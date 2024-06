!!Génocide à Gaza: J 246!! Soutien inconditionnel à tout mouvement qui se tient aux côtés de la résistance palestinienne

Nous sommes aux côtés du Yémen face à l'agression américaine, britannique & leur clique habituelle

Nous demandons à tous les groupes, organisations, comités, mouvements, clubs et collectifs du monde entier de signer cette déclaration mondiale de soutien au Yémen!





Nous, les partis, organisations et associations soussignés, condamnons l'agression américano-britannique et les attaques contre le peuple yéménite en difficulté, nous exprimons notre soutien à la position de principe yéménite envers les droits de la cause palestinienne et nous déclarons notre solidarité avec le peuple yéménite dans la bataille historique qu'ils mènent pour mettre fin au génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, pour mettre fin aux crimes de guerre sionistes et briser le siège.

Nous soutenons également les héroïques forces armées yéménites et leur droit légitime et naturel de répondre à l'agression en mettant en œuvre les revendications du peuple yéménite ainsi que les directives et décisions de la direction révolutionnaire de Sanaa.





Le peuple du Yémen, qui est resté attaché à sa position révolutionnaire ferme et avancée, continue de faire face à toutes les formes de siège et d’agression de la part des forces coloniales américaines et britanniques et de leurs agents dans la région.

Ils ne se laisseront pas intimider par le récent massacre américano-britannique du 31 mai 2024, qui a fait des dizaines de martyrs et de victimes. Le peuple yéménite continue d'exprimer sa position avec une force et un courage sans précédent, en particulier le vendredi, à travers des manifestations publiques massives et solennelles sur la «place Sabaeen», au centre de la capitale, Sanaa, et dans divers gouvernorats, places et rues du pays.





La position héroïque du Yémen, qui s'est incarnée en paroles et en actes en faisant face à la guerre et à l'agression au cours des dix dernières années et en soutenant le peuple palestinien pendant plus de huit mois, constitue la réponse véritable et nécessaire à la guerre d'anéantissement sioniste-américaine. contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza assiégée.

Il incarne également un modèle révolutionnaire efficace et véritablement solidaire avec le peuple palestinien.

Cette position exceptionnelle est devenue une source de fierté et d'inspiration pour tous les peuples et mouvements pour la justice et la libération dans le monde, prouvant la force des peuples libres et leur capacité à changer les équations des conflits, et à modifier l'équilibre des pouvoirs face à l'impérialisme, le sionisme et ses agents dans le monde.

Gloire aux martyrs et prompt rétablissement aux blessés

Le camp criminel de l’agression américano-britannique-sioniste et ses agents dans la région seront vaincus.



Victoire pour les peuples palestinien et yéménite, ainsi que pour le camp de la résistance en Palestine, au Liban, en Irak, en Syrie et en Iran.



Vive la solidarité internationale!

Communiqué Samidoun -

07.05.24