush estime que la nouvelle proposition de l’occupation de conclure un accord global avec le Hamas, qui a été annoncée par le président américain Joe Biden et non par Netanyahu, montre l’étendue de l’impasse stratégique majeure à laquelle l’occupation est confrontée en premier, et Netanyahu en second lieu.





A la poursuite d’un mirage





Dans un contexte connexe, l’écrivain et analyste palestinien Ahmed Al-Haila affirme que B.Netanyahu parle à plusieurs reprises de son objectif de remporter une «victoire absolue» dans son agression en cours contre la bande de Gaza, ce qui a appelé de nombreux politiciens sionistes, dirigeants et autorités militaires à ridiculiser cette déclaration et à la réfuter parce que ce ne sont que des illusions dans la tête de Netanyahu.





L’écrivain confirme que Netanyahu se rend compte que la guerre n’a pas atteint les objectifs qu’il avait annoncés dès le premier jour. Il se rend également compte que l’horizon est difficile et complexe, et trop vaste pour être contrôlé et poussé dans la direction qu’il souhaite dans un avenir proche.





Faisant référence à la ville de Rafah, dans laquelle l’armée d’occupation est entrée comme étant le dernier et décisif maillon pour obtenir une victoire absolue en éliminant les Brigades Qassam restantes, Al-Hila confirme que la résistance y combat toujours vigoureusement, infligeant de lourdes pertes à l’armée d’occupation. Il ajoute que cela se produit parallèlement à des combats plus violents encore dans le Nord de la bande, en particulier dans la région de Jabalia, qui a vu la capture et la mort d’un certain nombre de soldats, rappelant la bataille du 7 octobre dernier, dans un message clair, que la résistance est toujours active dans toute la bande de Gaza.





L’auteur poursuit que c’est précisément le cas du gouvernement de guerre dirigé par Netanyahu qui a promis d’éliminer le Hamas et la résistance pendant le premier mois de la bataille, puis à la fin de l’année dernière, puis avec l’entrée dans la ville de Khan Yunis au début de cette année, jusqu’à ce qu’il atteigne la ville de Rafah après 7 mois de combats incessants. Et il propose toujours de nouveaux délais allant maintenant de plusieurs mois... à plusieurs années.





Le résultat obtenu par le gouvernement Netanyahu, selon Al-Hila, est que nombre de ses ministres ont réalisé que la guerre était dans une impasse et estiment que la libération des prisonniers devrait être une priorité, mais Benjamin Netanyahu lui-même reste malgré tout inflexible sur sa position. L’écrivain souligne que l’insistance de Netanyahu est due à des raisons personnelles, politiques et idéologiques. La fin de la guerre sans obtenir une «victoire absolue» mettra fin à son avenir politique, le rendra responsable de son échec et le mettra face aux dossiers de corruption devant la justice.





Guerre médiatique perdue





Parallèlement à la guerre militaire, une guerre médiatique se déroule dans les médias internationaux et locaux, notamment sur les réseaux sociaux, que le lobby sioniste est incapable de manipuler ou de contrôler plus qu’il ne le fait déjà.





Le journal français Le Figaro affirme que la vidéo montrant des tentes en feu dans un camp de réfugiés palestiniens à Rafah, où 45 personnes ont été brulées vives dans un bombardement sioniste, a choqué l’opinion publique et a définitivement confirmé la défaite de l’armée de l’occupation dans la guerre médiatique et la détérioration de sa situation dans le monde. Le journal explique, dans une tribune rédigée par Renaud Girard, que la vidéo largement diffusée des tentes en feu équivaut à l’image de la petite fille brûlée au «napalm» pendant la guerre du Vietnam, terrorisée et courant nue sur une route.





L’écrivain a rappelé que cette image et les rapports reçus du Vietnam à l’époque ont retourné l’opinion publique contre la guerre, de sorte que le Congrès a décidé à ce moment-là que les États-Unis abandonneraient le Sud-Vietnam, ce qui a conduit à sa défaite en moins d’un an.





Girard insiste, déclarant que malgré la censure exercée par les autorités israéliennes, l’entité sioniste perd également sa guerre médiatique à Gaza en raison de l’utilisation généralisée de smartphones équipés de caméras capables de publier instantanément des images via les réseaux sociaux.





Le crime qui a dévoilé la nature néonazie de l’entité sioniste





L’écrivain conclut par ces mots: «Si les sionistes ont toujours su garder les médias occidentaux et l’opinion publique occidentale de leur côté, leur image de victimes de l’’Holocauste’ dans l’esprit du monde s’est progressivement transformée en image d’oppresseur tyrannique, ce qui a conduit à sa détérioration totale dans le monde.»



Depuis, malgré l’image de l’illusion de victoire que Netanyahu cherche à commercialiser à tout prix après avoir libéré 4 prisonniers de l’occupation à Gaza au prix d’un horrible massacre à Nuseirat, sa joie n’aura été que de courte durée. ayant encaissé un coup avec la démission de trois ministres de son ‘gouvernement d’urgence’: Benny Gantz, Gadi Eizenkot et Haili Trober. Cela aggravera la crise de Netanyahu et accroîtra encore un peu plus la fracture dans la société israélienne, avec de graves répercussions qui ne s’arrêteront pas aux frontières israéliennes, mais atteindra les États-Unis et risque même d’influencer les prochaines élections présidentielles de début novembre.





L’opération a été désastreuse et a eu des répercussions majeures sur l’entité sioniste. Impliquant les États-Unis et l’administration Biden, elle a semé la confusion sur la scène interne américaine, qui cherchait à conclure un accord dans lequel le Parti démocrate et la relation de Biden avec sa base électorale aurait pu être rétablie. Ce crime est venu creuser encore davantage le fossé au sein du Parti démocrate.





Tout cela se traduira en fin de compte par une division croissante au sein d’une société israélienne déjà fracturée, ébranlant sa confiance en elle et son incapacité à avoir une stratégie claire pour la guerre, y compris au quotidien ou répondant aux questions du lendemain de la guerre.





Les arrangements américains derrière la démission





L’écrivain et analyste politique Ibrahim Al-Madhoun a déclaré que la démission de Gantz et d’Eizenkot était basée sur des ordres et des arrangements américains, et que Netanyahu pourrait prendre des décisions plus difficiles et plus dangereuses dans la prochaine étape, en réaction, comme il l’a fait en état de guerre interne.





Al-Madhoun a souligné que la démission de lundi réduit la possibilité que l’entité soit bientôt confrontée à une escalade majeure sur le front Nord, mais Eisenkot était spécifiquement l’un de ceux qui ont le plus refusé de lancer une guerre majeure contre le Liban en octobre et a tenté d’éviter une escalade.





Il a poursuivi en disant : militairement, Ezenkot est plus important que Gantz, car lui, en tant que général militaire, a une expérience plus profonde et plus expérimentée que Gantz, qui se caractérise par l’échec et est connu dans la société israélienne pour son hésitation. Eisenkot essaie de jouer le rôle d’ingénieur en coulisses, et il ne fait aucun doute que sa démission est plus importante que celle de Gantz sur le plan militaire, et que son impact sera plus grand sur l’avenir de la guerre et sur les performances du gouvernement.





Centre d’information palestinien (relu & corrigé par MCP) -

06.06.24